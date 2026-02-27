Markus Reiterberger hofft: Euro Moto als Sprungbrett für die Superbike-WM

Mit der Umstellung von der IDM Superbike zur Euro Moto wachsen die Hoffnungen auf eine Meisterschaft, die als echtes Sprungbrett in die Superbike-WM dienen und nationalen Talenten den Aufstieg erleichtern kann – ähnlich wie einst die Superstock-EM. Die Euro Moto 2026 ist entsprechend stark besetzt: IDM-Champion Lukas Tulovic (Ducati) trifft auf Ex-WM-Pilot Markus Reiterberger (BMW), den ehemaligen Grand-Prix-Piloten Marcel Schrötter (BMW) sowie Ex-IDM-Champion Florian Alt (Honda).

Markus Reiterberger ging 2018 als letzter Champion der Superstock-EM in die Geschichte ein und bedauert bis heute das Aus der Serie. «Reiti» hofft, dass die neue Euro Moto diese Lücke schliessen und wieder ein verlässliches Sprungbrett in Richtung Weltmeisterschaft bieten kann.

«Ich hoffe, dass die Euro Moto den Platz der ehemaligen Superstock-EM übernimmt. Das war meiner Meinung nach ein hervorragendes Sprungbrett. Diese Serie hat viele Fahrer hervorgebracht – auch ich habe über diese Meisterschaft noch einmal den Weg in die Superbike-WM gefunden. Es wäre schön, wenn die Euro Moto diese Rolle künftig übernimmt», erklärte Reiterberger gegenüber SPEEDWEEK.com.

Sprungbrett: Auch Toprak kam über die Stock-EM in die Superbike-WM

Über die Jahre brachte die Superstock-EM zahlreiche Talente hervor. Auch Toprak Razgatlioglu durchlief die Serie, bevor er 2018 in der Superbike-WM debütierte. BMW-Werkspilot Danilo Petrucci, Aprilia-MotoGP-Testpilot Lorenzo Savadori (Meister 2015) sowie Superbike-WM-Laufsieger Michael Rinaldi (Meister 2017) sind weitere prominente Beispiele.

Seit dem Ende der Superstock-EM ist es deutlich schwieriger geworden, über eine Stock-Klasse den Sprung in die Superbike-WM zu schaffen. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass die neue Nachfolgeserie der IDM hier Abhilfe schafft. «Früher haben es nur wenige Talente aus der IDM in die WM geschafft. Aus der BSB kamen deutlich mehr Fahrer, aber auch das hat sich inzwischen verändert», stellt Reiterberger fest.

«Selbst ein Bradley Ray, der in der BSB alles dominiert hat, konnte in der Superbike-WM kaum Akzente setzen. Zuletzt gab es zudem einen Überschuss an Grand-Prix-Piloten, die in die Superbike-WM gewechselt sind. Das machte es für Fahrer aus nationalen Meisterschaften noch schwieriger aufzusteigen», erklärt Reiterberger.

Warum WM-Wildcards so heikel sind

Abgesehen von vereinzelten Wildcard-Einsätzen bieten sich talentierten Piloten kaum Möglichkeiten, sich auf WM-Niveau zu präsentieren. Gerade diese Einsätze sind jedoch heikel, da die technischen Unterschiede zwischen einem WM-Superbike und einem Motorrad in Stock-Spezifikation enorm sind.

«Das Niveau in den Superstock-Klassen ist sehr hoch. Doch wenn man plötzlich auf ein Motorrad steigt, dessen Komponenten man nicht kennt, ist es extrem schwierig, sofort Leistung zu bringen», weiß Reiterberger. «Viele unterschätzen, wie komplex es ist, mit einem WM-Bike ein oder zwei Sekunden schneller zu fahren. Oft sind diese Maschinen sogar schwieriger zu bewegen.»

«Man muss regelmäßig auf so einem Motorrad sitzen, um sich daran zu gewöhnen und es wirklich zu verstehen. Es reicht nicht, zu einem Rennwochenende zu kommen, eine Öhlins-Gabel einzubauen und dann vorne mitzufahren. Dafür braucht es viel Fahrpraxis und ein Team, das die Technik bis ins Detail beherrscht», stellt Reiterberger klar.