Max Biaggi (54) und Danilo Petrucci (35) trugen das olympische Feuer

Im Februar dreht sich in Italien alles um die olympischen Winterspiele. Unter den über 10.000 Fackelträgern waren der zweifache Superbike-Weltmeister Max Biaggi und BMW-Werkspilot Danilo Petrucci.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Max Biaggi (54) trug das olympische Feuer
Max Biaggi (54) trug das olympische Feuer
Foto: Milano Cortina 2026
Max Biaggi (54) trug das olympische Feuer
© Milano Cortina 2026

Die Überbringung des olympischen Feuers ist ein Ritual, das zu jeder Olympiade dazugehört. Zuerst in Griechenland, seit dem 4. Dezember befindet sich das Feuer in Italien, wo in Milano Cortina vom 6. bis 22. Februar die olympischen Winterspiele stattfinden.

Am vergangenen Freitag fand in Rom auf dem Piazza del Quirinale die Entzündungszeremonie der Flamme für den Fackellauf statt, seit Samstag wird das olympische Feuer über eine Strecke von 12.000 (!) km durch das Land getragen. Nach 60 Tagen wird das Feuer am Veranstaltungsort erwartet.

Max Biaggi
Max Biaggi
Foto: Milano Cortina 2026
Max Biaggi
© Milano Cortina 2026

Insgesamt wird die Fackel von über 10.000 Läufern getragen. Einer der Ersten, dem diese Ehre zuteil wurde, war Max Biaggi. Wie alle Läufer trug der vierfache 250er- und zweifache Superbike-Weltmeister einen in Weiß gehaltenen Trainingsanzug. Als die Fackel in Terni angekommen war, übernahm mit Danilo Petrucci ein weiterer Superbike-Held das Feuer.

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Milano Cortina 2026
Danilo Petrucci
© Milano Cortina 2026

