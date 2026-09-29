MGM-Ducati auch 2027 in der Superbike-WM? «Chance liegt bei 50:50»

Vor dem Saisonstart 2026 präsentierte Michael Galinskis Superbike-Team Optical Express als neuen Hauptsponsor. Ursprünglich war von einem mehrjährigen Projekt die Rede. Doch aktuell ist nicht eindeutig geklärt, ob MGM-Ducati auch 2027 in der Superbike-WM antritt.

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Der Kontakt zum Sponsor kam über Tarran Mackenzie zustande. Der Schotte fehlt seit seinem Sturz in Donington im Juli verletzungsbedingt. Die Kommunikation ist laut dem Team etwas eingeschlafen.

«Die Wahrscheinlichkeit steht im Moment etwa bei 50:50», sagte Galinski im Exklusivgespräch mit SPEEDWEEK.com. Das Budget stellt das Team vor eine große Aufgabe: «Eine Saison hier kostet 1,6 Millionen. Bis November haben wir Zeit, um Ducati Bescheid zu geben. Ich werde mir diese Zeit auch nehmen und mich Ende Oktober nach dem letzten Rennen entscheiden. Dann können wir festlegen, ob es geht oder nicht.»

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Große Herausforderung: Sponsorensuche für das Superbike-Projekt

Ob Optical Express das Team auch im kommenden Jahr unterstützt, kann Galinski derzeit nicht einschätzen. Die Sponsorensuche gestaltet sich schwierig: «Als deutsches Team ist es nicht einfach. Der Hype zum grünen Daumen wird in den großen Unternehmen immer ausgeprägter. Optical Express, unser aktueller Hauptsponsor, kommt von Tarrans Seite. Im Moment kann ich nicht richtig einschätzen, wie es weitergeht. Tarrans Vater Niall kümmert sich um dieses Thema.»

Zunächst hofft der Teamchef, Mackenzie noch vor Saisonende wieder auf der Ducati zu sehen. «Wir haben am Samstag gesprochen. Er trainiert jeden Tag für sein Comeback. Prozentual kann ich die Chance nicht einschätzen. Er will unbedingt und ich denke, dass sich in den nächsten sechs oder sieben Tagen abzeichnet, ob er zurückkommt. Ich hoffe natürlich, dass er wieder zurückkommt.»

Tarran Mackenzie ist seit Mitte Juli verletzt Foto: Gold & Goose Tarran Mackenzie ist seit Mitte Juli verletzt © Gold & Goose

Auch sportlich wäre die Rückkehr für Galinski wichtig. «Letztes Jahr gelang uns mit Tarran ein sehr schöner Saisonabschluss. Er wurde von Rennen zu Rennen immer besser und harmonierte immer besser mit dem Motorrad. Das hat sich in diesem Jahr fortgeführt. Er hat super Rennen gezeigt, bis er sich in Donington verletzt hat. Seine Entwicklung war wirklich richtig gut. Wir konnten uns mit ihm im Bereich von Platz 5 bis 10 behaupten. Im Moment können wir uns nicht richtig präsentieren. 15. Plätze sind nicht unser Stil. Ich würde gern mit Tarran einen versöhnlichen Saisonabschluss haben.»

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Punkte in beiden Rennen: Loris Baz zeigte solides WM-Comeback

In Cremona übernahm Loris Baz die Ducati des verletzten Mackenzie. Der Franzose holte in beiden Hauptrennen Punkte: Im ersten Lauf wurde er 15., im zweiten belegte er Platz 14.

Galinski würdigte seinen Einsatz und verwies auf die schwierigen Voraussetzungen: «Ich habe mich für Loris entschieden, weil er das Team bereits kannte und immer super konzentriert arbeitet. Mir war aber wirklich wichtig, dass das Team bereits Erfahrungen mit dem Fahrer sammeln konnte und ihn kennt. Er hat gute Arbeit geleistet. Man muss bedenken, dass er drei Jahre lang nicht mit Pirelli-Reifen fahren konnte. Die Strecke war zudem neu für ihn.»

Loris Baz sprang zuletzt in Cremona ein Foto: Gold & Goose Loris Baz sprang zuletzt in Cremona ein © Gold & Goose

Ob Mackenzie bei den verbleibenden Rennwochenenden in Estoril und Jerez zurückkehrt, dürfte sich in den nächsten Tagen klären. Dann folgt der nächste Schritt – die Verhandlungen für die Zukunft.

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