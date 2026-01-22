MGM-Ducati in der Superbike-WM 2026: Bewährter Fahrer und neuer Geldgeber
Beim Test der Superbike-WM in Jerez präsentierte Michael Galinski sein Team für 2026, das als MGM Optical Express Racing mit der neuen Ducati Panigale V4R antritt. Tarran Mackenzie bleibt an Bord.
Im Rahmen des offiziellen Superbike-Tests in Jerez hat Michael Galinski die Weichen für die Superbike-WM 2026 gestellt. Das deutsche Team tritt künftig unter dem Namen MGM Optical Express Racing an. Pilotiert wird die Ducati Panigale V4R des Teams weiterhin von Tarran «Taz» Mackenzie, der nach der Trennung von Scott Redding im Vorjahr den Platz im deutschen Superbike-WM-Team übernahm.
Mit Optical Express konnte MGM Performance einen international führenden Optikspezialisten als Namens- und Hauptpartner gewinnen. Diese Unterstützung bildet die finanzielle und strukturelle Grundlage für das komplette WM-Programm 2026. Intern war klar: Ohne dieses Engagement hätte das Team den Schritt in eine weitere Saison nicht gehen können.
«Die Förderung von Spitzensportlern war schon immer unsere Leidenschaft, und die Gründung von MGM Optical Express Racing für eine komplette Saison in der Superbike-WM ist ein logischer Schritt», erklärte Optical-Express-Gründer und CEO David Moulsdale. «Tarran ist ein Ausnahmetalent, und wir sind stolz darauf, ihn auf seinem Weg auf der Weltbühne zu begleiten.»
Die wohl größte Chance in Tarran Mackenzies Karriere
Sportlich setzt Galinski auf Kontinuität. Tarran Mackenzie bleibt auch 2026 Fahrer des Teams. Der Schotte war in der vergangenen Saison erst beim achten von zwölf Rennwochenenden zu MGM gestoßen, überzeugte jedoch mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Vor allem beim Finale in Jerez mit den Plätzen 9, 7 und 8 machte der 30-Jährige nachhaltig auf sich aufmerksam.
«Diese Ergebnisse und der Teamgeist haben uns über den Winter zusätzlich motiviert», sagte Teamchef Galinski. «Mit einem derart starken Partner wie Optical Express zusammen arbeiten zu können, pusht uns natürlich noch mehr. Wir wollen uns Schritt für Schritt von Top-10-Plätzen nach vorne arbeiten.»
Fortführung der Zusammenarbeit mit Ducati
Technisch bleibt MGM Ducati treu, vollzieht jedoch einen wichtigen Entwicklungsschritt: 2026 kommt das neue Modell der Ducati Panigale V4R zum Einsatz. Die jüngste Evolutionsstufe der italienischen Superbike-Waffe soll Mackenzie zusätzliche Performance verschaffen. Präsentiert wurde in Jerez auch die neue blau-weiß-schwarze Lackierung.
Mackenzie blickt der neuen Saison optimistisch entgegen: «Es ist großartig, endlich die neue Partnerschaft mit Optical Express und MGM Performance bekanntgeben zu können. Alle haben im Hintergrund hart gearbeitet, um dieses Projekt möglich zu machen. Die starke Unterstützung für 2026 gibt mir enormes Selbstvertrauen.»
Nach den Wintertests in Jerez und Portimao richtet sich der Fokus auf den Saisonauftakt der Superbike-WM vom 20. bis 22. Februar 2026 auf Phillip Island. Dank des neuen Hauptsponsors ist MGM Optical Express Racing dort mit klarer Perspektive am Start.
