Michael van der Mark: Als BMW-Testfahrer mehr beschäftigt als je zuvor

Das Werksteam ROKiT BMW hat sich nach der vergangenen Saison mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira neu aufgestellt. Während Toprak Razgatlioglu in die MotoGP zu Yamaha gewechselt war, blieb Michael van der Mark als Testfahrer an Bord. Außerdem bestreitet der Supersport-Weltmeister von 2014 an der Seite von Markus Reiterberger und Steven Odendaal die Endurance-WM.

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Hinter van der Mark liegen intensive Tage. Allein in der vergangenen Woche saß der 33-Jährige an fünf Tagen auf einer M1000RR. «Es war eine arbeitsreiche Woche», bestätigte der BMW-Pilot. «Zuerst testen mit dem BMW-Testteam in Portimão, dann testen in Valencia mit meinem Endurance-Team und dann zurück nach Portimão für einen weiteren Testtag. Wir haben Fortschritte mit beiden Teams gemacht und hatten Spaß dabei.»

In 1:40,765 min Viertschnellster war Michael van der Mark beim Superbike-Test der schnellste der drei anwesenden BMW-Piloten – und mit 90 Runden auch der mit den meisten Runden.

Übrigens: Ende Februar testete van der Mark zudem für die EWC in Alcarras und unternahm kurz vor Ausbruch des Iran-Kriegs als BMW-Botschafter einen Ausflug in den Nahen Osten auf die Rennstrecken Kuwait MotorTown und Dubai Autodrome.

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Zeiten Superbike-Test in Portimao, 13. März:

Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Sam Lowes (GB) Ducati 1:40,473 min 2. Xavier Vierge (E) Yamaha 1:40,475 + 0,002 sec 3. Alex Lowes (GB) Bimota 1:40,614 + 0,141 4. Michael vd Mark (NL) BMW 1:40,765 + 0,292 5. Miguel Oliveira (P) BMW 1:40,865 + 0,392 6. Danilo Petrucci (I) BMW 1:40,958 + 0,485 7. Axel Bassani (I) Bimota 1:41,126 + 0,653 8. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:41,746 + 1,273