Als wäre er nie weg gewesen: Michael vd Mark (BMW) überzeugte in Aragón

Es war von BMW eine weise Entscheidung, Michael van der Mark nach der Saison 2025 als Testfahrer im Superbike-Projekt zu behalten und ihm parallel den Start in der Endurance-WM zu ermöglichen – so bleibt der schnelle Niederländer im Race-Modus. Durch die schwere Verletzung von Stammfahrer Miguel Oliveira (Sturz im Superpole-Race auf dem Balaton Circuit) griff das ROKiT-Werksteam bereits in Most beim fünften Saisonmeeting auf die Fähigkeiten des 33-Jährigen zurück.

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Nach den Plätzen 14, 10 und 13 in Tschechien steigerte sich van der Mark am vergangenen Wochenende im MotorLand Aragon auf die Positionen 11, 11 und 10. Besonders erwähnenswert: In der Superpole fuhr der BMW-Pilot die siebtbeste Rundenzeit!

«Ich denke, dass wir eine positive Bilanz ziehen können. Am Freitag hatten wir zunächst einige Probleme, aber zum Glück konnten wir sie lösen und gute Fortschritte erzielen», sagte der aus Gouda stammende Niederländer. «Ehrlich gesagt war ich mit meiner Superpole an diesem Wochenende sehr zufrieden. Im ersten Rennen haben wir uns bei der Wahl des Vorderreifens falsch entschieden, konnten aber trotzdem einige wichtige Punkte holen. Am Sonntag konnte ich im Sprintrennen die Pace der Gruppe vor mir nicht mitgehen, was schade war, aber es war dennoch ein ziemlich gutes Rennen. Für das zweite Rennen haben wir eine kleine Änderung am Bike vorgenommen, und ich habe mich deutlich wohler gefühlt. Es hat zwar nicht gereicht, um bei den Fahrern an der Spitze zu bleiben, aber wir haben in Bezug auf die Pace einen großen Schritt nach vorn gemacht.»

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Rückblick: In der Superbike-WM 2025 erreichte van der Mark im ersten Lauf und im Sprint den zehnten und neunten Platz; im zweiten Hauptrennen stürzte er. Mit insgesamt elf WM-Punkten war der Supersport-Weltmeister von 2014 sogar erfolgreicher als in seiner letzten Saison als Stammfahrer.

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«Insgesamt hatten wir ein gutes Wochenende ohne Fehler», fasste van der Mark zusammen. «Es war außerdem schön, Miguel wieder in der Box zu haben, wie er uns unterstützt und einige Ratschläge gegeben hat. Es war gut, ihn hier zu haben, und ich kann es kaum erwarten, ihn wieder auf dem Motorrad zu sehen.»

Miguel Oliveira wollte für sein BMW-Team da sein

Das Rennwochenende nur in der Box zu verbringen, war für Oliveira keine leichte Aufgabe. Der Portugiese ist auch beim Michelin-Test am Montag und Dienstag dieser Woche nur Zuschauer.

«Es ist nicht einfach, außen vor zu sein», gab der frühere MotoGP-Pilot zu. «Ich hatte aber das Gefühl, dass es ein guter Moment für mich war, hierherzukommen und für mein Team da zu sein. Die letzten Wochenenden waren für alle nicht einfach, weil weder Danilo noch ich dabei waren. Deshalb dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass es mir gut geht, und der Mannschaft einen kleinen Boost zu geben.»

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