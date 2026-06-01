Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Michelin-Test in Aragon: BMW ohne Oliveira & Petrucci – die Konsequenzen

Ab 2027 ist Michelin Reifenalleinausrüster für die Superbike-WM und ihre Rahmenklassen. Am Montag und Dienstag testen zahlreiche Teams im MotorLand Aragon mit den französischen Pneus.

Superbike WM

Michael van der Mark hat in Aragon viel zu tun
Michael van der Mark hat in Aragon viel zu tun
Foto: gold & goose
Michael van der Mark hat in Aragon viel zu tun
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach über zwei Dekaden geht die Pirelli-Ära in der Superbike-WM nach dieser Saison zu Ende: In der Moto3- und Moto2-WM sind die Italiener bereits jetzt Ausrüster, ab 2027 kommt die MotoGP hinzu. Gleichzeitig wechselt der jetzige Monopolist Michelin in die seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaften.

Werbung

Werbung

Am Montag und Dienstag haben die Fahrer der Superbike-WM im MotorLand Aragon von 9 bis 18 Uhr jeweils zwei Sessions über zwei Stunden mit den neuen Reifen zur Verfügung, die Supersport-Fahrer bekommen täglich zweimal 110 Minuten.

Erschwerend für BMW: Beide Stammfahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci sind derzeit verletzt und kommen frühestens bei den Rennen Mitte Juni in Misano wieder zum Einsatz. Den Michelin-Test im Hinterland von Alcaniz übernehmen die Testfahrer Michael van der Mark und Hannes Soomer, die auch am vergangenen Rennwochenende im Einsatz waren.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Der Michelin-Test hätte Danilo und Miguel für die restliche Saison ohnehin nicht viele Anhaltspunkte geliefert», schränkte BMW-Teamchef Shaun Muir beim Treffen mit SPEEDWEEK.com ein. «Das richtige Testprogramm mit den Michelin-Reifen beginnt nach dem letzten Rennen in Jerez im Oktober. Dann stimmen die Bedingungen, es sitzen die nächstjährigen Fahrer auf den Bikes und haben das neue Material, das wir bis dahin entwickeln. Wir haben mit den Michelin bereits im April in Jerez mit van der Mark getestet und sind einen Schritt voraus. Deshalb glaube ich nicht, dass wir viel verlieren, weil wir unsere zwei Stammfahrer nicht hier haben.»

Werbung

Werbung

Superbikes erstmals mit Karbonbremsscheiben

Ebenfalls spannend: Bremsenhersteller Brembo lässt die Superbike-Teams in Aragon Karbonbremsscheiben testen, wie sie seit vielen Jahren in der MotoGP zum Einsatz kommen. «Wir werden den Test brauchen, um uns diesbezüglich eine Meinung bilden zu können», äußerte sich BMW Motorsport Direktor Sven Blusch neutral. «Allgemein gesprochen versuchen wir jedes neue Teil so schnell wie möglich in unser Bike-Setup zu integrieren. Es geht also weniger darum, ob das Teil gut oder schlecht ist, sondern wie wir es bestmöglich zum Arbeiten bekommen.»

«Die aktuelle Situation mit zwei verletzten Stammfahrern zeigt uns, dass die Einführung eines Testteams der richtige Schritt war», ergänzte der Manager aus Delmenhorst. «Im Moment haben wir ein bisschen ein Durcheinander mit wechselnden Fahrern und Technikern, aber wir sind glücklich, es zu haben. Mit van der Mark können wir das Momentum nutzen, er steckt tief im Thema. Wenn wir den ganzen Vorkommnissen etwas Positives abgewinnen können, dann, dass unser Testteam ein Gamechanger ist.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

85

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM