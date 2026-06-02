Michelin-Test in Aragón: Vielversprechende Rundenzeiten der Superbike-Stars

In fünf Monaten beginnt in der Superbike-WM eine neue Zeitrechnung, wenn unmittelbar nach dem Saisonfinale Pirelli als Alleinausrüster abgelöst wird – seit 2004 hatten die Italiener das Monopol in der seriennahen Weltmeisterschaft. Die Superbike-WM war damals die erste hochkarätige Serie, die diesen Schritt vollzog.

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Den letzten WM-Titel vor der Einheitsreifenregel gewann Neil Hodgson (Ducati) auf Michelin. Ab 2027 wird der Hersteller aus Clermont-Ferrand alle Superbike-Serien mit Reifen ausrüsten. Befürchtungen, dass die Rundenzeiten der Top-Serie mit Michelin langsamer werden würden, waren unbegründet, dies hat der zweitägige Aragón-Test in dieser Woche gezeigt.

Nachdem Iker Lecuona (Ducati) am Montag in 1:49,387 min für die schnellste Zeit sorgte, steigerte sich der Spanier am Dienstagvormittag auf eine 1:48,619 min – am Rennwochenende fuhr der 26-Jährige bei vergleichbaren Bedingungen im Superpole-Race in 1:48,173 min seine schnellste Rennrunde. Die schnellsten Runden wurden am kühleren Vormittag gefahren.

WM-Leader und Teamkollege Nicolò Bulega (Ducati) verzichtete wie weitere Piloten auf den zweiten Testtag. In der Nachmittagssession waren sogar nur noch die Yamaha-Werkspiloten Xavi Vierge und Andrea Locatelli sowie Somkiat Chantra mit der Honda Fireblade auf der Strecke.

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Von den Rekorden ist man zwar noch weit entfernt, was im Rahmen eines Tests jedoch auch nicht zu erwarten war. Außerdem bietet Michelin keinen speziellen Qualifyer-Reifen an.

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Wie immer bei Tests gilt: Die erreichten Rundenzeiten haben wenig Aussagekraft, weil nur die Teams und Fahrer wissen, in welcher Konfiguration und mit welchem fahrerischen Einsatz sie erreicht wurden.

Michelin-Test in Aragon, 1. und 2. Juni: Kombinierte Zeiten Superbike-WM