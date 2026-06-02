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Michelin-Test in Aragón: Vielversprechende Rundenzeiten der Superbike-Stars

Nach dem Michelin-Test im MotorLand Aragón am Montag und Dienstag dieser Woche steht fest, dass die Superbike-WM im kommenden Jahr nicht durch die Reifen eingebremst werden wird.

Superbike WM

Die Michelin-Slicks erlauben schnelle Rundenzeiten
Die Michelin-Slicks erlauben schnelle Rundenzeiten
Foto: Gold & Goose
Die Michelin-Slicks erlauben schnelle Rundenzeiten
© Gold & Goose

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In fünf Monaten beginnt in der Superbike-WM eine neue Zeitrechnung, wenn unmittelbar nach dem Saisonfinale Pirelli als Alleinausrüster abgelöst wird – seit 2004 hatten die Italiener das Monopol in der seriennahen Weltmeisterschaft. Die Superbike-WM war damals die erste hochkarätige Serie, die diesen Schritt vollzog.

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Den letzten WM-Titel vor der Einheitsreifenregel gewann Neil Hodgson (Ducati) auf Michelin. Ab 2027 wird der Hersteller aus Clermont-Ferrand alle Superbike-Serien mit Reifen ausrüsten. Befürchtungen, dass die Rundenzeiten der Top-Serie mit Michelin langsamer werden würden, waren unbegründet, dies hat der zweitägige Aragón-Test in dieser Woche gezeigt.

Nachdem Iker Lecuona (Ducati) am Montag in 1:49,387 min für die schnellste Zeit sorgte, steigerte sich der Spanier am Dienstagvormittag auf eine 1:48,619 min – am Rennwochenende fuhr der 26-Jährige bei vergleichbaren Bedingungen im Superpole-Race in 1:48,173 min seine schnellste Rennrunde. Die schnellsten Runden wurden am kühleren Vormittag gefahren.

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WM-Leader und Teamkollege Nicolò Bulega (Ducati) verzichtete wie weitere Piloten auf den zweiten Testtag. In der Nachmittagssession waren sogar nur noch die Yamaha-Werkspiloten Xavi Vierge und Andrea Locatelli sowie Somkiat Chantra mit der Honda Fireblade auf der Strecke.

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Von den Rekorden ist man zwar noch weit entfernt, was im Rahmen eines Tests jedoch auch nicht zu erwarten war. Außerdem bietet Michelin keinen speziellen Qualifyer-Reifen an.

Wie immer bei Tests gilt: Die erreichten Rundenzeiten haben wenig Aussagekraft, weil nur die Teams und Fahrer wissen, in welcher Konfiguration und mit welchem fahrerischen Einsatz sie erreicht wurden.

Michelin-Test in Aragon, 1. und 2. Juni: Kombinierte Zeiten Superbike-WM

Pos

Fahrer (Nation/Motorrad)

Zeit

Diff

1.

Iker Lecuona (E/Ducati)

1:48,619 min

2.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

1:48,765

+ 0,146 sec

3.

Xavier Vierge (E/Yamaha)

1:49,363

+ 0,744

4.

Andrea Locatelli (I/Yamaha)

1:49,391

+ 0,772

5.

Axel Bassani (I/Bimota)

1:49,576

+ 0,957

6.

Remy Gardner (AUS/Yamaha)

1:49,663

+ 1,044

7.

Stefano Manzi (I/Yamaha)

1:49,877

+ 1,258

8.

Somkiat Chantra (T/Honda)

1:49,883

+ 1,264

9.

Alex Lowes (GB/Bimota)

1:49,937

+ 1,318

10.

Michael van der Mark (NL/BMW)

1:49,972

+ 1,353

11.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

1:49,991

+ 1,372

12.

Nicolo Bulega (I/Ducati)

1:50,230

+ 1,611

13.

Xavi Fores (E/Bimota)

1:50,716

+ 2,097

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

92

9

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85

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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