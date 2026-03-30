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Miguel Oliveira bescherte BMW den ersten magischen Moment der SBK-WM 2026

Der Europaauftakt in Portimão war der perfekte Ort für die ersten Podestplätze von BMW in der noch jungen Superbike-WM 2026. Miguel Oliveira wurde gefeiert wie ein Popstar.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Miguel Oliveira sorgte in Portimao für einen magischen BMW-Moment
Miguel Oliveira sorgte in Portimao für einen magischen BMW-Moment
Foto: BMW
Miguel Oliveira sorgte in Portimao für einen magischen BMW-Moment
© BMW

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Im Artikel erwähnt

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Bereits auf Phillip Island zeigte Miguel Oliveira, dass er sich schnell an das Superbike-Format und auch an die nicht ganz einfache BMW M1000RR anpassen kann. Weil der Portugiese aber in der Superpole gestürzt war und von der letzten Startposition ins Rennen ging (21), endeten seine sehenswerten Aufholjagden in den Hauptrennen auf den Plätzen 8 und 7.

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Bei seinem Heimrennen in Portimão sicherte sich der 31-Jährige mit Startplatz 4 eine weitaus bessere Ausgangsposition. Von vollen Tribünen skandierten die Fans den Namen des BMW-Piloten und pushten ihn zu Höchstleistungen. Dritte Plätze mit 4,8 sec, 2,4 sec und 7 sec Rückstand auf Dreifach-Sieger Nicolò Bulega (Ducati) waren der verdiente Lohn für seinen Einsatz.

Bei BMW sorgten die ersten Podestplätze der Superbike-WM 2026 für Erleichterung. «Es war der perfekte Start in unsere Europasaison», sagte Sven Blusch, Leiter von BMW Motorrad Motorsport. «Wir sind alle noch überwältigt von der Atmosphäre. Es war wirklich ein besonderes Wochenende. Miguels Heimrennen, ihn in allen drei Rennen auf dem Podium zu sehen, und dazu mehr als 82.000 Zuschauer – das haben wir so noch nie erlebt. Für Miguel und die portugiesischen Fans war es ein magisches Wochenende, und für uns ebenfalls.»

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Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Rennen
Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Gerloff und Bautista
Gerloff und Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

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Klar ist: Die Unterstützung seiner Landsleute hat Oliveira gepusht, doch ohne ein konkurrenzfähiges Motorrad sind Top-3-Ergebnisse in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft nicht möglich.

«Ein großer Dank an das Team in München, Berlin und England. Alle haben über den Winter einen Wahnsinnsjob gemacht. Wir haben alle gehofft, bald wieder auf dem Podium zu sein, aber dass es so schnell klappt, ist besonders», lobte der BMW-Manager. «Wir haben über den Winter sehr hart gearbeitet, um mit unseren neuen Fahrern so schnell wie möglich an die Spitze zu kommen. Wir haben gesagt: Erst Top-10-Ergebnisse, dann Top-5-Ergebnisse. Jetzt sind wir schon bei Podien. Und das ist erst der Anfang, wir werden weiterarbeiten, um ganz oben zu stehen. Man muss Miguel ein absolutes Kompliment aussprechen für die Leistung, die er an diesem Wochenende gezeigt hat.»

Unter Wert geschlagen sieht Blusch den zweiten Werkspiloten, Danilo Petrucci. Der Italiener erreichte die Plätze 10, 12 und 7. «Man darf nicht vergessen, dass dies erst unser zweites gemeinsames Rennwochenende war», erklärte Blusch. «Im Qualifying hat es bei ihm nicht ganz gepasst, und das Überholen ist hier sehr schwierig. Doch auch Danilos Pace war sehr gut. Er hat einen sehr guten Job gemacht, und ich denke, dass wir auch ihn schnell auf das Podium bringen. Wir sind unglaublich happy mit unserer Fahrerpaarung und schauen jetzt nach Assen.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

6

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