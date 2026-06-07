Rezept gegen Ducati? Miguel Oliveira schlägt ein Bargespräch mit Bier vor

Es war ein bewegender Moment, als Miguel Oliveira am Donnerstagabend im MotorLand Aragon eintraf, die BMW-Hospitality betrat und mit Applaus begrüßt wurde. Dass der rekonvaleszente Portugiese anschließend fast jedes Crew-Mitglied mit Handschlag begrüßte und einen Empfang bekam, wie er herzlicher nicht hätte sein können, zeigt die enge Verbundenheit zwischen dem fünffachen MotoGP-Sieger und seinem neuen Arbeitgeber.

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Oliveira lag auf dem dritten WM-Rang, als der Unfall in Balaton passierte, bei dem er sich eine langwierige Schulterverletzung zuzog und sich auch ein paar Rippen lädierte und den Kopf anschlug. Ziel ist, am kommenden Wochenende in Misano wieder dabei zu sein. «Wenn ich dann erst auf 90 Prozent bin, ist es auch okay für mich», sagte der BMW-Werksfahrer zu SPEEDWEEK.com.

Oliveira hasste die bedrückte Stimmung

«Als sich auch noch Danilo Petrucci verletzte, hasste ich es, die Stimmung in der Box zu sehen», beschrieb Miguel. «Es war hart für sie, dass es mich traf. Dann auch noch den zweiten Fahrer verletzt zu sehen – ich hoffte, dass ich fit genug sein würde, um nach Aragon zu kommen und ihnen zu zeigen, dass es aufwärts geht. Wirklich helfen konnte ich ja nicht, weil ich nicht auf dem Motorrad saß. Aber ich konnte einen Blick von außen draufwerfen, Fragen stellen und ihnen meine Meinung mitteilen. Es ging aber vor allem darum, dass ich dabei war und ihnen sagen konnte, dass wir bald wieder zusammenarbeiten. So etwas hebt die Moral.»

Es ist eine besondere Situation, dass wir eine solche technische Überlegenheit eines Herstellers sehen. miguel oliveira über ducati

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Oliveira und die Bimota-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani sind die Einzigen auf einem anderen Fabrikat als Ducati, die es diese Saison aufs Podium schafften – die Meisterschaft wird von den Motorrädern aus Borgo Panigale dominiert. «Es ist eine besondere Situation, dass wir eine solche technische Überlegenheit eines Herstellers sehen», hielt der 31-Jährige fest. «Hinzu kommt die Überlegenheit von Nicolo Bulega, resultierend aus seiner wachsenden Erfahrung und seinem Stil. Er hat seinen größten Gegner (Teamkollege Iker Lecuona – der Autor) direkt neben sich, kann ihn studieren und hat die Lage damit unter völliger Kontrolle. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Situation entsteht, in der er ohne Druck schnell fahren kann.»

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«Das sind die besten Voraussetzungen, um in jeglicher Form Leistung bringen zu können», meint der BMW-Werksfahrer. «Ich wünsche mir, dass ich bald wieder fit bin, um zu sehen, ob ich ihn herausfordern kann. Ab Misano werden wir den Hammer fallen lassen und schauen, dass wir so nahe wie möglich dran sind. Manchmal wird es aber so sein, dass das realistische Ziel ist, beste Nicht-Ducati zu sein. Ich habe diesbezüglich auch keine Lösung parat. Wir können darüber ein Bargespräch führen und ein paar Bier trinken, dann schmeißen wir unsere Ideen in den Ring.»