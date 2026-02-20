Miguel Oliveira (BMW) nach Platz 13: «Alles sehr seltsam und frustrierend»

Von der MotoGP- in die Superbike-WM: Außer zwei Rädern haben diese Maschinen nicht viel gemeinsam. Niemand konnte ernsthaft erwarten, dass zwei trockene Testtage zu Wochenbeginn in Australien den BMW-Neulingen Miguel Oliveira und Danilo Petrucci genügen würden, um sich an ihr neues Arbeitsgerät zu gewöhnen. Jetzt macht sich in aller Härte bemerkbar, wie sehr die Testtage im Januar fehlen, die es verregnet hat.

«Das war ein sehr durchschnittlicher Tag, nicht gut, nicht schlecht», urteilte Oliveira nach seinem ersten Trainingstag in der Superbike-WM auf Phillip Island, den er mit 1,193 sec Rückstand auf Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 als 13. beendete. «An den Top-5 bin ich nahe dran, aber es war schwierig, die Pace zu finden. Ich hatte mit dem mittelharten Hinterreifen von Anfang bis Ende keinen Grip, wir hatten sehr zu kämpfen, um wenigstens etwas Grip zu finden, um aus den Kurven rauszukommen. Es war klar, dass die Wärme Auswirkungen hat, aber ich hatte null Potenzial, um schnell zu fahren. Das war alles sehr seltsam und frustrierend. Vielleicht lag es am Reifen, vielleicht an den Bedingungen, das müssen wir bis Samstag herausfinden.»

Während die Superbike-WM traditionell im australischen Spätsommer stattfindet, kommt die MotoGP im Frühjahr nach Phillip Island, wenn das Wetter deutlich wechselhafter und kühler ist. «Ich habe hier in meinem ganzen Leben noch nie ein T-Shirt oder kurze Hosen gebraucht», schmunzelte Oliveira in kleiner Medienrunde mit einer Handvoll Journalisten.

Oliveira: «Unsere Rückmeldungen sind eindeutig»

Oliveira und Teamkollege Danilo Petrucci verfügen über kaum Erfahrung mit der M1000RR, derzeit sind sie darauf angewiesen, dass die BMW-Techniker sie leiten. «Positiv ist, dass Danilo und ich die gleichen Kommentare über die Einschränkungen abgeben», hielt der fünffache MotoGP-Sieger aus Portugal fest. «Er spürt die nachlassenden Reifen noch mehr als ich und meine Pace dürfte zirka 4/10 sec besser sein als seine. Dafür muss ich aber am Limit fahren. Unsere Rückmeldungen sind eindeutig. Was wir zu tun haben – da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir aber sicher, dass das Team etwas findet. Ein bisschen haben wir an der Elektronik herumgedreht, jetzt ist das Bike etwas ruhiger. Auf Phillip Island ändert sich alles sehr schnell, weil die Temperaturen sehr unterschiedlich sein können und der Wind einen großen Einfluss hat.»

Während in der MotoGP das zweite Training ein Pre-Qualifying ist und das Ergebnis definiert, wer direkt ins Qualifying 2 einzieht und wer den Umweg über das Q1 nehmen muss, sind die beiden Sessions in der Superbike-WM am Freitag echte freie Trainings. «Der Ablauf ist anders, aber ich mag ihn», grinste Miguel. «Das war ein normaler Arbeitstag.»