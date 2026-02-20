Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Miguel Oliveira (BMW) nach Platz 13: «Alles sehr seltsam und frustrierend»

Dass der erste Event der Superbike-WM 2026 kein Zuckerschlecken wird, war BMW-Neuzugang Miguel Oliveira schon vor dem Wochenende klar. Woran es ihm vor allem fehlt, sind Kilometer auf der M1000RR.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Von der MotoGP- in die Superbike-WM: Außer zwei Rädern haben diese Maschinen nicht viel gemeinsam. Niemand konnte ernsthaft erwarten, dass zwei trockene Testtage zu Wochenbeginn in Australien den BMW-Neulingen Miguel Oliveira und Danilo Petrucci genügen würden, um sich an ihr neues Arbeitsgerät zu gewöhnen. Jetzt macht sich in aller Härte bemerkbar, wie sehr die Testtage im Januar fehlen, die es verregnet hat.

Werbung

Werbung

«Das war ein sehr durchschnittlicher Tag, nicht gut, nicht schlecht», urteilte Oliveira nach seinem ersten Trainingstag in der Superbike-WM auf Phillip Island, den er mit 1,193 sec Rückstand auf Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 als 13. beendete. «An den Top-5 bin ich nahe dran, aber es war schwierig, die Pace zu finden. Ich hatte mit dem mittelharten Hinterreifen von Anfang bis Ende keinen Grip, wir hatten sehr zu kämpfen, um wenigstens etwas Grip zu finden, um aus den Kurven rauszukommen. Es war klar, dass die Wärme Auswirkungen hat, aber ich hatte null Potenzial, um schnell zu fahren. Das war alles sehr seltsam und frustrierend. Vielleicht lag es am Reifen, vielleicht an den Bedingungen, das müssen wir bis Samstag herausfinden.»

Während die Superbike-WM traditionell im australischen Spätsommer stattfindet, kommt die MotoGP im Frühjahr nach Phillip Island, wenn das Wetter deutlich wechselhafter und kühler ist. «Ich habe hier in meinem ganzen Leben noch nie ein T-Shirt oder kurze Hosen gebraucht», schmunzelte Oliveira in kleiner Medienrunde mit einer Handvoll Journalisten.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Oliveira: «Unsere Rückmeldungen sind eindeutig»

Oliveira und Teamkollege Danilo Petrucci verfügen über kaum Erfahrung mit der M1000RR, derzeit sind sie darauf angewiesen, dass die BMW-Techniker sie leiten. «Positiv ist, dass Danilo und ich die gleichen Kommentare über die Einschränkungen abgeben», hielt der fünffache MotoGP-Sieger aus Portugal fest. «Er spürt die nachlassenden Reifen noch mehr als ich und meine Pace dürfte zirka 4/10 sec besser sein als seine. Dafür muss ich aber am Limit fahren. Unsere Rückmeldungen sind eindeutig. Was wir zu tun haben – da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir aber sicher, dass das Team etwas findet. Ein bisschen haben wir an der Elektronik herumgedreht, jetzt ist das Bike etwas ruhiger. Auf Phillip Island ändert sich alles sehr schnell, weil die Temperaturen sehr unterschiedlich sein können und der Wind einen großen Einfluss hat.»

Werbung

Werbung

Während in der MotoGP das zweite Training ein Pre-Qualifying ist und das Ergebnis definiert, wer direkt ins Qualifying 2 einzieht und wer den Umweg über das Q1 nehmen muss, sind die beiden Sessions in der Superbike-WM am Freitag echte freie Trainings. «Der Ablauf ist anders, aber ich mag ihn», grinste Miguel. «Das war ein normaler Arbeitstag.»

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,858 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,496 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,382

+ 0,524

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,610

5.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,624

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,626

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,561

+ 0,703

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,799

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,692

+ 0,834

10.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,746

+ 0,888

11.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,948

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,976

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,893

+ 1,035

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,917

+ 1,059

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 1,202

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,313

+ 1,455

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,462

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,530

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,554

+ 1,696

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,928

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,612

+ 2,754

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien