Miguel Oliveira (BMW): «Schlechtes Qualifying, steckte im Mittelfeld fest»

Elfter am Freitag, 13. der Superpole und in den Rennen auf den Plätzen 7, 11 und 12 – das Superbike-Wochenende auf dem TT Circuit hatte für Miguel Oliveira keinen wirklichen Höhepunkt zu bieten. Dabei brillierte der frühere MotoGP-Pilot zuvor in Portimão mit drei dritten Plätzen.

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Eine Überraschung waren die Schwierigkeiten jedoch nicht: Selbst Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu verpasste 2025 in beiden langen Rennen als Vierter und Achter das Podium. Die M1000RR funktioniert auf der flüssigen Rennstrecke in den Niederlanden nicht optimal.

«Es war ein hartes Wochenende für uns. Wir wussten, dass Assen immer ein bisschen eine Herausforderung ist, aber wir haben hart gekämpft», betonte der BMW-Pilot. «Das Team hat wirklich alles gegeben, um uns das bestmögliche Bike zu geben, aber es war schwierig. Und als wir kein gutes Qualifying hatten, hingen wir im Mittelfeld fest und konnten kein optimales Ergebnis holen.»

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Tatsächlich war der siebte Platz am Samstag ein starkes Finish – sechs Plätze konnte der 31-Jährige gewinnen. «Im ersten Lauf war es okay, aber am Sonntag war es noch schwieriger, im Feld nach vorn zu kommen», winkte Oliveira ab. «Als Nächstes fahren wir zu einer neuen Strecke, von der wir wissen, dass das Bike dort gut funktionieren kann. Darauf freuen wir uns, und wie immer werden wir bereit sein zu kämpfen.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen