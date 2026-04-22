Miguel Oliveira (BMW): «Schlechtes Qualifying, steckte im Mittelfeld fest»
Nach drei Podestplätzen bei seinem Heimrennen in Portimão wurde Miguel Oliveira beim Superbike-Meeting in Assen von der Realität eingeholt. Der BMW-Pilot hatte sich moralisch darauf vorbereitet.
Elfter am Freitag, 13. der Superpole und in den Rennen auf den Plätzen 7, 11 und 12 – das Superbike-Wochenende auf dem TT Circuit hatte für Miguel Oliveira keinen wirklichen Höhepunkt zu bieten. Dabei brillierte der frühere MotoGP-Pilot zuvor in Portimão mit drei dritten Plätzen.
Eine Überraschung waren die Schwierigkeiten jedoch nicht: Selbst Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu verpasste 2025 in beiden langen Rennen als Vierter und Achter das Podium. Die M1000RR funktioniert auf der flüssigen Rennstrecke in den Niederlanden nicht optimal.
«Es war ein hartes Wochenende für uns. Wir wussten, dass Assen immer ein bisschen eine Herausforderung ist, aber wir haben hart gekämpft», betonte der BMW-Pilot. «Das Team hat wirklich alles gegeben, um uns das bestmögliche Bike zu geben, aber es war schwierig. Und als wir kein gutes Qualifying hatten, hingen wir im Mittelfeld fest und konnten kein optimales Ergebnis holen.»
Tatsächlich war der siebte Platz am Samstag ein starkes Finish – sechs Plätze konnte der 31-Jährige gewinnen. «Im ersten Lauf war es okay, aber am Sonntag war es noch schwieriger, im Feld nach vorn zu kommen», winkte Oliveira ab. «Als Nächstes fahren wir zu einer neuen Strecke, von der wir wissen, dass das Bike dort gut funktionieren kann. Darauf freuen wir uns, und wie immer werden wir bereit sein zu kämpfen.»
Diese Zuversicht teilt auch der Technische Direktor von BMW Motorrad Motorsport, Chris Gonschor. «Auf einem Stop-and-Go-Kurs sollten unsere Stärken besser zur Geltung kommen. Dort werden wir auf beiden Seiten der Box ein anderes Wochenende sehen», sagte der Bochumer.
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