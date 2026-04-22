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Miguel Oliveira (BMW): «Schlechtes Qualifying, steckte im Mittelfeld fest»

Nach drei Podestplätzen bei seinem Heimrennen in Portimão wurde Miguel Oliveira beim Superbike-Meeting in Assen von der Realität eingeholt. Der BMW-Pilot hatte sich moralisch darauf vorbereitet.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Miguel Oliveira in Assen
Miguel Oliveira in Assen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira in Assen
© Gold & Goose

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Elfter am Freitag, 13. der Superpole und in den Rennen auf den Plätzen 7, 11 und 12 – das Superbike-Wochenende auf dem TT Circuit hatte für Miguel Oliveira keinen wirklichen Höhepunkt zu bieten. Dabei brillierte der frühere MotoGP-Pilot zuvor in Portimão mit drei dritten Plätzen.

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Eine Überraschung waren die Schwierigkeiten jedoch nicht: Selbst Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu verpasste 2025 in beiden langen Rennen als Vierter und Achter das Podium. Die M1000RR funktioniert auf der flüssigen Rennstrecke in den Niederlanden nicht optimal.

«Es war ein hartes Wochenende für uns. Wir wussten, dass Assen immer ein bisschen eine Herausforderung ist, aber wir haben hart gekämpft», betonte der BMW-Pilot. «Das Team hat wirklich alles gegeben, um uns das bestmögliche Bike zu geben, aber es war schwierig. Und als wir kein gutes Qualifying hatten, hingen wir im Mittelfeld fest und konnten kein optimales Ergebnis holen.»

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Willkommen zum Rennen in Assen
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Xavi Vierge und Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
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Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
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Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Tatsächlich war der siebte Platz am Samstag ein starkes Finish – sechs Plätze konnte der 31-Jährige gewinnen. «Im ersten Lauf war es okay, aber am Sonntag war es noch schwieriger, im Feld nach vorn zu kommen», winkte Oliveira ab. «Als Nächstes fahren wir zu einer neuen Strecke, von der wir wissen, dass das Bike dort gut funktionieren kann. Darauf freuen wir uns, und wie immer werden wir bereit sein zu kämpfen.»

Diese Zuversicht teilt auch der Technische Direktor von BMW Motorrad Motorsport, Chris Gonschor. «Auf einem Stop-and-Go-Kurs sollten unsere Stärken besser zur Geltung kommen. Dort werden wir auf beiden Seiten der Box ein anderes Wochenende sehen», sagte der Bochumer.

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:58,347

1:33,162

25

02

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,724

1:33,394

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+5,257

1:33,499

16

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

21

+8,941

1:33,939

13

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

21

+9,845

1:33,916

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

21

+12,872

1:34,009

10

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Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+17,363

1:34,224

9

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Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+18,294

1:34,362

8

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

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7

10

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