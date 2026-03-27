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Miguel Oliveira verspricht: BMW steht wo anders, als das Ergebnis zeigt

Miguel Oliveiras Idealzeit am Freitag hätte gereicht, um in die Top-3 zu kommen. Der Portugiese ist überzeugt: BMW ist bei der Superbike-WM in Portimao näher an der Spitze dran als beim Saisonstart.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira traut sich und BMW in Portimao viel zu
Miguel Oliveira traut sich und BMW in Portimao viel zu
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira traut sich und BMW in Portimao viel zu
© gold & goose

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Aushängeschild Toprak Razgatlioglu weg, mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci zwei neue Fahrer: BMW hat es besonders zu schaffen gemacht, dass wegen des schlechten Wetters im Winter kaum getestet werden konnte. Petrucci sorgte mit Platz 6 im zweiten Hauptrennen in Australien für das beste Ergebnis beim Saisonstart. Kein Desaster, aber weit weg von dem, was die erfolgsverwöhnte Truppe gewohnt ist.

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Für den Europa-Auftakt in Portimao an diesem Wochenende sind die Erwartungen höher, die Positionen 8 und 13 von Oliveira und Petrucci in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag entsprechen dem nicht.

Miguel Oliveira hatte die Top-3 vor Augen

«Meine Idealzeit wäre 1:40,3 min gewesen, damit hätten mir nur drei Zehntelsekunden zur Bestzeit gefehlt», schränkte Oliveira ein. «Das war einer jener Tage, an denen du die Arbeit und das Potenzial nicht auf der Zeitenliste ablesen kannst. Wir hatten ein Problem, entweder mit der Elektronik oder dem Reifen, das uns daran hinderte alles zusammenzufügen und eine bessere Rundenzeit zu erzielen. Am Samstag konzentriere ich mich zuerst einmal aufs Qualifying, die ersten beiden Reihen wären ein gutes Resultat. Gelingt das, sind wir dabei – im Kampf ums Podium oder die Top-5. Ich bin nicht weit weg, ich bin dabei. Wir müssen nur eine Kleinigkeit für die Long-runs fixieren, damit das Bike etwas ruhiger aus den Kurven fährt.»

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«In Australien fehlten mir 0,2 oder 0,3 sec pro Runde, um es von den Zeiten in die Top-3 oder Top-5 zu schaffen», ergänzte das BMW-Werksass. «Jetzt reden wir von 0,3 sec zur Spitze bezüglich Rennpace. Wir sind deutlich näher dran. In der Superpole werde ich versuchen, nicht wieder in der ersten Runde zu stürzen. Ich war ein gutes Stück schneller als Danilo, weiß aber auch nicht, mit welchen Schwierigkeiten er klarkommen musste.»

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Miguel Oliveira

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88

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34

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