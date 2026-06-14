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Miguel Oliveira tapferer und härter als erwartet – aber das war zu brutal

Sechs Wochen nach seinem Unfall in Ungarn kehrte BMW-Aushängeschild Miguel Oliveira in Misano in die Superbike-WM zurück. Nach starken Leistungen am Samstag und im Sprint streikte sein Körper.

Superbike WM

Miguel Oliveira (li.) mit Crew-Chief Andrew Pitt
Miguel Oliveira (li.) mit Crew-Chief Andrew Pitt
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira (li.) mit Crew-Chief Andrew Pitt
© gold & goose

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«Wir haben nicht erwartet, dass Miguel das Rennen durchsteht», sagte BMW-Technikchef Chris Gonschor nach dem starken achten Platz am Samstag und verdeutlichte damit, welch großartige Leistung der 31-Jährige vollbracht hatte. Sechs Wochen ist es her, dass der Portugiese auf dem Balaton Park Circuit abgeräumt wurde, sich dabei das Schulterblatt brach und auch die Sehnen und Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden.

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Oliveira qualifizierte sich in Misano als Elfter, im ersten Hauptrennen kämpfte er sich trotz seiner körperlichen Einschränkungen auf Platz 8 nach vorne, bezifferte die Anstrengung auf einer Skala von 1 bis 10 aber mit 11.

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
Ryan Vickers
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Im Superpole-Race am Sonntagvormittag brillierte der 5-fache MotoGP-Sieger sogar als Sechster, was angesichts seiner körperlichen Verfassung nicht hoch genug bewertet werden kann. Als es zweieinhalb Stunden später ins zweite Hauptrennen ging, bei 33 Grad Celsius im Schatten und 55 Grad heißem Asphalt, wurde schnell offensichtlich: Miguel kann nicht mehr. Nach dem ersten Renndrittel zog er die Notbremse, gab auf, kehrte an die Box zurück – und wurde dort mit stehendem Applaus empfangen!

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Miguel Oliveira weiß: Das war eine Leistung

«Dass ich die 21 Runden am Samstag geschafft habe, war eine Leistung», hielt Oliveira fest. «Sonntagmorgen wachte ich mit Schmerzen auf und fühlte mich niedergeschlagen. Das Warm-up musste ich abbrechen, weil ich die letzten zwei Runden nicht mehr fahren konnte, so schlimm war es. Im Superpole-Race habe ich es irgendwie hinbekommen die zehn Runden zu drehen, wenn auch nicht jede mit 100 Prozent. Aber zumindest konnte ich eine anständige Position sichern. Am Nachmittag wurde mir schnell klar, dass es mir wie im Warm-up geht und ich kein Rennen fahren kann.»

«Ich hatte es nicht unter Kontrolle», gab das BMW-Ass zu. «So kann man kein Rennen fahren. Normalerweise gibt es für mich keinen Grund, in einem Rennen aufzugeben, aber das war dieses Mal das Richtige. Das Team war mega: Sie haben mich in jeder Phase meiner Genesung unterstützt und halsten mir keinerlei Erwartung auf, als ich zurückkam. Sie ließen mir die Tür für jede Entscheidung offen, die ich als sinnvoll erachtete. Wir sammelten einige gute Daten, die uns bei der zukünftigen Abstimmung behilflich sein können.»

Diese Anstrengungen werden Oliveira helfen

Oliveira ist der festen Überzeugung, dass die massiven Anstrengungen während der drei Tage in Misano seinem Regenerationsprozess zuträglich sein werden. «Was mich in der Schulter quält, hat nichts mit der Verletzung selbst zu tun», betonte er. «Nach zwei Tagen wird sich die Entzündung gelegt haben und die Schmerzen sind weg. Dann kann ich wieder mit der Reha beginnen und am Muskelaufbau arbeiten. Ich würde sagen, dass ich mich in der finalen Phase meiner Wiederherstellung befinde.»

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Nach Misano gibt es in der Superbike-WM eine erste, knapp vierwöchige Sommerpause, bis es Mitte Juli in Donington Park weitergeht. Danach sind acht Wochen Pause bis zu den Rennen in Magny-Cours. Anschließend kommen noch die Veranstaltungen in Cremona/Italien, Estoril/Portugal und Jerez/Spanien.

Oliveira und ROKiT-Teamkollege Danilo Petrucci, der in Misano verletzungsbedingt fehlte und von Michael van der Mark ersetzt wurde, werden am 23. Juni in Donington Park testen. Ende August folgen zwei weitere Tage auf dem Circuit Nevers de Magny-Cours.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

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MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

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Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

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+27,661

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