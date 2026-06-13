Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Miguel Oliveira zerstört: Auf einer Härteskala von 1 bis 10 war das eine 11

Achte Plätze entsprechen nicht dem Anspruch von BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira. Doch sechs Wochen nach seinem schlimmen Crash in Ungarn war Lauf 1 der Superbike-WM in Misano wie eine Wiedergeburt.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für Miguel Oliveira stand schon vor dem Wochenende fest: Die Ergebnisse stehen auf dem Misano Circuit nicht im Vordergrund, vielmehr geht es nach seiner sechswöchigen Verletzungspause darum Vertrauen zum Motorrad aufzubauen, nicht zu stürzen und den Körper an die Strapazen auf einer 250-PS-Maschine zu erinnern.

Werbung

Werbung

Nach dem Trainings-Freitag war der BMW-Werksfahrer sichtlich geschlaucht, am Samstagvormittag qualifizierte er sich immerhin für Startplatz 11 und war damit knapp 0,2 sec schneller als ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark, der für den verletzten Danilo Petrucci einspringt.

Es war wie in Rocky Balboas Wintertrainingscamp – ohne den Winter.

miguel oliveira

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Miguel Oliveira hätte beinahe aufgegeben

Im ersten Rennen am Samstagnachmittag wurde Oliveira erstaunlicher Achter, obschon der Rückstand zu Sieger Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 27,8 sec riesig ausfällt. Die Härte des Rennens benannte er auf einer Skala von 1 bis 10 mit 11, der Portugiese sieht aber auch die positiven Aspekte: «Das war wie ein gutes Training im Fitnessstudio bei 30 Grad Celsius und übertretener Schmerzschwelle. Es war wie in Rocky Balboas Wintertrainingscamp – ohne den Winter. Es war hart. Ab Runde 1 hatte mein Motorrad seltsame Vibrationen, wegen ihnen hätte ich beinahe aufgegeben. Jeder kann sich ausmalen, wie schlimm sie waren. Aber auch das habe ich überwunden, in dem ich meine Pace etwas zurückschraubte und versuchte, meine Position zu halten. Das gelang. Normal wäre ich mit einem achten Platz und so großem Rückstand nicht glücklich – heute schon.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

WM-Rang 3 ist immer noch möglich

Vor seinem unverschuldeten Unfall auf dem Balaton Park Circuit war Oliveira WM-Dritter, jetzt liegt er mit 93 Punkten auf Platz 9. Während die Ducati-Werksfahrer diese Saison in einer anderen Liga unterwegs und im Gesamtstand weit voraus sind, fehlen dem 31-Jährigen zum Dritten Yari Montella (Barni Ducati) 54 Zähler. Die sind in noch 17 WM-Läufen aufholbar.

So weit will Oliveira nicht denken: «Es wäre großartig, WM-Dritter zu werden – warum nicht? Ich gehe es Rennen für Rennen an, die Meisterschaft ist für mich im Moment zweitrangig. Ich bin nicht im Fluss, agiere wie ein Roboter und habe meine Schulter noch nicht unter voller Kontrolle. Das ist nicht ideal. Vor allem, weil mir dieses Motorrad alles abverlangt. Wenn ich es defensiv angehe, dann ist es vorbei. Ich kann aber noch nicht so aggressiv fahren wie vor sechs Wochen. Wir brauchen besseres Turning, müssen uns in der Bremsphase steigern und die Stabilität erhöhen. Das sind die Schlüsselbereiche.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

04

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien