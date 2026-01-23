Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Miguel Oliveira: «Die BMW ist nicht weit von einem MotoGP-Bike entfernt»

Miguel Oliveira vergleicht das Fahrgefühl des BMW-Superbikes mit seinen Erinnerungen an die MotoGP und staunt, zu welchen Rundenzeiten die seriennahe M1000RR fähig ist.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Die BMW M1000RR von Miguel OIiveira
Die BMW M1000RR von Miguel OIiveira
Foto: Gold & Goose
Die BMW M1000RR von Miguel OIiveira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach dem Ende seiner MotoGP-Karriere 2025 hat Miguel Oliveira ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der fünffache Grand-Prix-Sieger wechselte ins BMW-Werksteam der Superbike-WM. Der Portugiese, der von 2019 bis 2025 in der MotoGP fuhr – vier Jahre bei KTM (davon zwei als Werkspilot), zwei Jahre als Aprilia-Satellitenfahrer und zuletzt ein Jahr bei Pramac-Yamaha – sammelte bei den ersten Tests auf der BMW M1000RR bereits viele Eindrücke und hinterließ einen positiven Eindruck.

Werbung

Werbung

Der Umstieg vom Prototyp auf ein seriennahes Superbike fühlte sich für Oliveira zunächst radikal an. «Es war, als würde man nach England gehen und auf der rechten Straßenseite fahren. Alles war so anders, es fühlte sich seltsam an», beschrieb er seine ersten Kilometer im Exklusiv-Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach.

Die Umgewöhnung sei umfassend gewesen: «Man muss sich an das andere Feedback gewöhnen, das man von den Reifen, der Elektronik, dem Motor, den Bremsen – einfach von allem – bekommt.» Vieles habe zunächst nicht zu seinen gewohnten Referenzen gepasst, «sodass es eine Weile gedauert hat, bis sich mein Gehirn wieder an alles angepasst hat». Doch je mehr Vertrauen entstand, desto klarer wurde für Oliveira: «Sobald ich mich auf dem Bike wohler fühlte, hat es richtig Spaß gemacht, es zu fahren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ein wesentlicher Unterschied zur MotoGP liegt im grundsätzlichen Konzept der Motorräder. Superbikes kommen ohne Ride-Height-Devices und viele der extremen Prototypen-Lösungen aus, die in der Königsklasse Standard sind. «Es ist definitiv eine andere Philosophie eines Motorrads», erklärte Oliveira.

Werbung

Werbung

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Stefano Manzi
Stefano Manzi
Foto: Gold & Goose
Xavi Fores
Xavi Fores
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Oliveira und Petrucci
Oliveira und Petrucci
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
© Gold & Goose

Aus seiner bisherigen Beobachtung ergibt sich auch ein anderes Rennbild: «In der MotoGP ist jeder sehr dicht beieinander, das ganze Feld ist extrem eng zusammen. Im Superbike sehe ich, dass alle etwas weiter auseinandergezogen sind und es ein paar Überholmanöver mehr gibt.» Wie konkurrenzfähig er selbst sein wird, könne er erst nach den ersten Rennwochenenden beurteilen.

Die Rundenzeiten überraschen den Superbike-Rookie

Erstaunt zeigte sich Oliveira jedoch von der Performance des Superbikes im Vergleich zur MotoGP. «Es ist ziemlich überraschend, wie nah die Rundenzeiten an denen eines MotoGP-Bikes herankommen, wenn man bedenkt, dass dieses Motorrad von einem Serienbike abstammt. Das ist wirklich beeindruckend.»

Auch technisch haben moderne Superbikes für den Ex-MotoGP-Piloten nichts Anachronistisches mehr. «Es ist sehr beeindruckend, und die Bikes sind sich ähnlich, was den Umgang mit der Elektronik betrifft», sagte Oliveira. Durch die freiere Entwicklung von Software und Parametern sei man im Superbike-Bereich teilweise sogar offener als in der MotoGP – mit allen Chancen und Risiken. «Man kann sich das Leben ein bisschen komplizierter machen, ist aber gleichzeitig freier.»

Werbung

Werbung

Superbike-Rookie Miguel Oliveira fühlt sich auf der BMW M1000RR sehr wohl
Superbike-Rookie Miguel Oliveira fühlt sich auf der BMW M1000RR sehr wohl
Foto: WorldSBK
Superbike-Rookie Miguel Oliveira fühlt sich auf der BMW M1000RR sehr wohl
© WorldSBK

Unterschiede bleiben dennoch klar spürbar, vor allem beim Bremsen und auf den Geraden. «Die Bremsen sind anders, und sie machen einen enormen Unterschied beim Verzögern», erklärte Oliveira mit Blick auf die klassischen Stahl-Bremsscheiben in der Superbike-WM.

Zwar sei die MotoGP «unbestreitbar schneller», doch die BMW habe ihn dennoch beeindruckt: «Für ein Motorrad, das von einem Serienbike abstammt, ist dieses Bike wirklich sehr gut, sehr beeindruckend in Bezug auf Geschwindigkeit und Leistungsentfaltung. Es ist tatsächlich nicht so weit von einem MotoGP-Bike entfernt – zumindest die BMW.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien