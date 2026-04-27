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BMW-Ass Miguel Oliveira über Ducati: «Haben Kunden, diese Bikes zu kaufen»

Ducati dominiert die Superbike-WM und führt die Gesamtwertung nach neun Rennen mit drei Piloten an der Spitze an. BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira ist Best of the Rest und stellt sich den Tatsachen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira
© gold & goose

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Nicolo Bulega hat die ersten neun Rennen des Jahres gewonnen, saisonübergreifend ist der Italiener seit sogar 13 Läufen ungeschlagen. Von 27 Podestplätzen hat 21 Ducati erobert – jeweils drei holten Bimota auf Phillip Island/Australien und BMW in Portimao/Portugal.

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Auf dem TT Circuit in Assen sahen wir im ersten Hauptrennen und Sprint vier Ducati-Fahrer an der Spitze, im zweiten Hauptrennen sogar sechs! Entsprechend liegen auch in der Gesamtwertung mit Bulega, dessen Aruba-Teamkollege Iker Lecuona und Privatier Sam Lowes (Marc VDS) drei Piloten auf einer Panigale V4R an der Spitze, dann folgt BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira als Best of the Rest.

Kein gutes Pflaster für BMW

Historisch betrachtet waren Phillip Island und Assen für BMW schon immer schwierige Schauplätze, die M1000RR mag Stop-and-go-Pisten deutlich lieber als Strecken mit langgezogenen, schnellen Kurven. Als nächstes steht Balaton am kommenden Wochenende an, zwei Wochen später Most (Brüx): Zwei Austragungsorte, die der BMW liegen.

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«Wir wussten, dass Assen ein kniffliges Wochenende mit Herausforderungen für uns wird», erzählte Oliveira. «Du musst dich den Problemen stellen und Schwierigkeiten überwinden. Unser Motorrad mag diese Art Kurven nicht, wie sie Assen hat. Dafür funktioniert unser Bike auf der Bremse sehr gut.»

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Ist es nicht frustrierend, dass die Ducati in jedem Rennen vornewegfahren, fragte SPEEDWEEK.com beim Portugiesen nach. «Es ist, wie es ist, wir müssen härter arbeiten», unterstrich der 5-fache MotoGP-Sieger. «Wir haben unser Motorrad und sie ihres. Sie haben eine starke Maschine gebaut und sie haben Kunden, die diese kaufen. Diese Realität ist hart, aber es ist die Realität.»

Es war schon immer so in der Superbike-WM, dass sich Kundenteams auf das konkurrenzfähigste Motorrad gestürzt haben, deshalb sehen wir dieses Jahr neun Ducati Panigale V4R im Feld. Und sechs der neun Fahrer haben im ersten Saisonviertel bereits mindestens einen Podestplatz errungen.

Oliveira traut BMW Fortschritte zu

Bei seinem Heimrennen im Autodromo do Algarve wurde Oliveira in allen drei Läufen Dritter. Wann dürfen wir weitere solche Großtaten erwarten? «Ich fahre nicht zu den Rennen mit der Überlegung, auf welcher Strecke das Motorrad stark sein kann und wo nicht», hob der 31-Jährige hervor. «Wir wissen, woran wir zu arbeiten haben und werden das tun – da bin ich mir sicher. Ich vertraue dem Team und weiß, dass sie Lösungen präsentieren werden. Sonst wären wir nicht hier. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, dass ich das Motorrad immer besser kennenlerne. Assen war mein drittes Rennwochenende und ich lerne auf jeder Strecke dazu. Ich konnte bislang weder das Beste aus mir noch aus dem Bike herausholen. Es stimmt, dass viele Ducati vorne fahren. Gleichzeitig bin ich aber nicht auf meinem Höhepunkt und das Bike auch nicht.»

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