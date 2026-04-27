BMW-Ass Miguel Oliveira über Ducati: «Haben Kunden, diese Bikes zu kaufen»

Nicolo Bulega hat die ersten neun Rennen des Jahres gewonnen , saisonübergreifend ist der Italiener seit sogar 13 Läufen ungeschlagen. Von 27 Podestplätzen hat 21 Ducati erobert – jeweils drei holten Bimota auf Phillip Island/Australien und BMW in Portimao/Portugal.

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Auf dem TT Circuit in Assen sahen wir im ersten Hauptrennen und Sprint vier Ducati-Fahrer an der Spitze, im zweiten Hauptrennen sogar sechs! Entsprechend liegen auch in der Gesamtwertung mit Bulega, dessen Aruba-Teamkollege Iker Lecuona und Privatier Sam Lowes (Marc VDS) drei Piloten auf einer Panigale V4R an der Spitze, dann folgt BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira als Best of the Rest.

Kein gutes Pflaster für BMW

Historisch betrachtet waren Phillip Island und Assen für BMW schon immer schwierige Schauplätze, die M1000RR mag Stop-and-go-Pisten deutlich lieber als Strecken mit langgezogenen, schnellen Kurven. Als nächstes steht Balaton am kommenden Wochenende an, zwei Wochen später Most (Brüx): Zwei Austragungsorte, die der BMW liegen.

«Wir wussten, dass Assen ein kniffliges Wochenende mit Herausforderungen für uns wird», erzählte Oliveira. «Du musst dich den Problemen stellen und Schwierigkeiten überwinden. Unser Motorrad mag diese Art Kurven nicht, wie sie Assen hat. Dafür funktioniert unser Bike auf der Bremse sehr gut.»

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Ist es nicht frustrierend, dass die Ducati in jedem Rennen vornewegfahren, fragte SPEEDWEEK.com beim Portugiesen nach. «Es ist, wie es ist, wir müssen härter arbeiten», unterstrich der 5-fache MotoGP-Sieger. «Wir haben unser Motorrad und sie ihres. Sie haben eine starke Maschine gebaut und sie haben Kunden, die diese kaufen. Diese Realität ist hart, aber es ist die Realität.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Es war schon immer so in der Superbike-WM, dass sich Kundenteams auf das konkurrenzfähigste Motorrad gestürzt haben, deshalb sehen wir dieses Jahr neun Ducati Panigale V4R im Feld. Und sechs der neun Fahrer haben im ersten Saisonviertel bereits mindestens einen Podestplatz errungen.

Oliveira traut BMW Fortschritte zu