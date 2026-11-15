BMW-Werkspilot Miguel Oliveira: Seine Meinung über Petrucci und Binder

Mit dem Wintertest in Jerez am 22./23. Oktober in Jerez hat die Superbike-WM 2027 für Miguel Oliveira offiziell begonnen. Der Portugiese wurde von Testfahrer Michael van der Mark unterstützt, denn die Zusammenarbeit mit Danilo Petrucci endete mit dem Saisonfinale und Neuverpflichtung Brad Binder stand noch nicht zur Verfügung - der Südafrikaner muss zunächst die MotoGP-Saison 2026 abschließen, bevor er sich seiner neuen Aufgabe widmen kann.

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Im Mittelpunkt der BMW-Arbeit stand das neue Chassis für 2027 sowie die Superbike-Reifen von Michelin. Oliveira möchte in seiner zweiten Saison mit der M1000RR regelmäßig um Podestplätze kämpfen können.

Nachdem Petrucci mit der BMW auf keinen grünen Zweig kam, darf man gespannt sein, wie schwer oder leicht sich Binder tut wird. Oliveira hält auf beide große Stück, wobei ihm der Abschied vom Italiener sehr schwer fiel.

«Danilo ist nicht nur ein sehr guter Rennfahrer, sondern auch ein super Teamkollege. Wir haben immer gemeinsam daran gearbeitet, um BMW produktive Informationen zu geben. Aber nicht nur das, mit ihm hatten wir eine sehr angenehme Atmosphäre in der Box – und das ist sehr wichtig», erklärte der 31-Jährige. «Es ist einfach ein super Typ und mich macht es traurig, dass er nicht mehr in diesem Paddock sein wird. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste.»

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Mit Brad Binder bekommt Oliveira einen neuen Teamkollegen, den er aus seiner Zeit bei KTM in der MotoGP bereits gut kennt.

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«Er bringt natürlich einen hohen Speed mit und ist auf dem Bike aggressiv. Ich hoffe, dass er seine Erfahrung einbringen kann, um unser Motorrad siegfähig zu entwickeln. Das ist unser ultimatives Ziel», betonte der Portugiese. «Was man von einem Teamkollegen erwartet, ist, dass er dich prüft und ans Limit pusht. Wir wollen ein paar Rennen gewinnen und regelmäßiger auf dem Podium zu stehen. Dann wäre ich zufrieden.»