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Miguel Oliveira witzelt über Ducati: «Gewicht dran, einen Reifen wegnehmen»

Mit nur zwei Veranstaltungen in der Superbike-WM hat sich Miguel Oliveira zum neuen Aushängeschild von BMW aufgeschwungen. Bezüglich Speed ist der Portugiese schon jetzt auf Augenhöhe mit Toprak.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Miguel Oliveira fuhr in Portimao dreimal aufs Podium
Miguel Oliveira fuhr in Portimao dreimal aufs Podium
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira fuhr in Portimao dreimal aufs Podium
© gold & goose

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Was kommt für BMW nach Toprak Razgatlioglu? Der Türke machte mit dem deutschen Hersteller Epoche, gewann für ihn zwei WM-Titel, 39 Rennen und eroberte in 66 Läufen unfassbare 58 Podestplätze.

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Mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci verpflichtete BMW im Herbst 2024 die schnellsten verfügbaren Piloten, doch sie müssen in riesige Fußstapfen treten. Die Last, die sämtlichen Mitgliedern des BMW-Teams in Portimao von den Schultern fiel, als Oliveira bei seinem Heimrennen im Autodromo do Algarve am Samstag seinen ersten Podestplatz eroberte, war im ganzen Paddock zu hören.

Miguel Oliveira ist in der Superbike-WM angekommen

Als er in den zwei Rennen am Sonntag, erneut hinter den beiden Ducati-Werksfahrern Nicolo Bulega und Iker Lecuona, wiederum Dritter wurde und sich damit auf die vierte Position in der Gesamtwertung verbesserte, war endgültig klar: Der fünffache MotoGP-Sieger ist in der Spitze der seriennahen Weltmeisterschaft angekommen.

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Im Artikel erwähnt

Was die BMW-Mannschaft noch mehr als die Resultate beeindruckte, sind Oliveiras Rundenzeiten: Im Qualifying blieb er 0,013 sec unter Topraks Pole-Rekord aus dem Vorjahr, über die 91,84 Kilometer Renndistanz war er im ersten Rennen 0,338 sec schneller als der Türke, der 2025 gewann.

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Willkommen zum Rennen in Portimão
Willkommen zum Rennen in Portimão
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Rennen
Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Gerloff und Bautista
Gerloff und Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Miguel Oliveira und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
Sam Lowes und Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Locatelli, Petrucci, Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Portimão
© Gold & Goose

«Unsere Einschränkungen, die wir am Wochenende hatten, und wo ich das Gefühl habe, dass die Mitbewerber etwas stärker sind, sind die Stabilität, wenn das Hinterrad rutscht, und die Geschwindigkeit, wenn wir in die Kurven einbiegen», schilderte der 31-Jährige. «In diesen Bereichen waren wir am Limit, in anderen Streckenabschnitten habe ich versucht das zu kompensieren. Das Rennen am Samstag war über 5 sec schneller als im Vorjahr, ich war eine knappe halbe Sekunde schneller als der Vorjahressieger, aber das war nicht genug. Unseren Konkurrenten ist ein zusätzlicher Schritt gelungen und wir müssen aufholen.»

Damit wäre ich wahrscheinlich auf dem Boden gelandet.

miguel oliveira über eine alternative linienwahl

Oliveira betonte, dass er seine Linienwahl anpassen musste, um auf ansprechende Rundenzeiten zu kommen. «Nur so konnte ich mich verteidigen», hielt er fest. «Mehr Schräglage ging wegen des Vorderreifens nicht und ich rutschte bereits stark. Für eine engere Linie hätte ich mehr Schräglage gebraucht und damit wäre ich wahrscheinlich auf dem Boden gelandet.»

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Ganz anders bei Ducati. «Deren Stabilität und Speed am Kurveneingang ist auf einem anderen Level», hob das BMW-Ass hervor. «Da kam ich nicht ran. Ich wünschte, ich hätte Ideen, aber im Moment kann ich nur darauf hinweisen, was uns fehlt – ich bin kein Ingenieur.»

Miguel Oliveira: Keine Anpassungen für Ducati

WM-Leader Bulega hat saisonübergreifend jetzt zehn Rennen in Folge gewonnen. Und nicht nur der Italiener ist auf der neuen V4R sehr stark, sondern auch seine Markenkollegen. Durchaus möglich, dass der Motorrad-Weltverband FIM die Balance-Regel vor den nächsten Rennen in Assen (17.–19. April) anpasst. «Ich hoffe darauf, dass sie ihnen Extragewicht dranpacken und einen Reifen wegnehmen», lachte Oliveira in kleiner Medienrunde. Dann ernst: «Sie verdienen ohne Frage, was sie herausholen. Das ist eine Kombination aus der Arbeit, die sie im Werk leisten, und dem Team sowie den Fahrern. Ich glaube nicht, dass es eine spezielle Anpassung braucht, sie machen nur ihre Arbeit – und stehen deswegen an der Spitze. Es ist ja auch so, dass sie nicht die einzigen Ducati auf dem Grid sind – da sind viele, die hinter mir ins Ziel kamen. Wir müssen auf uns selbst schauen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen wegen deren Erfolg. Das ist eine Weltmeisterschaft, wir müssen versuchen, unseren Rückstand zu verringern.»

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Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

6

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