Mindestgewicht «definitiv unfair»: Bautista kämpft weiter für Abschaffung

Seit der Einführung des kombinierten Mindestgewichts in der Superbike-WM zur Saison 2024 ist Alvaro Bautista nicht mehr der dominante Titelkandidat vergangener Jahre. Die Regel war eine direkte Folge seiner überlegenen Saison 2023, in der der Ducati-Pilot satte 75 Prozent aller Rennen gewann. Doch was als Mittel zur sportlichen Balance gedacht war, empfindet Bautista bis heute als persönliche Benachteiligung. Im Rahmen des verregneten Portimao-Test traf sich Bautista mit SPEEDWEEK.com und gab ein Update zur Situation.

Der Spanier macht keinen Hehl daraus, dass ihn die zusätzliche Last hart trifft. Zu Favorit und Ducati-Markenkollege Nicolo Bulega dürfte der Unterschied in diesem Jahr noch drastischer ausfallen. Denn während die bis 2025 eingesetzte Ducati Panigale V4R mit Einarmschwinge etwas über dem Mindestgewicht lag, hält das neue 2026er-Modell laut Ducati-Insidern die Vorgabe von 168 Kilogramm exakt ein. Demzufolge ist Bautistas Nachteil noch größer. In der Praxis dürfte der Unterschied bei 6 bis 7 Kilogramm liegen.

Alvaro Bautista auf der schwersten Ducati im Feld

«Sicher ist, dass mein Motorrad schwerer sein wird als die übrigen Ducatis. Und das ist definitiv unfair. Ich dränge weiterhin darauf, dass diese Regel abgeschafft wird, denn sie ist nicht fair für die Meisterschaft und nicht fair für kleine Fahrer. Egal, ob das neue Motorrad schwerer oder leichter ist als das alte – mein Bike wird die schwerste Ducati im Feld sein.»

Alvaro Bautista auf seiner Barni-Ducati Foto: Gold & Goose Alvaro Bautista auf seiner Barni-Ducati © Gold & Goose

Die Auswirkungen auf seine sportliche Bilanz sind deutlich. Nach 27 Siegen im Jahr 2023 schrumpfte Bautistas Ausbeute 2024 auf nur noch vier Erfolge, 2025 blieb er erstmals in seiner Karriere als Ducati-Pilot in der Superbike-WM ganz ohne Sieg. Entsprechend wuchs sein Frust – und der Wille, aktiv gegen das Reglement vorzugehen.

Petition (bisher) ohne Wirkung, weil die MSMA blockiert

Ende 2025 sammelte Bautista im Fahrerlager die Unterschriften seiner Kollegen, um den Verantwortlichen zu demonstrieren, dass das Feld geschlossen hinter einer Abschaffung der Regel steht. Mit Ausnahme von Jonathan Rea unterzeichneten alle Superbike-Piloten die Petition.

«Jonathan hat nicht unterschrieben, weil ich ihn nicht zum richtigen Zeitpunkt getroffen habe, um seine Unterschrift zu bekommen. Aber alle anderen Fahrer waren einverstanden. Danach habe ich diese Unterschriften bei der FIM und bei der Dorna eingereicht. Sie haben mit der MSMA gesprochen, aber am Ende wollten sie diese Regel nicht streichen.»

Der reguläre Weg über die Herstellervereinigung MSMA scheiterte, da keine einheitliche Zustimmung aller Hersteller zustande kam. Damit bleibt die Regel vorerst im Reglement – obwohl der Saisonstart 2026 bereits in weniger als drei Wochen bevorsteht.

Bautista übt Kritik an Dorna und FIM

Unverständlich ist für Bautista vor allem, dass der Motorrad-Weltverband FIM und Promoter Dorna ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Beide könnten mithilfe ihres sogenannten «Gottparagraphen» unabhängig von der MSMA eingreifen und die Regel kippen.

«Wenn jedoch alle Fahrer der Meinung sind, dass diese Regel keinen Sinn ergibt, verstehe ich nicht, warum die FIM und Dorna hier keinen Druck machen, denn alle Fahrer waren sich einig», ärgerte sich Bautista.

Für Bautista geht es dabei längst nicht mehr nur um Performance, sondern auch um Sicherheit: «Ein schwereres Motorrad benötigt bei einem Sturz mehr Auslaufzone. Und auch das Fahren selbst ist gefährlicher, weil mehr Trägheit vorhanden ist. Dadurch steigt auch das Risiko, bei einem Unfall andere Fahrer mit abzuräumen. Am Ende geht es also nicht nur um die Performance, sondern auch um die Sicherheit.»

Besonders stört Bautista, dass nicht ein Hersteller, sondern ein einzelner Fahrer ins Visier genommen wird: «Es ist egal, ob die MSMA sie mag oder nicht. Wenn die Mehrheit der Fahrer dafür ist, diese Regel abzuschaffen und einen anderen Weg zu finden, um die Meisterschaft auszugleichen – oder zumindest nicht einen einzelnen Fahrer zu bestrafen, sondern einen Hersteller, wie es früher der Fall war. Damals wurden alle Ducatis oder alle Kawasakis bestraft. Jetzt aber wird ein einzelner Fahrer bestraft. Ich bin der einzige Fahrer im Feld, der mit zusätzlichem Gewicht fährt. Das ergibt keinen Sinn.»

Alvaro Bautista Foto: Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose

Auf die Frage, welche Hersteller sich gegen eine Abschaffung gestellt haben, antwortet Bautista offen, aber vorsichtig: «Nun, ich denke, wenn man Ducati ausklammert, sind die anderen Hersteller dafür, es so zu lassen. Ich glaube, die stärkste Position gegen eine Abschaffung kommt von Yamaha – ich bin mir aber nicht sicher. Die anderen sind wohl einverstanden, wenn die Regel bleibt, während Ducati klar darauf drängt, sie zu streichen.»