Misano-Test, 13 Uhr: Bulega unter Rekord, sieben Ducati in den Top-9

Schon am Vormittag des ersten Testtages fuhr Superbike-WM-Leader Nicolò Bulega schneller als der aktuelle Rekord. Ducati dominiert auf dem Misano World Circuit, Kawasaki zweite Kraft.

Die Aruba.it Ducati-Piloten führen das Superbike-Feld auch in Misano an
Foto: Gold & Goose
Foto: Gold & Goose
Die Aruba.it Ducati-Piloten führen das Superbike-Feld auch in Misano an
© Gold & Goose

Um 9:00 Uhr schaltete die Ampel am Boxenausgang auf grün, damit war der zweitägige Superbike-Test auf dem Misano World Circuit eröffnet. Fast alle Teams reisten direkt von Most nach Italien, nur das private Yamaha-Team Motoxracing verzichtete.

Bei BMW kommen statt der verletzten Stammfahrer Michael van der Mark und Hannes Soomer zum Einsatz. Honda bietet zusätzlich Testfahrer Jonathan Rea auf und das Testteam von Yamaha ist mit Alessandro Delbianco anwesend.

Nach zwei Stunden führte Ducati-Werkspilot Iker Lecuona in 1:32,633 min die Zeitenliste an, gefolgt von Sam Lowes (Ducati) und Garrett Gerloff (Kawasaki). WM-Leader Nicolò Bulega folgte als Dritter. Van der Mark büßte als Achter 1,2 sec ein. Die Bedingungen waren ideal – Honda-Pilot Somkiat Chantra hatte zu diesem frühen Zeitpunkt bereits 39 Runden gefahren.

Lecuona steigerte sich in kleinen Schritten auf eine beeindruckende Rundenzeit von 1:32,386 min. Damit war der 26-Jährige bereits schneller als der Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu, aufgestellt im Superpole-Race 2024 in 1:32,687 min. Nur 0,1 sec langsamer der zweite Aruba.it-Pilot Nicolò Bulega. Schnellster Nicht-Ducati-Pilot war um 12 Uhr weiterhin Gerloff mit der einzigen Kawasaki.

Bis zur Mittagspause um 13 Uhr leistete sich Lecuona jedoch einen Sturz, den der Spanier unverletzt überstand. Für die vorläufige Bestzeit sorgte indes Bulega in 1:32,128 min. Die Dominanz von Ducati ist auch beim Misano-Test bedenklich: Mit Bulega, Lecuona, Sam Lowes, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie und Alberto Surra sind sieben von acht V4R in den Top-9 platziert!

Best of the Rest ist weiterhin Gerloff, der mit 1,008 sec Rückstand Fünfter ist. Die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani folgen auf den Plätzen 8 und 10. Schnellster Yamaha-Pilot ist überraschend Remy Gardner als Elfter (+1,4 sec), unmittelbar dahinter BMW-Ass Michael van der Mark.

Weiterhin abgeschlagen Honda: Jonathan Rea büßte als 16. über zwei Sekunden ein!

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Tag 1, Zeiten 13 Uhr

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:32,128 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,386

+ 0,258 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,712

+ 0,584

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,762

+ 0,634

5.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:33,136

+ 1,008

6.

Lorenzo Baldassarri(I)

Ducati

1:33,142

+ 1,014

7.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:33,259

+ 1,131

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:33,355

+ 1,227

9.

Alberto Surra(I)

Ducati

1:33,479

+ 1,351

10.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:33,524

+ 1,396

11.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:33,528

+ 1,400

12.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,615

+ 1,487

13.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:33,625

+ 1,497

14.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,756

+ 1,628

15.

Stefano Manzi(I)

Yamaha

1:33,962

+ 1,834

16.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:34,153

+ 2,025

17.

Hannes Soomer(EST)

BMW

1:34,197

+ 2,069

18.

Somkiat Chantra(T)

Honda

1:34,199

+ 2,071

19.

Tommy Bridewell(GB)

Ducati

1:34,271

+ 2,143

20.

Jake Dixon(GB)

Honda

1:34,473

+ 2,345

21.

Alessandro Delbianco(I)

Yamaha

1:34,972

+ 2,844

22.

Philipp Öttl(D)

Ducati SSP

1:37,106

+ 4,978

23.

Alessandro Zaccone(I)

Ducati SSP

1:37,636

+ 5,508

24.

Riccardo Rossi(I)

Ducati SSP

1:39,648

+ 7,520

Misano-Test, Tag 1, Zeiten 13 Uhr
Misano-Test, Tag 1, Zeiten 13 Uhr
Foto: WorldSBK/perugiatiming.com
Misano-Test, Tag 1, Zeiten 13 Uhr
© WorldSBK/perugiatiming.com

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

68

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
