Misano-Test, 13 Uhr: Bulega unter Rekord, sieben Ducati in den Top-9
Schon am Vormittag des ersten Testtages fuhr Superbike-WM-Leader Nicolò Bulega schneller als der aktuelle Rekord. Ducati dominiert auf dem Misano World Circuit, Kawasaki zweite Kraft.
Um 9:00 Uhr schaltete die Ampel am Boxenausgang auf grün, damit war der zweitägige Superbike-Test auf dem Misano World Circuit eröffnet. Fast alle Teams reisten direkt von Most nach Italien, nur das private Yamaha-Team Motoxracing verzichtete.
Bei BMW kommen statt der verletzten Stammfahrer Michael van der Mark und Hannes Soomer zum Einsatz. Honda bietet zusätzlich Testfahrer Jonathan Rea auf und das Testteam von Yamaha ist mit Alessandro Delbianco anwesend.
Nach zwei Stunden führte Ducati-Werkspilot Iker Lecuona in 1:32,633 min die Zeitenliste an, gefolgt von Sam Lowes (Ducati) und Garrett Gerloff (Kawasaki). WM-Leader Nicolò Bulega folgte als Dritter. Van der Mark büßte als Achter 1,2 sec ein. Die Bedingungen waren ideal – Honda-Pilot Somkiat Chantra hatte zu diesem frühen Zeitpunkt bereits 39 Runden gefahren.
Lecuona steigerte sich in kleinen Schritten auf eine beeindruckende Rundenzeit von 1:32,386 min. Damit war der 26-Jährige bereits schneller als der Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu, aufgestellt im Superpole-Race 2024 in 1:32,687 min. Nur 0,1 sec langsamer der zweite Aruba.it-Pilot Nicolò Bulega. Schnellster Nicht-Ducati-Pilot war um 12 Uhr weiterhin Gerloff mit der einzigen Kawasaki.
Bis zur Mittagspause um 13 Uhr leistete sich Lecuona jedoch einen Sturz, den der Spanier unverletzt überstand. Für die vorläufige Bestzeit sorgte indes Bulega in 1:32,128 min. Die Dominanz von Ducati ist auch beim Misano-Test bedenklich: Mit Bulega, Lecuona, Sam Lowes, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie und Alberto Surra sind sieben von acht V4R in den Top-9 platziert!
Best of the Rest ist weiterhin Gerloff, der mit 1,008 sec Rückstand Fünfter ist. Die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani folgen auf den Plätzen 8 und 10. Schnellster Yamaha-Pilot ist überraschend Remy Gardner als Elfter (+1,4 sec), unmittelbar dahinter BMW-Ass Michael van der Mark.
Weiterhin abgeschlagen Honda: Jonathan Rea büßte als 16. über zwei Sekunden ein!
Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Tag 1, Zeiten 13 Uhr
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:32,128 min
2.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:32,386
+ 0,258 sec
3.
Yari Montella (I)
Ducati
1:32,712
+ 0,584
4.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:32,762
+ 0,634
5.
Garret Gerloff (USA)
Kawasaki
1:33,136
+ 1,008
6.
Lorenzo Baldassarri(I)
Ducati
1:33,142
+ 1,014
7.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:33,259
+ 1,131
8.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:33,355
+ 1,227
9.
Alberto Surra(I)
Ducati
1:33,479
+ 1,351
10.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:33,524
+ 1,396
11.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:33,528
+ 1,400
12.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:33,615
+ 1,487
13.
Xavi Vierge (E)
Yamaha
1:33,625
+ 1,497
14.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:33,756
+ 1,628
15.
Stefano Manzi(I)
Yamaha
1:33,962
+ 1,834
16.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:34,153
+ 2,025
17.
Hannes Soomer(EST)
BMW
1:34,197
+ 2,069
18.
Somkiat Chantra(T)
Honda
1:34,199
+ 2,071
19.
Tommy Bridewell(GB)
Ducati
1:34,271
+ 2,143
20.
Jake Dixon(GB)
Honda
1:34,473
+ 2,345
21.
Alessandro Delbianco(I)
Yamaha
1:34,972
+ 2,844
22.
Philipp Öttl(D)
Ducati SSP
1:37,106
+ 4,978
23.
Alessandro Zaccone(I)
Ducati SSP
1:37,636
+ 5,508
24.
Riccardo Rossi(I)
Ducati SSP
1:39,648
+ 7,520
