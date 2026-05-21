Misano-Test, Tag 2, 13 Uhr: Bulega (Ducati) mit Mini-Aufwand weit voraus
Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 auf dem Misano World Circuit ist im vollen Gange. Als Führender geht wenig überraschend Ducati-Star Nicolò Bulega in die Mittagspause. Steigerung bei Yamaha.
Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 in Misano startete um 9 Uhr bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen über 20 Grad Celsius – die Teilnehmer ließen sich nicht lange bitten und nutzten die perfekten Bedingungen für viele Runde.
Kurz vor Halbzeit der Vormittagssession brannte Nicolò Bulega in 1:31,871 min auf seiner erst vierten Runde die erste Zeit unter 1:32 min in den Asphalt – und verschwand wieder in seiner Box. Mit fast 0,5 sec Rückstand folgte Sam Lowes (Ducati); 0,7 sec büßten Remy Gardner (Yamaha) und Axel Bassani (Bimota) ein. Die Top-4 fuhren allesamt schneller als am ersten Testtag.
Zur Erinnerung:
Ebenfalls zulegen konnten die Honda-Piloten Somkiat Chantra, Jonathan Rea und Jake Dixon auf den Plätzen 16 bis 18, die nun in den 1:33 min angekommen waren.
Bis zur Mittagspause um 13 Uhr kam kein Pilot an die Bulega-Zeit heran. Der Italiener selbst kam in der dritten Session auf lediglich 10 Runden. Auffällig die Verbesserung von Ducati-Privatier Alberto Surra, der sich auf Platz 3 steigerte. Zurückhaltender waren Iker Lecuona (6./+0,6 sec) und Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff (14./+1,3 sec) unterwegs.
Es ist wahrscheinlich, dass sich der Texaner am Donnerstag mit neuen Teilen für seine ZX-10RR beschäftigt. Ebenso Yari Montella (5./+0,6 sec), der beim Misano-
Als fleißigster Superbike-Pilot machte Lorenzo Baldassarri (7./Ducati) auf sich aufmerksam. Der Nachfolger von Andrea Iannone im Team Go Eleven spulte am Vormittag 62 Runden ab.
Michael van der Mark fuhr 56 Runden und stellte die BMW M1000RR in 1:33,218 min auf Platz 5. Bester Honda-Pilot zur Mittagspause war Jake Dixon als 17. und mit 1,6 sec Rückstand.
Supersport-Ass Philipp Öttl steigerte sich im Vergleich zu Mittwoch um 0,5 sec auf eine 1:36,909 min. Außerdem wird der Bayer die Testarbeit mit der für 2027 vorgesehenen neuen V2-Ducati fortsetzen.
Superbike-Test in Misano 20./21. Mai, Tag 2: Zeiten 13 Uhr
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:31,871 min
2.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:32,364
+ 0,493 sec
3.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:32,399
+ 0,528
4.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:32,430
+ 0,559
5.
Yari Montella (I)
Ducati
1:32,447
+ 0,576
6.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:32,491
+ 0,620
7.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:32,515
+ 0,644
8.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:32,561
+ 0,690
9.
Xavi Vierge (E)
Yamaha
1:32,737
+ 0,866
10.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:32,909
+ 1,038
11.
Garret Gerloff (USA)
Kawasaki
1:32,909
+ 1,038
12.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:32,997
+ 1,126
13.
Tommy Bridewell (GB)
Ducati
1:33,059
+ 1,188
14.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:33,095
+ 1,224
15.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:33,218
+ 1,347
16.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:33,479
+ 1,608
17.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:33,512
+ 1,641
18.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:33,589
+ 1,718
19.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:33,735
+ 1,864
20.
Hannes Soomer(EST)
BMW
1:34,000
+ 2,129
21.
Alessandro Delbianco (I)
Yamaha
1:34,407
+ 2,536
22.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP
1:36,909
+ 5,038
23.
Michele Pirro(I)
Ducati
1:37,226
+ 5,355
24.
Mattia Casadei(I)
Ducati SSP
1:37,890
+ 6,019
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