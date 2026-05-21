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Misano-Test, Tag 2, 13 Uhr: Bulega (Ducati) mit Mini-Aufwand weit voraus

Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 auf dem Misano World Circuit ist im vollen Gange. Als Führender geht wenig überraschend Ducati-Star Nicolò Bulega in die Mittagspause. Steigerung bei Yamaha.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 in Misano startete um 9 Uhr bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen über 20 Grad Celsius – die Teilnehmer ließen sich nicht lange bitten und nutzten die perfekten Bedingungen für viele Runde.

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Kurz vor Halbzeit der Vormittagssession brannte Nicolò Bulega in 1:31,871 min auf seiner erst vierten Runde die erste Zeit unter 1:32 min in den Asphalt – und verschwand wieder in seiner Box. Mit fast 0,5 sec Rückstand folgte Sam Lowes (Ducati); 0,7 sec büßten Remy Gardner (Yamaha) und Axel Bassani (Bimota) ein. Die Top-4 fuhren allesamt schneller als am ersten Testtag.

Zur Erinnerung: Yamaha-Teammanager Paul Denning kündigte einen Vielzahl neuer Teile für die R1 an.

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Ebenfalls zulegen konnten die Honda-Piloten Somkiat Chantra, Jonathan Rea und Jake Dixon auf den Plätzen 16 bis 18, die nun in den 1:33 min angekommen waren.

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Bis zur Mittagspause um 13 Uhr kam kein Pilot an die Bulega-Zeit heran. Der Italiener selbst kam in der dritten Session auf lediglich 10 Runden. Auffällig die Verbesserung von Ducati-Privatier Alberto Surra, der sich auf Platz 3 steigerte. Zurückhaltender waren Iker Lecuona (6./+0,6 sec) und Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff (14./+1,3 sec) unterwegs.

Es ist wahrscheinlich, dass sich der Texaner am Donnerstag mit neuen Teilen für seine ZX-10RR beschäftigt. Ebenso Yari Montella (5./+0,6 sec), der beim Misano-Test an seiner Ducati V4R eine von Suter entwickelte Zweiarmschwinge ausprobiert.

Als fleißigster Superbike-Pilot machte Lorenzo Baldassarri (7./Ducati) auf sich aufmerksam. Der Nachfolger von Andrea Iannone im Team Go Eleven spulte am Vormittag 62 Runden ab.

Michael van der Mark fuhr 56 Runden und stellte die BMW M1000RR in 1:33,218 min auf Platz 5. Bester Honda-Pilot zur Mittagspause war Jake Dixon als 17. und mit 1,6 sec Rückstand.

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Supersport-Ass Philipp Öttl steigerte sich im Vergleich zu Mittwoch um 0,5 sec auf eine 1:36,909 min. Außerdem wird der Bayer die Testarbeit mit der für 2027 vorgesehenen neuen V2-Ducati fortsetzen.

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai, Tag 2: Zeiten 13 Uhr

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,871 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,364

+ 0,493 sec

3.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,528

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,559

5.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,447

+ 0,576

6.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,491

+ 0,620

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,644

8.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,690

9.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,866

10.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,909

+ 1,038

11.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,909

+ 1,038

12.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,126

13.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,188

14.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:33,095

+ 1,224

15.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,347

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,479

+ 1,608

17.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,512

+ 1,641

18.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,589

+ 1,718

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,735

+ 1,864

20.

Hannes Soomer(EST)

BMW

1:34,000

+ 2,129

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,407

+ 2,536

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,038

23.

Michele Pirro(I)

Ducati

1:37,226

+ 5,355

24.

Mattia Casadei(I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,019

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Team

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1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

81

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