Misano-Test, Tag 2, 13 Uhr: Bulega (Ducati) mit Mini-Aufwand weit voraus

Der zweite Testtag der Superbike-WM 2026 in Misano startete um 9 Uhr bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen über 20 Grad Celsius – die Teilnehmer ließen sich nicht lange bitten und nutzten die perfekten Bedingungen für viele Runde.

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Kurz vor Halbzeit der Vormittagssession brannte Nicolò Bulega in 1:31,871 min auf seiner erst vierten Runde die erste Zeit unter 1:32 min in den Asphalt – und verschwand wieder in seiner Box. Mit fast 0,5 sec Rückstand folgte Sam Lowes (Ducati); 0,7 sec büßten Remy Gardner (Yamaha) und Axel Bassani (Bimota) ein. Die Top-4 fuhren allesamt schneller als am ersten Testtag.

Zur Erinnerung: Yamaha-Teammanager Paul Denning kündigte einen Vielzahl neuer Teile für die R1 an.

Ebenfalls zulegen konnten die Honda-Piloten Somkiat Chantra, Jonathan Rea und Jake Dixon auf den Plätzen 16 bis 18, die nun in den 1:33 min angekommen waren.

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Bis zur Mittagspause um 13 Uhr kam kein Pilot an die Bulega-Zeit heran. Der Italiener selbst kam in der dritten Session auf lediglich 10 Runden. Auffällig die Verbesserung von Ducati-Privatier Alberto Surra, der sich auf Platz 3 steigerte. Zurückhaltender waren Iker Lecuona (6./+0,6 sec) und Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff (14./+1,3 sec) unterwegs.

Es ist wahrscheinlich, dass sich der Texaner am Donnerstag mit neuen Teilen für seine ZX-10RR beschäftigt. Ebenso Yari Montella (5./+0,6 sec), der beim Misano- Test an seiner Ducati V4R eine von Suter entwickelte Zweiarmschwinge ausprobiert.

Als fleißigster Superbike-Pilot machte Lorenzo Baldassarri (7./Ducati) auf sich aufmerksam. Der Nachfolger von Andrea Iannone im Team Go Eleven spulte am Vormittag 62 Runden ab.

Michael van der Mark fuhr 56 Runden und stellte die BMW M1000RR in 1:33,218 min auf Platz 5. Bester Honda-Pilot zur Mittagspause war Jake Dixon als 17. und mit 1,6 sec Rückstand.

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Supersport-Ass Philipp Öttl steigerte sich im Vergleich zu Mittwoch um 0,5 sec auf eine 1:36,909 min. Außerdem wird der Bayer die Testarbeit mit der für 2027 vorgesehenen neuen V2-Ducati fortsetzen.

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai, Tag 2: Zeiten 13 Uhr