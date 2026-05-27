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Mit den Fans im Rücken: Iker Lecuona (Ducati) peilt Aragón-Sieg an

In der Superbike-WM 2026 gibt es mit Nicolò Bulega bisher nur einen einzigen Sieger. Beim Meeting in Aragon möchte ausgerechnet sein Aruba.it Ducati Teamkollege Iker Lecuona das ändern.

Superbike WM

Teamkollegen und Rivalen: Iker Lecuona und Nicolo Bulega
Teamkollegen und Rivalen: Iker Lecuona und Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Teamkollegen und Rivalen: Iker Lecuona und Nicolo Bulega
© Gold & Goose

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Alle 15 Siege der Superbike-WM 2026 hat Nicolò Bulega eingefahren, saisonübergreifend gewann der 26-Jährige sogar 19 Mal in Serie. Als Nummer 2 hat sich in diesem Jahr der zweite Aruba.it Ducati-Pilot etabliert – Iker Lecuona kommt auf zwölf zweite Plätze in Folge. Der von Honda zu Ducati gewechselte Spanier kommt mit der V4R immer besser in Schwung und konnte Bulega in dieser Saison als Einziger bis in die letzte Runde unter Druck setzen.

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Das bevorstehende Meeting im MotorLand Aragón könnte Lecuona durch die Unterstützung seiner Landsleute auf den Tribünen den erforderlichen Schub verleihen, um seinen ersten Superbike-Sieg einzufahren – und damit die Siegesserie seines Teamkollegen zu beenden. Schon beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche arbeitete Lecuona daran, dass dieses Vorhaben Realität wird.

«Wir fuhren viele Runden und haben viele Dinge ausprobiert. Zuerst lief es nicht so gut, aber dann kam ich immer besser zurecht, auch am Nachmittag, als es heiß war. Ich denke, unsere Pace war ziemlich gut», sagte der aus Valencia stammende 26-Jährige. «Insgesamt war es ein guter Test und wir haben viele Daten mit verschiedenen Abstimmungen gesammelt. Damit können wir uns auf das Rennwochenende hier und auf Aragon vorbereiten.»

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Pushen die spanischen Fans Iker Lecuona zum ersten Superbike-Sieg?

Im vergangenen Jahr fehlte Lecuona in Aragon verletzungsbedingt. Nun ist es sein erster Auftritt als Ducati-Werkspilot vor heimischer Kulisse.

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«Ich freue mich sehr darauf, denn es wird das Rennwochenende mit Familie und Freunden sein. Das wird kein zusätzlicher Druck sein, sondern eine zusätzliche Motivation», betonte der Spanier bei Marca. «Wir sind ganz nah an Nicolò dran. Ich komme nach Motorland nicht mit dem Ziel, etwas beweisen zu müssen, sondern um den Schwung aufrechtzuerhalten. Es wäre fantastisch, den ersten Sieg vor den eigenen Fans zu feiern. Ich habe dadurch zusätzliches Selbstvertrauen und wir werden versuchen, zu gewinnen.»

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

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