Mittendrin statt nur dabei: Die Superbike-WM 2026 als VIP erleben

Die VIP-Pässe für die Superbike-WM 2026 werden für einen oder zwei Tage angeboten und bieten umfassende Mehrleistungen im Vergleich zu einem üblichen Ticket. Von einem reservierten Parkplatz und Gourmet-Speisen bis hin zu exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und persönlicher Betreuung.

Das Pit-Lounge-Paket ermöglicht den Zugang zur Rennleitung, der Zeitnahme und sogar in die Startaufstellung; die Versorgung mit Speisen und Getränken ist ebenfalls enthalten. Inklusive sind ein Programmheft, das offizielle Jahrbuch der vergangenen Saison und ein Meet & Greet mit Fahrern in der Lounge. Näher kann man nicht am Puls der Superbike-WM sein.

Die Superbike-WM als VIP erleben Foto: WorldSBK Die Superbike-WM als VIP erleben © WorldSBK

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website erhältlich, wo die Tickets in Kürze buchbar sein werden. Günstig ist der exklusive Einblick freilich nicht, wobei die Preise je nach Meeting stark schwanken. Werden für das Pit-Lounge-Paket (2 Tage) in Portimão 675 Euro aufgerufen, sind es in Assen 920 Euro.

