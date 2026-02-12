Weiter zum Inhalt
Mittendrin statt nur dabei: Die Superbike-WM 2026 als VIP erleben

Für die Superbike-WM 2026 bietet Promoter Dorna für alle Meetings exklusive Tickets an, die Zugang zu Hospitality und Startaufstellung sowie Treffen mit den Fahrern ermöglichen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Superbike-WM als VIP erleben
Die Superbike-WM als VIP erleben
Foto: WorldSBK
Die Superbike-WM als VIP erleben
© WorldSBK

Die VIP-Pässe für die Superbike-WM 2026 werden für einen oder zwei Tage angeboten und bieten umfassende Mehrleistungen im Vergleich zu einem üblichen Ticket. Von einem reservierten Parkplatz und Gourmet-Speisen bis hin zu exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und persönlicher Betreuung.

Das Pit-Lounge-Paket ermöglicht den Zugang zur Rennleitung, der Zeitnahme und sogar in die Startaufstellung; die Versorgung mit Speisen und Getränken ist ebenfalls enthalten. Inklusive sind ein Programmheft, das offizielle Jahrbuch der vergangenen Saison und ein Meet & Greet mit Fahrern in der Lounge. Näher kann man nicht am Puls der Superbike-WM sein.

Die Superbike-WM als VIP erleben
Die Superbike-WM als VIP erleben
Foto: WorldSBK
Die Superbike-WM als VIP erleben
© WorldSBK

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website erhältlich, wo die Tickets in Kürze buchbar sein werden. Günstig ist der exklusive Einblick freilich nicht, wobei die Preise je nach Meeting stark schwanken. Werden für das Pit-Lounge-Paket (2 Tage) in Portimão 675 Euro aufgerufen, sind es in Assen 920 Euro.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

