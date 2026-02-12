Mittendrin statt nur dabei: Die Superbike-WM 2026 als VIP erleben
Für die Superbike-WM 2026 bietet Promoter Dorna für alle Meetings exklusive Tickets an, die Zugang zu Hospitality und Startaufstellung sowie Treffen mit den Fahrern ermöglichen.
Die VIP-Pässe für die Superbike-WM 2026 werden für einen oder zwei Tage angeboten und bieten umfassende Mehrleistungen im Vergleich zu einem üblichen Ticket. Von einem reservierten Parkplatz und Gourmet-Speisen bis hin zu exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und persönlicher Betreuung.
Das Pit-Lounge-Paket ermöglicht den Zugang zur Rennleitung, der Zeitnahme und sogar in die Startaufstellung; die Versorgung mit Speisen und Getränken ist ebenfalls enthalten. Inklusive sind ein Programmheft, das offizielle Jahrbuch der vergangenen Saison und ein Meet & Greet mit Fahrern in der Lounge. Näher kann man nicht am Puls der Superbike-WM sein.
Weitere Informationen sind auf der
