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Das würde nicht funktionieren: Weshalb Montella Alvaro Bautista ausblendet

In den ersten beiden Saisonevents hat Yari Montella seinem Teamkollegen Alvaro Bautista im Team Barni Spark Ducati die Show gestohlen. Würde das Duo nicht so oft stürzen, könnte es viel erreichen.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Yari Montella (vorne) hat den Speed fürs Podium
Yari Montella (vorne) hat den Speed fürs Podium
Foto: gold & goose
Yari Montella (vorne) hat den Speed fürs Podium
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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In seiner ersten Superbike-Saison ließ Yari Montella, 2024 Dritter der Supersport-WM, immer wieder sein Talent aufblitzen und schaffte es mit dem Team Barni Spark Ducati neunmal in die Top-10. Wegen seiner hohen Fehlerquote sah der inzwischen 26-Jährige aber auch zwölfmal keine Zielflagge und wurde deshalb nur WM-18.

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In Australien zeigte Montella zum Saisonstart hohen Speed, qualifizierte sich als Zweiter und eroberte im ersten Rennen hinter dem überragenden Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) als Zweiter seinen ersten Podestplatz in der höchsten SBK-Kategorie. Mit Platz 4 im Sprint konnte Yari ebenfalls überzeugen; im zweiten Hauptrennen verfiel er in alte Muster und stürzte auf Position 2 liegend.

Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Montella und Bulega
Montella und Bulega
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Montella, Bulega, Baldassarri
Montella, Bulega, Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Beim Europa-Auftakt in Portimao schaffte es Montella als Dritter wieder in die erste Startreihe, im ersten Lauf stürzte er erneut auf Platz 2. Den Sprint beendet er als Sechster, im zweiten Hauptrennen folgte ein weiterer Sturz, dieses Mal als Fünfter. Würde der Italiener nicht so oft der Erdanziehungskraft nachgeben, läge er in der Weltmeisterschaft deutlich weiter vorne als auf Position 9 – mit potenziell 51 Punkten mehr wäre er Gesamtzweiter!

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Yari Montella ist bei den großen Jungs angekommen

Montella selbst meint, dass er bei den großen Jungs angekommen ist. Er schränkte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com aber auch ein: «Phillip Island ist eine Strecke, die ich mag und die Ducati funktioniert dort sehr gut. Portimao mag ich auch, dort gewann ich in der Supersport-WM zwei Rennen. Ich bin dabei, wir müssen aber weiterarbeiten. Wir sind schneller geworden, mein Fokus liegt deshalb auf den Top-5.»

Im Vorjahr hatte Montella Danilo Petrucci als Teamkollege, nach dessen Wechsel ins BMW-Werksteam dockte Alvaro Bautista bei Barni an. Damit hat Barni Racing jene zwei Fahrer unter Vertrag, die 2025 die Sturzstatistik anführten.

In Australien schaffte es Yari Montella erstmals aufs Podium
In Australien schaffte es Yari Montella erstmals aufs Podium
Foto: gold & goose
In Australien schaffte es Yari Montella erstmals aufs Podium
© gold & goose

Andere Arbeitsweise als Alvaro Bautista

Montella versucht sich zunehmend zu emanzipieren und nicht zu sehr darauf zu achten, was Bautista macht. «Ich muss auf mich selbst schauen, um zu verstehen, was ich brauche für mein Bike», erklärte der Mann aus der Region Kompanien in Südwestitalien. «Wir sind im gleichen Team, haben aber verschiedene Arbeitsweisen. Ich habe Zugriff auf seine Daten, weiß aber nicht, woran das Team genau für ihn arbeitet.»

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Hinzu kommt: «Wir haben ein neues Motorrad und kaum Daten dafür. Klar ist das eine Ducati, aber eine andere, die unterschiedlich funktioniert. Wir brauchen mehr Zeit, um alles über dieses neue Bike herauszufinden – die Abstimmung ist anders als letztes Jahr.»

Nach den ersten sechs Saisonrennen führt Bulega die Weltmeisterschaft mit maximalen 124 Punkten an, er ist saisonübergreifend seit zehn Rennen ungeschlagen. Montella ist mit 30 Punkten Neunter – und hat damit drei Zähler mehr auf dem Konto als der direkt hinter ihm platzierte Bautista.

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

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