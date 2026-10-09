Motocorsa-Team macht Nägel mit Köpfen: Nur noch ein Ducati-Platz zu haben
Mit neun Motorrädern wird Ducati auch in der Superbike-WM 2027 mit Abstand am stärksten vertreten sein. Nachdem Motocorsa seinen Fahrer verpflichtet hat, ist nur noch eine Panigale V4R unbesetzt.
Mit neun Maschinen stellt Ducati dieses Jahr fast die Hälfte des 22 Mann starken Superbike-Felds. Bis vor kurzem war unklar, ob diese Meute für 2027 schrumpft, wächst oder gleichbleibt – inzwischen gibt es eine starke Tendenz. Aruba und Barni werden erneut zwei Fahrer einsetzen, Marc VDS, Advocates und Motocorsa je einen. Bei MGM deutet alles auf Rückzug nach der Saison hin, die dadurch wegfallende Maschine wird kompensiert, in dem
Acht dieser neun Fahrer sind fix, lediglich hinter dem zweiten Platz bei Go Eleven steht noch ein Fragezeichen: Den Zuschlag erhält entweder der Italienische Superbike-Champion Alessandro Delbianco (29) oder Routinier Danilo Petrucci (35).
Lorenzo Baldassarri hat seinen Vertrag mit Go Eleven verlängert, die offizielle Verkündung ist für nächste Woche geplant.
Alberto Surra überraschte alle
Als der 22-Jährige vor dieser Saison bei Motocorsa andockte, herrschte einige Skepsis, denn bei seinen 20 Starts in der Moto3- und zehn in der Moto2-WM hatte der Turiner keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch auf den schwereren und deutlich kraftvolleren Superbikes konnte Surra auf Anhieb überzeugen: Er brauste bereits bei seiner WM-Premiere auf Phillip Island beim Saisonstart in die Top-10, das gelang ihm bis heute in den Hauptrennen elfmal. Seine beste Platzierung heimste er als Vierter im zweiten langen Rennen in Cremona ein. Im Sprint schaffte er es sogar noch weiter nach vorne und eroberte in Cremona als Dritter seinen ersten Podestplatz. Mit 140 Punkten liegt der Italiener vor dem Estoril-Wochenende auf dem neunten Gesamtrang, zu Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff auf Position 8 fehlen ihm nur fünf Zähler.
Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Petrucci? Delbianco?
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