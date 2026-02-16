Nach 27 Jahren ist Schluss: Keine Superbike-WM mehr auf Eurosport

Die TV-Welt befindet sich im Umbruch: Während Streamingdienste wie Netflix, Amazon und Co. boomen, schauen immer weniger Menschen lineares Fernsehen, also Sender, die ein festgelegtes Programm zu fixen Uhrzeiten haben.

Das macht sich auch bemerkbar, wenn Sportvermarkter Übertragungsrechte verkaufen. Wie SPEEDWEEK.com berichtete, werden die Superbike-WM und ihre Rahmenkategorien auch in diesem Jahr im DACH-Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, live, gratis und in HD vom Privatsender ServusTV übertragen . Während die zum Red Bull Media House gehörende TV-Anstalt im heimischen Markt Österreich auch im linearen Fernsehen überträgt, können die Fans in Deutschland und der Schweiz auf das Streamingangebot ServusTV On zurückgreifen, auch on-demand. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite.

Promoter Dorna bietet mit dem WorldSBK VideoPass zwar ein umfangreicheres Programm als ServusTV On, dieses ist aber kostenpflichtig – die am Wochenende beginnende Saison 2026 ist derzeit für 69,90 Euro zu haben .

In den vergangenen 27 Jahren übertrug in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch der Spartensender Eurosport, empfangbar über Kabel, Satellit oder auch den Internetplayer. Moderiert wurden die Sendungen von Lenz Leberkern und Dirk Raudies.

Verhandlungen sind gescheitert

Wie SPEEDWEEK.com herausfand, sind die Verhandlungen für 2026 gescheitert. Eurosport überträgt die Superbike-WM zwar noch in vereinzelten Märkten wie Großbritannien oder Frankreich, aber nicht mehr im DACH-Raum.