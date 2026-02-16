Nach 27 Jahren ist Schluss: Keine Superbike-WM mehr auf Eurosport

Supersport-WM • Neu
Philipp Öttl (3./Ducati): «Kräfteverhältnisse schwer einzuschätzen»
Wer in dieser Saison die Rennen der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen in Deutschland und der Schweiz live verfolgen will, muss auf Streamingangebote zurückgreifen.
Die TV-Welt befindet sich im Umbruch: Während Streamingdienste wie Netflix, Amazon und Co. boomen, schauen immer weniger Menschen lineares Fernsehen, also Sender, die ein festgelegtes Programm zu fixen Uhrzeiten haben.
Das macht sich auch bemerkbar, wenn Sportvermarkter Übertragungsrechte verkaufen. Wie SPEEDWEEK.com berichtete, werden die Superbike-WM und ihre Rahmenkategorien auch in diesem Jahr im DACH-Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz,
Promoter Dorna bietet mit dem WorldSBK VideoPass zwar ein umfangreicheres Programm als ServusTV On, dieses ist aber kostenpflichtig – die am Wochenende beginnende Saison 2026
In den vergangenen 27 Jahren übertrug in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch der Spartensender Eurosport, empfangbar über Kabel, Satellit oder auch den Internetplayer. Moderiert wurden die Sendungen von Lenz Leberkern und Dirk Raudies.
Wie SPEEDWEEK.com herausfand, sind die Verhandlungen für 2026 gescheitert. Eurosport überträgt die Superbike-WM zwar noch in vereinzelten Märkten wie Großbritannien oder Frankreich, aber nicht mehr im DACH-Raum.
Da ServusTV On für Deutschland und die Schweiz keine exklusiven Übertragungsrechte besitzt, könnte die Dorna noch mit einem linearen Sender zusammenspannen. Derzeit ist eine solche Kooperation aber nicht in Sicht.
