Nach Australien-Triple: Jetzt ist Nicolò Bulega (Ducati) auch ein Regengott

Pole-Position und drei Siege mit jeweils der schnellsten Rennrunde – Nicolò Bulega drückte dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island erwartungsgemäß seinen übermächtigen Stempel auf. Selbst im verregneten zweiten Lauf bestand zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel am Sieg des Italieners. Dabei gilt Bulega nicht als Regenspezialist.

Werbung

Werbung

«Als ich hier 2023 am Samstag meinen ersten Supersport-Sieg eingefahren habe, waren die Bedingungen ganz ähnlich wie jetzt im zweiten Lauf – vielleicht etwas weniger nass. Dafür war es damals im zweiten Rennen sonnig, also genau umgekehrt wie an diesem Wochenende, aber mit demselben Ergebnis», bemerkte der 26-Jährige. «Im Trockenen war ich hier sehr gut unterwegs und hatte das unter Beweis gestellt. Als es vor dem zweiten Lauf regnete, ärgerte ich mich, denn das wünschte ich mir überhaupt nicht – so wie wahrscheinlich jeder. Aber auf trockener Piste wusste ich, wie groß mein Vorteil gegenüber den anderen ist. Aber dann münzte ich meinen Ärger in Motivation um und versuchte, diesen Unterschied auch im Nassen zu erreichen.»

Bulega gelang sogar mehr als das! Mit 11 sec auf den zweitplatzierten Axel Bassani (Bimota) hatte der Supersport-Weltmeister von 2023 im Regenchaos den größten Vorsprung von allen drei Siegen.

Werbung

Werbung

«Es war ein richtig gutes Rennen», schmunzelte der Ducati-Pilot zufrieden. «Ich musste aber doppelt so vorsichtig sein, denn insbesondere in der zweiten Rennhälfte wurde die Piste immer rutschiger. Offen gesagt habe ich nicht erwartet, dass ich im Nassen so schnell sein würde. In den ersten Runden wollte ich nur meine Pace aufnehmen, und hätte mich jemand überholt, hätte ich mich zurückgehalten, weil das Rennen lang werden würde. Als das aber nicht passierte, versuchte ich angesichts einiger Stürze, noch vorsichtiger zu sein. Ich blieb cool, ohne mich selbst unter Druck zu setzen, und das zahlte sich aus.»