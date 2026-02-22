Weiter zum Inhalt
Nach Australien-Triple: Jetzt ist Nicolò Bulega (Ducati) auch ein Regengott

Mit dem Sieg im verregneten zweiten Lauf bewies Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island, dass er auch bei chaotischen Bedingungen eine Klasse für sich ist.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega ist ein Regengott
Nicolo Bulega ist ein Regengott
Foto: WorldSBK
Nicolo Bulega ist ein Regengott
© WorldSBK

Pole-Position und drei Siege mit jeweils der schnellsten Rennrunde – Nicolò Bulega drückte dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island erwartungsgemäß seinen übermächtigen Stempel auf. Selbst im verregneten zweiten Lauf bestand zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel am Sieg des Italieners. Dabei gilt Bulega nicht als Regenspezialist.

«Als ich hier 2023 am Samstag meinen ersten Supersport-Sieg eingefahren habe, waren die Bedingungen ganz ähnlich wie jetzt im zweiten Lauf – vielleicht etwas weniger nass. Dafür war es damals im zweiten Rennen sonnig, also genau umgekehrt wie an diesem Wochenende, aber mit demselben Ergebnis», bemerkte der 26-Jährige. «Im Trockenen war ich hier sehr gut unterwegs und hatte das unter Beweis gestellt. Als es vor dem zweiten Lauf regnete, ärgerte ich mich, denn das wünschte ich mir überhaupt nicht – so wie wahrscheinlich jeder. Aber auf trockener Piste wusste ich, wie groß mein Vorteil gegenüber den anderen ist. Aber dann münzte ich meinen Ärger in Motivation um und versuchte, diesen Unterschied auch im Nassen zu erreichen.»

Willkommen zurück auf Phillip Island
Willkommen zurück auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Mattia Rato
Der Unfall von Mattia Rato
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Der Start des Superpole Rennens
Der Start des Superpole Rennens
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega führt das Feld an
Nicolò Bulega führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes & Axel Bassani
Alex Lowes & Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island
© Gold & Goose

Bulega gelang sogar mehr als das! Mit 11 sec auf den zweitplatzierten Axel Bassani (Bimota) hatte der Supersport-Weltmeister von 2023 im Regenchaos den größten Vorsprung von allen drei Siegen.

«Es war ein richtig gutes Rennen», schmunzelte der Ducati-Pilot zufrieden. «Ich musste aber doppelt so vorsichtig sein, denn insbesondere in der zweiten Rennhälfte wurde die Piste immer rutschiger. Offen gesagt habe ich nicht erwartet, dass ich im Nassen so schnell sein würde. In den ersten Runden wollte ich nur meine Pace aufnehmen, und hätte mich jemand überholt, hätte ich mich zurückgehalten, weil das Rennen lang werden würde. Als das aber nicht passierte, versuchte ich angesichts einiger Stürze, noch vorsichtiger zu sein. Ich blieb cool, ohne mich selbst unter Druck zu setzen, und das zahlte sich aus.»

Mit idealen 62 Punkten für das Triple tritt Bulega als WM-Leader die Heimreise nach Europa an und liegt damit bereits 20 Punkte vor Bassani.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

