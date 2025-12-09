Nach Rücktritt: Jonathan Rea von der FIM in den Stand einer Legende erhoben

Am 19. Oktober fuhr Jonathan Rea beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 sein letztes Rennen als Vollzeitrennfahrer. Auch wenn wir den Nordiren möglicherweise gelegentlich als Wildcard-Pilot der Honda Racing Corporation sehen werden, so ist die aktive Karriere des erfolgreichsten Superbike-Piloten beendet.

Die von Rea aufgestellten Rekorde werden lange Bestand haben: Sechs WM-Titel zwischen 2015 und 2020 in Folge, 119 Siege und 264 Podestplätze sind nur die drei wichtigsten. Der 38-Jährige absolvierte unter anderem auch die meisten Starts, die meisten schnellsten Rennrunden und die meisten Runden in Führung liegend.

Als Superbike-Rentner und 48 Tage nach seinem letzten Rennen wurde Rea bei den FIM Awards eine große Ehre zuteil. Aus den Händen von Dorna-Manager Gregorio Lavilla und FIM-Präsident Jorge Viegas erhielt der Rekordweltmeister die Auszeichnung als Circuit Racing Legend. «Demütig, diese Anerkennung von der FIM zu erhalten. Danke für einen unglaublichen Abend», sagte Rea bescheiden.