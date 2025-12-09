Nach Rücktritt: Jonathan Rea von der FIM in den Stand einer Legende erhoben
Wenn ein Superbike-Pilot diese Auszeichnung verdient hat, dann Jonathan Rea. Der sechsfache Weltmeister wurde im Rahmen der diesjährigen FIM Awards zur «Circuit Racing Legend» ernannt.
Am 19. Oktober fuhr Jonathan Rea beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 sein letztes Rennen als Vollzeitrennfahrer. Auch wenn wir den Nordiren möglicherweise gelegentlich als Wildcard-Pilot der Honda Racing Corporation sehen werden, so ist die aktive Karriere des erfolgreichsten Superbike-Piloten beendet.
Die von Rea aufgestellten Rekorde werden lange Bestand haben: Sechs WM-Titel zwischen 2015 und 2020 in Folge, 119 Siege und 264 Podestplätze sind nur die drei wichtigsten. Der 38-Jährige absolvierte unter anderem auch die meisten Starts, die meisten schnellsten Rennrunden und die meisten Runden in Führung liegend.
Als Superbike-Rentner und 48 Tage nach seinem letzten Rennen wurde Rea bei den FIM Awards eine große Ehre zuteil. Aus den Händen von Dorna-Manager Gregorio Lavilla und FIM-Präsident Jorge Viegas erhielt der Rekordweltmeister die Auszeichnung als Circuit Racing Legend. «Demütig, diese Anerkennung von der FIM zu erhalten. Danke für einen unglaublichen Abend», sagte Rea bescheiden.
Empfehlungen
Motorrad-Frauen-WM
Warum Maria Herrera für die WorldWCR 2026 zu Giansanti Racing wechselt
Im Artikel erwähnt
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach