Nach Rücktritt: Jonathan Rea von der FIM in den Stand einer Legende erhoben

Wenn ein Superbike-Pilot diese Auszeichnung verdient hat, dann Jonathan Rea. Der sechsfache Weltmeister wurde im Rahmen der diesjährigen FIM Awards zur «Circuit Racing Legend» ernannt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jonathan Rea
Jonathan Rea
Foto: FIM Awards 2025
Jonathan Rea
© FIM Awards 2025

Am 19. Oktober fuhr Jonathan Rea beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 sein letztes Rennen als Vollzeitrennfahrer. Auch wenn wir den Nordiren möglicherweise gelegentlich als Wildcard-Pilot der Honda Racing Corporation sehen werden, so ist die aktive Karriere des erfolgreichsten Superbike-Piloten beendet.

Die von Rea aufgestellten Rekorde werden lange Bestand haben: Sechs WM-Titel zwischen 2015 und 2020 in Folge, 119 Siege und 264 Podestplätze sind nur die drei wichtigsten. Der 38-Jährige absolvierte unter anderem auch die meisten Starts, die meisten schnellsten Rennrunden und die meisten Runden in Führung liegend.

Als Superbike-Rentner und 48 Tage nach seinem letzten Rennen wurde Rea bei den FIM Awards eine große Ehre zuteil. Aus den Händen von Dorna-Manager Gregorio Lavilla und FIM-Präsident Jorge Viegas erhielt der Rekordweltmeister die Auszeichnung als Circuit Racing Legend. «Demütig, diese Anerkennung von der FIM zu erhalten. Danke für einen unglaublichen Abend», sagte Rea bescheiden.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

