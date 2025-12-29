Nach tiefem Fall: Kawasaki bringt Verbesserungen «in allen Bereichen»

Von 2012 bis 2023 beendete Kawasaki die Fahrerwertung der Superbike-WM immer in den Top-3, davon siebenmal als Champion: Von 2015 bis 2021 mit Jonathan Rea, 2013 holte Tom Sykes den Titel.

Als Rea zur Saison 2024 zu Yamaha wechselte, endete diese beeindruckende Serie. Damals wurde Alex Lowes immerhin noch WM-Vierter, 2025 strandete Garrett Gerloff als einziger Kawasaki-Pilot auf dem 15. WM-Rang.

Wie viel Schlagkraft die ZX-10RR als Gesamtpaket im Vergleich zur Konkurrenz eingebüßt hat, offenbart der Blick auf Bimota: Der italienische Kleinserienhersteller verbaut einen Kawasaki-Motor in seinem Gitterrohrrahmen, Alex Lowes wurde WM-Sechster und holte fast zweieinhalbmal so viele Punkte wie Gerloff.

Die Kawasaki ZX-10RR war zuletzt das einzige in der Superbike-WM eingesetzte Motorrad, das ohne ausladende Winglets auskam. Jetzt hat das seit 2021 verwendete kantige Design mit den innenliegenden Wings ausgedient: Ab 2026 wird die branchenübliche Lösung der seitlich an der Verkleidung angebrachten Flügel genutzt.

Die neuen Bauteile sollen den Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten deutlich erhöhen und das Gefühl für das Vorderrad in Kurven verbessern. Bei der Festlegung des Anstellwinkels der Flügel gingen die Kawasaki-Ingenieure einen Kompromiss aus Abtrieb und Luftwiderstand ein. Durch die vergrößerte Stirnfläche der Winglets wurde der Anpressdruck um zirka 25 Prozent erhöht.

Auch beim Motor tat sich etwas, allerdings weniger spektakulär. Die rennstreckenorientierte Ninja ZX-10RR des Modelljahrs 2026 verfügt weiterhin über Pankl-Pleuel und -Kolben, sie kommt mit optimierter Leistung und weiteren Detailverbesserungen.

Kawasaki will zurück an die Spitze der Superbike-WM Foto: Kawasaki Kawasaki will zurück an die Spitze der Superbike-WM © Kawasaki

«In der vergangenen Saison hatte ich in schnellen Kurven Probleme, denselben Speed wie meiner Gegner zu fahren», hielt Werksfahrer Gerloff fest. «Das lag am geringeren Grip am Vorderrad. Ich hoffe, dass mir die neuen Wings eine deutliche Steigerung bringen. Außerdem wurden die Elektronik und einige Teile am Motor verbessert. Insgesamt wurde versucht, das Motorrad nicht zu sehr zu verändern, weil es immer noch ein ausgezeichnetes Motorrad ist. Die kleinen Verbesserungen können am Ende einen großen Unterschied ausmachen.»

«Die Ingenieure in Japan halten sich sehr bedeckt, was die Entwicklungen betrifft», sagte Teamchef Manuel Puccetti gegenüber SPEEDWEEK.com. «Genaues werden wird erst wissen, wenn wir im Januar mit dem neuen Motorrad testen. Ich rechne mit Verbesserungen in sämtlichen Bereichen, so wurde es mir gesagt.»

Die Serienversion der neuen Kawasaki ZX-10RR Foto: Kawasaki Die Serienversion der neuen Kawasaki ZX-10RR © Kawasaki