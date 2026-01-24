Nach zwei WM-Titeln mit Razgatlioglu: Die Ansprüche bei BMW sind gestiegen

Zweimal Weltmeister, 39 Siege und 58 Podestplätze in 66 Rennen: Toprak Razgatlioglu hat BMW in seinen beiden Jahren bei den Weiß-Blauen zum erfolgreichsten Hersteller gemacht. «Jedem ist bewusst, dass das ein spezieller Abschnitt für BMW Motorrad Motorsport war», sagte Rennchef Sven Blusch im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com.

«Von unserer Seite war der wichtigste Punkt das Thema Motorsport auf eine Ebene zu heben, wo wir zeigen, dass wir um den Titel mitfahren und ihn auch gewinnen können», so Blusch. «Jetzt fangen wir wieder bei null an, aber das hast du jedes Jahr. Das ist bei uns auch so in den Köpfen drin: Als wir in Jerez über die Ziellinie gefahren sind und den Titel geholt hatten, ging der erste Gedanke an das nächste Jahr. Wir alle wissen: Stillstand ist der Tod. Wir wussten, dass mit dem Abgang von Toprak und der Veränderung für Mickey (van der Mark – der Autor) eine Lücke entsteht, die möglichst schnell gefüllt werden muss. Wir haben extrem wenig Vorbereitungszeit für das erste Rennen und im Winter viel gearbeitet – die Ansprüche bei uns sind gestiegen. Wir haben das Thema Motorrad-Motorsport im Unternehmen sehr hochgepusht und uns einen Namen gemacht. Dementsprechend sind die Erwartungen, dass wir weiter erfolgreich bleiben. Darauf versuchen wir alles auszurichten.»

BMW-Rennchef Sven Blusch (re.) im Gespräch mit Ivo Schützbach Foto: Gold & Goose BMW-Rennchef Sven Blusch (re.) im Gespräch mit Ivo Schützbach © Gold & Goose

BMW in der Superbike-WM: Vor Toprak nur einmal Top-3

2009 trat BMW erstmals mit einem Werksteam in der Superbike-WM an, bis zur Verpflichtung von Razgatlioglu war der dritte Gesamtrang von Marco Melandri 2012 das beste Ergebnis. Nach zwei Titelgewinnen mit dem Türken hat sich auch das Selbstverständnis innerhalb des Teams verändert.

«Solche Titel gewinnst du nur, wenn du auf allen Ebenen bei 100 Prozent bist», verdeutlichte Blusch. «Wir haben ja auch gesehen, wie knapp es am Ende war. Dieser letzte Tag hat bewiesen, dass wir alle Weltmeister sind. Nach dem Crash von Toprak im Sprint war ich in der Box und auf Topraks Seite stand ein Chassis und ein Motor und es waren nur noch zwei Stunden bis zum Rennen. Dann hast du gesehen, wie jedes Rädchen ineinandergreift. Jeder in der Box hatte eine Aufgabe. Mickey sprach sich mit Toprak ab, wie sie es in der Einführungsrunde machen, falls etwas passiert. Das Team von Toprak hat am Bike gearbeitet, das Team von Mickey hat sie unterstützt. Es gab niemanden, der sich in dem Augenblick nicht seiner Aufgaben angenommen und gepusht hat. Als das Motorrad in der Startaufstellung stand, an dem immer noch gearbeitet wurde, dieser Moment hat mich sehr stolz gemacht. Der Puls war auf 180, dann kamen Sprüche, dass wir ja eh nur Zwölfter werden müssen. So etwas musst du ausblenden, weil wir alle nicht wussten, ob das Motorrad hält.»

