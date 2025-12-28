Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Nachfolger von Toprak Razgatlioglu zeigen Dinge, die BMW so noch nie sah

Wenn ein Fahrer die Maschine des Superbike-Weltmeisters bekommt, dann ist das gut fürs Selbstbewusstsein. Damit gehen aber auch Verpflichtungen einher, wie BMW-Technikdirektor Chris Gonschor weiß.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In seinen zwei Saisons und 66 Rennen für BMW hat Toprak Razgatlioglu erstaunliche 58 Podestplätze erobert, darunter 39 Siege. Der Türke wurde 2024 und 2025 Superbike-Weltmeister und sorgte beim deutschen Hersteller für nie zuvor dagewesenen Erfolg.

Werbung

Werbung

Während Toprak im nächsten Jahr in der MotoGP für das Team Prima Pramac Yamaha starten wird, wurde der langjährige Stammfahrer Michael van der Mark von BMW zum Endurance-WM- und Testpiloten umdisponiert.

Ihre Nachfolger: Die mehrfachen MotoGP-Sieger Miguel Oliveira und Danilo Petrucci.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wenn ein neuer Fahrer die Weltmeistermaschine bekommt, dann ist das gut fürs Selbstbewusstsein. Damit gehen aber auch Verpflichtung einher, wie BMW-Technikdirektor Christian Gonschor im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com festhielt.

Werbung

Werbung

«Das gilt für beide, für den Fahrer und den Hersteller», unterstrich der passionierte Hobbyfußballer. «Das ist etwas Schönes. Wir haben eine Meisterschaft gewonnen, wollen den Titel erfolgreich verteidigen und weiter um Siege kämpfen – das ist unser klares Bekenntnis, weshalb wir diese beiden Fahrer in unser Team integriert haben. Und das ist auch der Grund, weshalb sie bei uns sind – sie wollen Rennen und Meisterschaften gewinnen. Momentan überwiegt die Neugier: Was müssen wir gemeinsam tun, um das zu wiederholen. Der Weg dorthin scheint vom Startpunkt ein sehr guter zu sein.»

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
© Gold & Goose

Ende November absolvierten Oliveira und Petrucci ihre ersten beiden Testtage mit der M1000RR. Am 20./21. Januar geht es in Jerez/Spanien weiter, am 28./29. Januar folgt der Test in Portimao/Portugal. Dann wird das Material nach Australien geschickt, wo am 16./17. Februar der letzte Vorsaisontest stattfindet, am Wochenende darauf ist auf gleicher Strecke auf Phillip Island der Saisonstart 2026.

Gonschor ist nach dem ersten Test zuversichtlich, dass seine beiden Neuzugänge schnell auf ein sehr hohes Niveau kommen werden. «Das waren zwei sehr konstruktive Tage, es gab keine Stürze», lobte der gebürtige Bochumer. «Das zeigt, dass beide Fahrer, obwohl sie von unterschiedlichen Herstellern kommen, gleich Vertrauen gefunden und dieses in Rundenzeiten umgesetzt haben. Auch, weil mit den Referenzdaten eine klare Messlatte da war, an die sich der Fahrer hinarbeiten möchte.»

Werbung

Werbung

BMW-Technikdirektor Chris Gonschor
BMW-Technikdirektor Chris Gonschor
Foto: Gold & Goose
BMW-Technikdirektor Chris Gonschor
© Gold & Goose

Gonschor hob hervor: «Das ist keine Bürde, sondern eine Hilfestellung. Im Dialog mit den Technikern und Crew-Chiefs sieht man, wo man Potenziale hat – oder wo man besser ist. Jeder Fahrer hat Stärken und Schwächen – in einigen Bereichen haben beide Fahrer schöne Dinge gezeigt, die wir bis dato noch nicht gesehen haben. Und in anderen Bereichen konnten sie anhand der Referenzdaten ihr Verhalten in der Beschleunigungs- oder Bremsphase anpassen, oder auch mal die Linienwahl. Linien mit dem Superbike sind anders als in der MotoGP. Ein simples Beispiel: In der MotoGP auf den Kerbs anbremsen könnte ab und an gefährlich für den Vorderreifen werden, die Superbike-Kollegen fahren alle auf den Kerbs und machen die Strecke maximal breit. Dadurch sind deutlich flüssigere Linien notwendig, obwohl man immer vom V-Superbike-Stil spricht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien