Nachfolger von Toprak Razgatlioglu zeigen Dinge, die BMW so noch nie sah

In seinen zwei Saisons und 66 Rennen für BMW hat Toprak Razgatlioglu erstaunliche 58 Podestplätze erobert, darunter 39 Siege. Der Türke wurde 2024 und 2025 Superbike-Weltmeister und sorgte beim deutschen Hersteller für nie zuvor dagewesenen Erfolg.

Während Toprak im nächsten Jahr in der MotoGP für das Team Prima Pramac Yamaha starten wird, wurde der langjährige Stammfahrer Michael van der Mark von BMW zum Endurance-WM- und Testpiloten umdisponiert.

Ihre Nachfolger: Die mehrfachen MotoGP-Sieger Miguel Oliveira und Danilo Petrucci.

Wenn ein neuer Fahrer die Weltmeistermaschine bekommt, dann ist das gut fürs Selbstbewusstsein. Damit gehen aber auch Verpflichtung einher, wie BMW-Technikdirektor Christian Gonschor im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com festhielt.

«Das gilt für beide, für den Fahrer und den Hersteller», unterstrich der passionierte Hobbyfußballer. «Das ist etwas Schönes. Wir haben eine Meisterschaft gewonnen, wollen den Titel erfolgreich verteidigen und weiter um Siege kämpfen – das ist unser klares Bekenntnis, weshalb wir diese beiden Fahrer in unser Team integriert haben. Und das ist auch der Grund, weshalb sie bei uns sind – sie wollen Rennen und Meisterschaften gewinnen. Momentan überwiegt die Neugier: Was müssen wir gemeinsam tun, um das zu wiederholen. Der Weg dorthin scheint vom Startpunkt ein sehr guter zu sein.»

Danilo Petrucci Foto: Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose

Ende November absolvierten Oliveira und Petrucci ihre ersten beiden Testtage mit der M1000RR. Am 20./21. Januar geht es in Jerez/Spanien weiter, am 28./29. Januar folgt der Test in Portimao/Portugal. Dann wird das Material nach Australien geschickt, wo am 16./17. Februar der letzte Vorsaisontest stattfindet, am Wochenende darauf ist auf gleicher Strecke auf Phillip Island der Saisonstart 2026.

Gonschor ist nach dem ersten Test zuversichtlich, dass seine beiden Neuzugänge schnell auf ein sehr hohes Niveau kommen werden. «Das waren zwei sehr konstruktive Tage, es gab keine Stürze», lobte der gebürtige Bochumer. «Das zeigt, dass beide Fahrer, obwohl sie von unterschiedlichen Herstellern kommen, gleich Vertrauen gefunden und dieses in Rundenzeiten umgesetzt haben. Auch, weil mit den Referenzdaten eine klare Messlatte da war, an die sich der Fahrer hinarbeiten möchte.»

BMW-Technikdirektor Chris Gonschor Foto: Gold & Goose BMW-Technikdirektor Chris Gonschor © Gold & Goose