Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Nächster Schock für Honda: Jake Dixons Handgelenk ist zigfach gebrochen

Den Auftakt der Superbike-Weltmeisterschaft 2026 muss Honda ohne seine Stammfahrer bestreiten. Wie lange Somkiat Chantra und Jake Dixon mit ihren Knochenbrüchen ausfallen, ist unklar.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: gold & goose
Jake Dixon
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia bei einem Sturz beide Arme gebrochen und wurde am 17. Januar in Bangkok operiert. Wie genau die Verletzungen aussehen, hat Honda bis heute nicht verlautbart. Als Ersatz für den Thailänder ist beim Saisonstart auf Phillip Island der japanische Testfahrer Tetsuta Nagashima im Einsatz.

Werbung

Werbung

Bei den Testfahrten am 17. Februar der nächste Schock für Honda: Werksfahrer Jake Dixon stürzte am Dienstagvormittag beim ersten Mal rausfahren in der Outlap in Kurve 11 und brach sich beim harten Aufprall mehrfach das linke Handgelenk sowie die Hand.

Dixons Genesungsdauer ist unklar

Inzwischen ist der 30-Jährige operiert, im Avenue Hospital in Melbourne wurden die Brüche stabilisiert. Der Eingriff gelang laut Honda ohne Komplikationen, weitere Untersuchungen in den kommenden Wochen werden Aufschluss über Dixons Rekonvaleszenzzeit geben.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wegen der vielen kleinen Knochen in der Hand und besonders im Handgelenk können solche Verletzungen sehr langwierig sein. Für den 9./10. März sind Testfahrten in Portimao angesetzt, am letzten März-Wochenende ist auf gleicher Strecke der Europa-Auftakt. Dort wird auf jeden Fall Edeltester Jonathan Rea für Honda im Einsatz sein: Entweder mit Wildcard oder als Ersatz für Dixon. Chantra sollte bis dahin wieder fahrtüchtig sein.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien