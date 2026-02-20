Nächster Schock für Honda: Jake Dixons Handgelenk ist zigfach gebrochen

Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia bei einem Sturz beide Arme gebrochen und wurde am 17. Januar in Bangkok operiert. Wie genau die Verletzungen aussehen, hat Honda bis heute nicht verlautbart. Als Ersatz für den Thailänder ist beim Saisonstart auf Phillip Island der japanische Testfahrer Tetsuta Nagashima im Einsatz.

Werbung

Werbung

Bei den Testfahrten am 17. Februar der nächste Schock für Honda: Werksfahrer Jake Dixon stürzte am Dienstagvormittag beim ersten Mal rausfahren in der Outlap in Kurve 11 und brach sich beim harten Aufprall mehrfach das linke Handgelenk sowie die Hand.

Dixons Genesungsdauer ist unklar

Inzwischen ist der 30-Jährige operiert, im Avenue Hospital in Melbourne wurden die Brüche stabilisiert. Der Eingriff gelang laut Honda ohne Komplikationen, weitere Untersuchungen in den kommenden Wochen werden Aufschluss über Dixons Rekonvaleszenzzeit geben.

Wegen der vielen kleinen Knochen in der Hand und besonders im Handgelenk können solche Verletzungen sehr langwierig sein. Für den 9./10. März sind Testfahrten in Portimao angesetzt, am letzten März-Wochenende ist auf gleicher Strecke der Europa-Auftakt. Dort wird auf jeden Fall Edeltester Jonathan Rea für Honda im Einsatz sein: Entweder mit Wildcard oder als Ersatz für Dixon. Chantra sollte bis dahin wieder fahrtüchtig sein.

Werbung