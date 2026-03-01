Neue Ducati V4R besser oder schlechter? Álvaro Bautista noch unsicher

Motorrad-Frauen-WM
Im Team Barni Racing steht Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2026 erstmals als Ducati-Privatier am Start. Der Spanier hat noch nicht das perfekte Gefühl für die neue V4R gefunden.
Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 holte Nicolò Bulega mit der neuen V4R einen Dreifachsieg und drei weitere Ducati-Piloten holten Podestplätze – darunter auch Álvaro Bautista, der nach insgesamt fünf Jahren im Aruba.it-Werksteam in dieser Saison mit dem Kundenteam Barni Racing antritt.
Der 41-Jährige wurde im zweiten Lauf Dritter, stürzte aber im ersten Hauptrennen und holte im Superpole-Race einen siebten Platz. Der Spanier ist sich bislang nicht sicher, ob das neueste Modell der Panigale besser oder schlechter ist als sein Vorgänger.
«Ich kann nicht sagen, ob die neue Ducati besser oder schlechter für mich ist. Momentan kann ich nicht das volle Potenzial nutzen, deshalb ist das für mich schwierig einzuschätzen», grübelte der zweifache Superbike-Weltmeister. «Vom Charakter und vom Motor fühlen sie sich ähnlich – es ist auch eine Ducati –, aber doch anders an. Es gibt Unterschiede, für die wir noch die richtige Abstimmung finden müssen.»
Wie seit Einführung der Gewichtsregel muss Bautista auch mit der brandneuen Ducati zusätzlichen Ballast am Motorrad montieren. Bisher tat sich der 63-fache Superbike-Sieger schwer, die dafür richtige Fahrwerkseinstellung zu finden.
«Die Abstimmung, die im vergangenen Jahr super funktionierte, ist natürlich nicht perfekt für das heutige Modell und auch die Settings für die Elektronik muss man anpassen», weiß der Spanier. «Ich benötige noch etwas Zeit, um das Motorrad zu verstehen und auch, um die Zusammenarbeit mit dem Team zu verbessern.»
