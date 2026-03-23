Neuer Schritt in der Superbike-WM für Ducati: Aruba übernimmt Feel Racing

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Superbike-WM 2026 in Portimao: Neuer Zeitplan wird erstmals angewendet
Aruba verstärkt sein Engagement in der Superbike-WM und übernimmt die Superbike-Sparte von Feel Racing – ein logischer Schritt nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit.
Aruba baut sein Engagement in der Superbike-Weltmeisterschaft weiter aus und hat die Übernahme der Superbike-Sparte von Feel Racing bekanntgegeben. Die Vereinbarung ist Teil einer langfristig angelegten Strategie, mit der das Unternehmen seine direkte Rolle in der seriennahen Motorrad-WM weiter stärken will.
Die Zusammenarbeit zwischen Aruba und Feel Racing reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Damals erlebte Ducati in der Superbike-WM schwierige Zeiten. Es war die Zeit nach dem werksseitigen Rücktritt und dem Neuanfang mit der 1199 Panigale. Der erfolgsverwöhnte Hersteller suchte nach dem Anschluss.
Die Kooperation von Aruba und Feel Racing war von Beginn an eng und strategisch geprägt. Neben logistischen Aufgaben übernahm Aruba auch Verantwortung in den Bereichen Hospitality und technische Unterstützung. Diese Partnerschaft trug maßgeblich zur Stabilität, Qualität und kontinuierlichen Weiterentwicklung des sportlichen Projekts bei.
In dieser Zeit konnten zahlreiche Erfolge gefeiert werden: Der Titel in der Superstock-EM 2017 durch Michael Ruben Rinaldi, die Supersport-Weltmeisterschaften 2023 und 2024 mit Nicolo Bulega und Adrian Huertas sowie die beiden Superbike-WM-Titel von Alvaro Bautista in den Jahren 2022 und 2023. Hinzu kommen vier Team-Weltmeistertitel sowie ein entscheidender Beitrag zu Ducatis vier aufeinanderfolgenden Herstellertiteln mit der Panigale V4 R.
Die nun vollzogene Übernahme stellt laut Aruba «eine natürliche Weiterentwicklung einer soliden und hochkompetenten Partnerschaft» dar. Die enge Zusammenarbeit, geprägt von einem kontinuierlichen Austausch von Know-how, Visionen und Zielen, wird künftig in der neu gegründeten Aruba Racing Srl gebündelt und fortgeführt.
Gleichzeitig würdigte Aruba die bisherige Zusammenarbeit ausdrücklich und erklärte: «Aruba möchte allen Mitarbeitern von Feel Racing sowie der Familie Casolari seinen herzlichen Dank für die fruchtbare Zusammenarbeit und die Professionalität aussprechen, die unseren gemeinsamen Weg und die erzielten Ergebnisse geprägt haben.»
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