Neues Standbein von Michael Rinaldi: Uhren und Schmuck statt Motorräder
Michael Rinaldi ist nicht nur ein schneller Rennfahrer, er hatte auch schon immer einen Sinn für schöne Dinge. Sein neues berufliches Standbein vereint auf gewisse Art beides.
Am 28. Oktober 2025
Obwohl Rinaldi erklärte, dass er verschiedene Angebote aus verschiedenen Rennserien und in unterschiedlichen Funktionen erhielt, ergab sich für den 30-Jährigen daraus bisher kein neues motorsportliches Engagement. Untätig war Rinaldi in den vergangenen Monaten jedoch nicht, und so präsentierte der aus Rimini stammende Italiener kürzlich ein neues Projekt: Rinaldi steigt ins Geschäft mit Schmuck und Uhren ein – für schöne Dinge hatte der fünffache Laufsieger schon immer ein Händchen.
Zum Portfolio gehören neue und gebrauchte Uhren namhafter Hersteller sowie Schmuck in jeglicher Form mit echten und künstlichen Diamanten. Präsentiert werden die Schmuckstücke von Rinaldis Partnerin und von ihm selbst. Der Onlineshop auf
Übrigens: Etwas Hübsches für die Rennstrecke hat sich Rinaldi auch gegönnt. In seiner Garage steht seit Kurzem eine Ducati Lamborghini V4.
