Neues Standbein von Michael Rinaldi: Uhren und Schmuck statt Motorräder

Michael Rinaldi ist nicht nur ein schneller Rennfahrer, er hatte auch schon immer einen Sinn für schöne Dinge. Sein neues berufliches Standbein vereint auf gewisse Art beides.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Michael Rinaldi Michael Rinaldi
Michael Rinaldi
Foto: rinaldiboutique.com
Michael Rinaldi
© rinaldiboutique.com

Im Artikel erwähnt

Am 28. Oktober 2025 erklärte Michael Rinaldi seinen Rücktritt als Vollzeit-Pilot der Superbike-WM. Sein Abstieg begann 2024 im Ducati-Kundenteam Motocorsa, mit dem er als WM-17. enttäuschte. Die Saison 2025 beendete er mit nur 10 Punkten aus 21 Rennen mit Motoxracing Yamaha als WM-22. Die beste Saison lieferte er mit dem Ducati-Werksteam als WM-Vierter 2022 ab.

Obwohl Rinaldi erklärte, dass er verschiedene Angebote aus verschiedenen Rennserien und in unterschiedlichen Funktionen erhielt, ergab sich für den 30-Jährigen daraus bisher kein neues motorsportliches Engagement. Untätig war Rinaldi in den vergangenen Monaten jedoch nicht, und so präsentierte der aus Rimini stammende Italiener kürzlich ein neues Projekt: Rinaldi steigt ins Geschäft mit Schmuck und Uhren ein – für schöne Dinge hatte der fünffache Laufsieger schon immer ein Händchen.

Zum Portfolio gehören neue und gebrauchte Uhren namhafter Hersteller sowie Schmuck in jeglicher Form mit echten und künstlichen Diamanten. Präsentiert werden die Schmuckstücke von Rinaldis Partnerin und von ihm selbst. Der Onlineshop auf rinaldiboutique.com befindet sich noch im Aufbau.

Übrigens: Etwas Hübsches für die Rennstrecke hat sich Rinaldi auch gegönnt. In seiner Garage steht seit Kurzem eine Ducati Lamborghini V4.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

