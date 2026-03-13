Neues Superbike-Team Advocates Ducati: «Wir sind weiter als erwartet»

Schon beim Januar-Test in Portimão war Tommy Bridewell mit Advocates Racing dabei, seinerzeit bereitete man sich jedoch auf die Britische Superbike Serie vor. Erst danach wurde der Saisonplan geändert. Der Test auf dem Autódromo Internacional do Algarve am Montag und Dienstag dieser Woche war also der erste in dem Wissen, dass man die Superbike-WM 2026 bestreiten würde.

Advocates Racing ist ein aufstrebendes Team aus Australien. Teameigner Lecha Khouri ist ein Ducati-Fan und betreibt außerdem in der ASBK ein Team mit zwei V4R. Für Bridewell ist allein die WM-Teilnahme ein Höhepunkt seiner Karriere. Der 37-Jährige ist zwar ein Urgestein in der BSB, zwischen 2008 und 2025 bestritt er jedoch nur acht Superbike-Meetings.

Beim Portimão-Test war Bridewell der einzige Superbike-Pilot, der an beiden Tagen und bei allen Bedingungen gefahren ist – und war begeistert. «Das Gefühl auf dem Motorrad ist absolut fantastisch, selbst wenn man bedenkt, dass die Bedingungen, gelinde gesagt, schwierig waren», erzählte der Routinier. «Wir haben viel an der Elektronik gearbeitet; es handelt sich praktisch um brandneue Motorräder. Es sind noch einige Kalibrierungen und viel Arbeit an der Elektronik zu erledigen. Ich finde, wir sind mit unserem Projekt in einer wirklich sehr guten Position.»

Advocates Ducati: Neues Team, erfahrenes Personal

Advocates Racing besteht überwiegend aus sehr erfahrenen Personen. Technischer Direktor ist Mick Shanley, Teammanager der frühere TT-Sieger Alan Jackson. «Das Team und die gesamte Infrastruktur sind beim Test richtig in Schwung gekommen. Ich denke, wir sind viel weiter, als wir selbst erwartet haben. Es ist ein großartiges Gefühl, ein Teil davon zu sein», lobte Bridewell. «Ich bin überzeugt, dass wir eine großartige Saison haben und großartige Arbeit leisten können. Gleichzeitig müssen wir aber auch realistisch bleiben und uns darauf konzentrieren, Woche für Woche weiter an uns zu arbeiten.»

