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Nicht selbstverständlich: Honda in Aragón aus eigener Kraft in den Punkten

Man mag es kaum glauben, aber der Superbike-Event in Aragon war für Honda ein Schritt nach vorn. Somkiat Chantra fuhr in den Hauptrennen Rundenzeiten, mit denen er die rote Laterne abgeben konnte.

Superbike WM

Somkiat Chantra lieferte in Aragon das bisher beste Superbike-Wochenende ab
Somkiat Chantra lieferte in Aragon das bisher beste Superbike-Wochenende ab
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra lieferte in Aragon das bisher beste Superbike-Wochenende ab
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Seit zehn Jahren steckt Honda in der Superbike-Weltmeisterschaft in der Krise, daran änderte auch die werksseitige Rückkehr 2020 mit der Triple-R 2020 nichts. Im Gegenteil: Die diesjährige Saison ist für den japanischen Motorradgiganten die schlechteste überhaupt. Dass sich Jake Dixon noch vor Saisonauftakt beim Phillip-Island-Test und Somkiat Chantra beim Meeting in Assen verletzt haben, ist nur ein Grund für das Dilemma.

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Im MotorLand Aragón – dem sechsten von zwölf Events – war das diesjährige Honda-Duo erstmals gemeinsam im Einsatz. Dass der Engländer bei seinem Renndebüt schneller war als der Thailänder, machte den Verantwortlichen Hoffnungen. Am Ende war es aber Chantra, der überraschte.

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Der 27-Jährige aus Pattaya kreuzte im ersten Lauf von Startplatz kommend als 13. die Ziellinie. Weil er aber Remy Gardner (Yamaha) von der Piste gedrängt hatte, wurde er jedoch auf Platz 15 zurückgestuft.

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«Das erste Rennen hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte in der Gruppe mithalten und mich mit den Fahrern um mich herum messen, und das hat mir sehr gefallen», bemerkte Chantra. «Ich möchte dem Team danken, denn alle arbeiten sehr hart und wir verbessern uns Schritt für Schritt weiter. Schade ist die Strafe, durch die wir nach dem Rennen ein paar Plätze verloren haben, aber solche Dinge können passieren. Wichtig ist, dass wir heute ein besseres Tempo gezeigt haben und in der Gruppe mithalten konnten.»

Bei näherer Analyse fällt auf: Die schnellste Runde des Honda-Piloten war nur 0,047 sec langsamer als die von Michael van der Mark (BMW) auf Platz 11 und auf den besten Yamaha-Piloten, Stefano Manzi als Zwölfter, fehlten ihm sogar nur 0,016 sec. Chantra war dagegen schneller als Gardner.

Als 15. punktete Chantra erstmals auch im zweiten Hauptrennen. Erneut war er schneller als der Australier und nur 0,002 sec langsamer als Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli.

«Ehrlich gesagt hatten wir uns etwas mehr erhofft, bedauerte der Honda-Pilot. «In Rennen 2 habe ich nach dem Start ein paar Plätze gutgemacht und dann versucht, an der Gruppe vor mir dranzubleiben, genau wie am Vortag. Vom Start bis zur Mitte des Rennens war das Gefühl nicht schlecht, und meine Rundenzeiten waren besser als gestern. In der zweiten Hälfte des Rennens hatte ich jedoch ein wenig zu kämpfen, da wir Vibrationen hatten. Wir haben verstanden, was vorgefallen ist, also werden wir weiter daran arbeiten, es weiter versuchen und uns weiter verbessern.»

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

6

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  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
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