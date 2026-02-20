Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Wegen Känguru: Nicolò Bulega (1./Ducati) machte sich fast in die Hose

Mit der Freitagsbestzeit bestätigte Nicolò Bulega am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island seine Favoritenrolle. Der Ducati-Pilot hatte im FP2 eine ungewöhnliche Begegnung.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega hatte im FP2 eine gefährliche Begegnung
Nicolo Bulega hatte im FP2 eine gefährliche Begegnung
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega hatte im FP2 eine gefährliche Begegnung
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Vormittag eine 1:28,858 min, am Nachmittag eine 1:29,101 min – Nicolò Bulega markierte in beiden freien Trainings die schnellste Zeit und führt die kombinierte Zeitenliste mit einem beruhigenden Vorsprung von fast 0,5 sec an. Im Motorsport ist das eine Welt!

Werbung

Werbung

Jedoch auffällig: Während der Ducati-Werkspilot am wärmeren FP2 nicht zulegen konnte (und auch nicht der drittplatzierte Markenkollege Sam Lowes), erreichten die Bimota-Asse Alex Lowes und Axel Bassani schnellere Rundenzeiten.

«An sich fühle ich mich gut auf dem Motorrad, aber nicht so sehr im FP2», gab der 26-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Am Vormittag war es großartig, durch die Streckenverhältnisse mit den höheren Asphalttemperaturen wurde es aber schlechter. Der Grip wurde weniger und insgesamt fühlte es sich anders an – nichts, worüber ich mir Sorgen mache, aber ich muss mich damit beschäftigen, um schnellere Rundenzeiten erreichen zu können.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Was sagt Bulega zur Konkurrenz? Bimota präsentierte sich mit Alex Lowes und Axel Bassani auf den Plätzen 2 und 4 sehr stark, wohingegen BMW ohne Toprak Razgatlioglu nicht auf vorderen Positionen zu finden war.

Werbung

Werbung

«Alex war schon im vergangenen Jahr hier sehr schnell, obwohl sie keine Erfahrung mit ihrem Motorrad hatten. Insofern habe ich erwartet, dass sie einen großen Sprung machen würden. Auf mich macht insbesondere Bassani einen starken Eindruck», verwies Bulega auf den soliden Test seines Landsmanns. «Toprak war mit der BMW herausragend und natürlich ist es schwer, einen so talentierten Fahrer zu ersetzen. Miguel und Danilo sind großartige Rennfahrer, aber sie benötigen wahrscheinlich etwas mehr Zeit – Toprak sprang auf das Motorrad und war bereits beim ersten Test unglaublich schnell, auch aufgrund seiner Superbike-Erfahrung und seines Talents. Ich gehe davon aus, dass früher oder später auch Miguel und Danilo vorn mitmischen werden. Man muss bedenken, dass die beiden im Winter kaum testen konnten und sie sich an ein neues Motorrad gewöhnen müssen.»

Ein Känguru kreuzte den Weg von Nicolo Bulega

Eine gleichermaßen kuriose wie gefährliche Situation ergab sich für Bulega, als sich bei Halbzeit der Session ein Känguru auf den Phillip Island Circuit verirrt hatte.

«Ich habe mir fast in die Hose gemacht», scherzte der Italiener. «Ich fuhr gerade in Kurve 2 und als ich den Exit anvisierte, sah ich in die Augen des Kängurus. Es schaute mich ebenso an und ich betete nur, dass es sich bitte nicht vom Fleck bewegen möge. Dann wurden auch schon die roten Flaggen geschwenkt, offenbar aus diesem Grund.»

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,858 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,496 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,382

+ 0,524

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,610

5.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,624

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,626

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,561

+ 0,703

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,799

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,692

+ 0,834

10.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,746

+ 0,888

11.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,948

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,976

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,893

+ 1,035

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,917

+ 1,059

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 1,202

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,313

+ 1,455

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,462

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,530

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,554

+ 1,696

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,928

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,612

+ 2,754

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

25

1:29,101

02

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+0,253

03

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

25

+0,367

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

25

+0,381

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

25

+0,383

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

+0,457

07

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

25

+0,481

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

25

+0,556

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

26

+0,598

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

22

+0,705

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien