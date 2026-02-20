Wegen Känguru: Nicolò Bulega (1./Ducati) machte sich fast in die Hose

Superbike WM • Neu
Toprak über BMW-Aussichten 2026: Keine Chance in Australien, aber…
Mit der Freitagsbestzeit bestätigte Nicolò Bulega am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island seine Favoritenrolle. Der Ducati-Pilot hatte im FP2 eine ungewöhnliche Begegnung.
Am Vormittag eine 1:28,858 min, am Nachmittag eine 1:29,101 min – Nicolò Bulega markierte in beiden freien Trainings die schnellste Zeit und führt die kombinierte Zeitenliste mit einem beruhigenden Vorsprung von fast 0,5 sec an. Im Motorsport ist das eine Welt!
Jedoch auffällig: Während der Ducati-Werkspilot am wärmeren FP2 nicht zulegen konnte (und auch nicht der drittplatzierte Markenkollege Sam Lowes), erreichten die Bimota-Asse Alex Lowes und Axel Bassani schnellere Rundenzeiten.
«An sich fühle ich mich gut auf dem Motorrad, aber nicht so sehr im FP2», gab der 26-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Am Vormittag war es großartig, durch die Streckenverhältnisse mit den höheren Asphalttemperaturen wurde es aber schlechter. Der Grip wurde weniger und insgesamt fühlte es sich anders an – nichts, worüber ich mir Sorgen mache, aber ich muss mich damit beschäftigen, um schnellere Rundenzeiten erreichen zu können.»
Was sagt Bulega zur Konkurrenz? Bimota präsentierte sich mit Alex Lowes und Axel Bassani auf den Plätzen 2 und 4 sehr stark, wohingegen BMW ohne Toprak Razgatlioglu nicht auf vorderen Positionen zu finden war.
«Alex war schon im vergangenen Jahr hier sehr schnell, obwohl sie keine Erfahrung mit ihrem Motorrad hatten. Insofern habe ich erwartet, dass sie einen großen Sprung machen würden. Auf mich macht insbesondere Bassani einen starken Eindruck», verwies Bulega auf den soliden Test seines Landsmanns. «Toprak war mit der BMW herausragend und natürlich ist es schwer, einen so talentierten Fahrer zu ersetzen. Miguel und Danilo sind großartige Rennfahrer, aber sie benötigen wahrscheinlich etwas mehr Zeit – Toprak sprang auf das Motorrad und war bereits beim ersten Test unglaublich schnell, auch aufgrund seiner Superbike-Erfahrung und seines Talents. Ich gehe davon aus, dass früher oder später auch Miguel und Danilo vorn mitmischen werden. Man muss bedenken, dass die beiden im Winter kaum testen konnten und sie sich an ein neues Motorrad gewöhnen müssen.»
Eine gleichermaßen kuriose wie gefährliche Situation ergab sich für Bulega, als sich bei Halbzeit der Session ein Känguru auf den Phillip Island Circuit verirrt hatte.
«Ich habe mir fast in die Hose gemacht», scherzte der Italiener. «Ich fuhr gerade in Kurve 2 und als ich den Exit anvisierte, sah ich in die Augen des Kängurus. Es schaute mich ebenso an und ich betete nur, dass es sich bitte nicht vom Fleck bewegen möge. Dann wurden auch schon die roten Flaggen geschwenkt, offenbar aus diesem Grund.»
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:28,858 min
2.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:29,354
+ 0,496 sec
3.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:29,382
+ 0,524
4.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:29,468
+ 0,610
5.
Alvaro Bautista (E)
Ducati
1:29,482
+ 0,624
6.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:29,484
+ 0,626
7.
Yari Montella (I)
Ducati
1:29,561
+ 0,703
8.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:29,657
+ 0,799
9.
Garrett Gerloff (USA)
Kawasaki
1:29,692
+ 0,834
10.
Miguel Oliveira (P)
BMW
1:29,746
+ 0,888
11.
Xavier Vierge (E)
Yamaha
1:29,806
+ 0,948
12.
Danilo Petrucci (I)
BMW
1:29,834
+ 0,976
13.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:29,893
+ 1,035
14.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:29,917
+ 1,059
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:30,060
+ 1,202
16.
Ryan Vickers (GB)
Honda
1:30,313
+ 1,455
17.
Tetsuta Nagashima (J)
Honda
1:30,320
+ 1,462
18.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:30,388
+ 1,530
19.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:30,554
+ 1,696
20.
Bahattin Sofuoglu (TR)
Yamaha
1:30,786
+ 1,928
21.
Mattia Rato (I)
Yamaha
1:31,612
+ 2,754
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.