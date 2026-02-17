Nicolò Bulega (Ducati) überstimmte seinen Crew-Chief, dann Bestzeit

Das war eine Ansage: In der vierten Session am Dienstagnachmittag brannte Nicolò Bulega in 1:28,630 min die überragende Bestzeit beim zweitägigen Phillip-Island-Test in den Asphalt. Kein anderer Pilot fuhr unter 1:29 min, der zweitplatzierte Sam Lowes (Ducati) büßte unglaubliche 0,666 sec auf den Werkspiloten ein.

«Ich denke es lief ziemlich gut», erzählte Bulega SPEEDWEEK.com geradezu bescheiden. «Wir haben im Laufe des Tages etwas ausprobiert, was aber nicht wie gewünscht funktionierte. Dadurch haben wir Zeit verloren, und irgendwann sagte ich zu meinem Crew-Chief, dass wir aufhören, Dinge auszuprobieren. Also sind wir zurück zu den Einstellungen, die mir besser liegen, und ich habe mich verbessert. Sonst lief alles wie gewünscht und ich bin einfach nur gefahren, um auf Speed zu kommen.»

Bulega fuhr seine schnellste Zeit mit dem weichsten Hinterreifen, den Pirelli für Australien im Angebot hat. «Den dürfen wir aber nicht im Rennen einsetzen. Es war eine Sondervariante des SC1», ergänzte der Italiener. «Mit dem Rennreifen fuhr ich eine 1:29,0 min.»

Auch damit hätte Bulega den letzten Vorbereitungstest als Schnellster beendet!

Druck ist für Nicolò Bulega ein Fremdwort

Nach seiner dominanten Vorstellung beim Test erwartet jeder einen Durchmarsch des Italieners. Verspürt der 26-Jährige Druck? «Überhaupt nicht», versicherte Bulega. «Wenn ich hinterherfahren würde und mir keine schnellen Zeiten gelingen wollen, dann würde ich Druck verspüren. Wieso sollte ich Druck haben, wenn ich vorn bin? Klar gibt es Erwartungen, aber wenn ich schnell bin, beruhigt mich das eher.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar: