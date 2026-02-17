Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Nicolò Bulega (Ducati) überstimmte seinen Crew-Chief, dann Bestzeit

Nach dem Phillip-Island-Test scheint Nicolò Bulega beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 keine Konkurrenz fürchten zu müssen. Der Ducati-Pilot ist die Ruhe selbst und strotzt vor Selbstvertrauen.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega überstimmte seinen Crew-Chief
Nicolo Bulega überstimmte seinen Crew-Chief
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega überstimmte seinen Crew-Chief
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das war eine Ansage: In der vierten Session am Dienstagnachmittag brannte Nicolò Bulega in 1:28,630 min die überragende Bestzeit beim zweitägigen Phillip-Island-Test in den Asphalt. Kein anderer Pilot fuhr unter 1:29 min, der zweitplatzierte Sam Lowes (Ducati) büßte unglaubliche 0,666 sec auf den Werkspiloten ein.

Werbung

Werbung

«Ich denke es lief ziemlich gut», erzählte Bulega SPEEDWEEK.com geradezu bescheiden. «Wir haben im Laufe des Tages etwas ausprobiert, was aber nicht wie gewünscht funktionierte. Dadurch haben wir Zeit verloren, und irgendwann sagte ich zu meinem Crew-Chief, dass wir aufhören, Dinge auszuprobieren. Also sind wir zurück zu den Einstellungen, die mir besser liegen, und ich habe mich verbessert. Sonst lief alles wie gewünscht und ich bin einfach nur gefahren, um auf Speed zu kommen.»

Bulega fuhr seine schnellste Zeit mit dem weichsten Hinterreifen, den Pirelli für Australien im Angebot hat. «Den dürfen wir aber nicht im Rennen einsetzen. Es war eine Sondervariante des SC1», ergänzte der Italiener. «Mit dem Rennreifen fuhr ich eine 1:29,0 min.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch damit hätte Bulega den letzten Vorbereitungstest als Schnellster beendet!

Werbung

Werbung

Druck ist für Nicolò Bulega ein Fremdwort

Nach seiner dominanten Vorstellung beim Test erwartet jeder einen Durchmarsch des Italieners. Verspürt der 26-Jährige Druck? «Überhaupt nicht», versicherte Bulega. «Wenn ich hinterherfahren würde und mir keine schnellen Zeiten gelingen wollen, dann würde ich Druck verspüren. Wieso sollte ich Druck haben, wenn ich vorn bin? Klar gibt es Erwartungen, aber wenn ich schnell bin, beruhigt mich das eher.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,630 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,296

+ 0,666 sec

3.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,328

+ 0,698

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,351

+ 0,721

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,373

+ 0,743

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,575

+ 0,945

7.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,676

+ 1,046

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,769

+ 1,139

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,812

+ 1,182

10.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,823

+ 1,193

11.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,861

+ 1,231

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,906

+ 1,276

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,957

+ 1,327

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,969

+ 1,339

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,110

+ 1,480

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,205

+ 1,575

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,269

+ 1,639

18.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,446

+ 1,816

19.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,862

20.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,513

+ 1,883

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,740

+ 2,110

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,972

+ 3,342

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien