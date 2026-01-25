Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Nicolo Bulega akzeptiert seinen Ducati-Status und kennt die Verantwortung

Als Nicolo Bulega Ende 2023 ins Ducati-Werksteam kam, hatte Alvaro Bautista gerade zum zweiten Mal die Superbike-WM gewonnen. Innerhalb kürzester Zeit entzauberte er ihn und gibt seither den Ton an.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega gibt bei Ducati die Richtung vor
Nicolo Bulega gibt bei Ducati die Richtung vor
Foto: worldsbk.com
Nicolo Bulega gibt bei Ducati die Richtung vor
© worldsbk.com

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nicolo Bulega hat seiner Karriere eine erstaunliche Wende verpasst. Nach drei erfolglosen Jahren in der Moto2-Klasse, in denen er nie über Gesamtrang 17 hinauskam, wechselte er in die Supersport-WM und zu Ducati. Auf WM-Rang 3 in seiner ersten Saison mit einer seriennahen Rennmaschine ließ er den Titel 2023 folgen. Der Hersteller aus Borgo Panigale beförderte ihn daraufhin in die Superbike-WM, wo er ebenfalls sofort an der Spitze Fuß fasste.

Werbung

Werbung

2024 und 2025 unterlag Bulega lediglich Toprak Razgatlioglu (BMW), gewann 20 Rennen, stand in 72 Läufen 56-mal auf dem Podium und wurde zweimal Vizeweltmeister. In diesem Jahr soll er für Ducati den Titel holen und sich außerdem mit starken Leistungen als Testfahrer auf der neuen 850-ccm-MotoGP-Maschine für einen Platz in der Königsklasse 2027 empfehlen.

Bulega entzauberte Bautista

Als Nicolo Bulega Ende 2023 ins Ducati-Werksteam kam, hatte Alvaro Bautista gerade zum zweiten Mal die Superbike-WM gewonnen. Innerhalb kürzester Zeit entzauberte er den Routinier und gibt seither den Ton an. Diese Saison hat der 26-Jährige den gleichaltrigen Iker Lecuona als neuen Teamkollegen, während der abservierte Bautista sein Glück mit Werksunterstützung im Privatteam Barni Ducati versucht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Meine Mentalität ist immer dieselbe», unterstrich Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das war in der Supersport-Klasse so und ist es jetzt bei den Superbikes: Ich versuche Erster zu werden und schneller als alle anderen zu sein. Dieses Jahr ist es so, dass die Verantwortung für Siege bei mir liegt, das war im Vorjahr gegen Toprak aber nicht anders. Letztlich ändert sich für mich also nichts.»

Werbung

Werbung

Wie beurteilt der Italiener seinen neuen Teamkollegen? Viele Experten sind sich einig, dass Lecuona über viel Talent und hohen Speed verfügt, in dauerhaft starke Ergebnisse konnte er das aber weder in seinem einen MotoGP-Jahr mit KTM noch in den folgenden vier Saisons mit Honda in der Superbike-WM umsetzen. «Er ist ohne Zweifel ein guter Fahrer», hielt Bulega fest. «Er wird versuchen, mich zu schlagen – wie einige andere auch, das ist normal. Ich handhabe es wie immer in den vergangenen zwei Jahren gegen Toprak, werde nie aufgeben und bis zum letzten Rennen alles probieren.»

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Stefano Manzi
Stefano Manzi
Foto: Gold & Goose
Xavi Fores
Xavi Fores
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Oliveira und Petrucci
Oliveira und Petrucci
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  • Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event

  1. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event

  2. Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event

  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien