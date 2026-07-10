Nicolo Bulega fühlt sich ausgelaugt – «aber es gibt härtere Dinge im Leben»
Die Rennsportwelt fragt sich, wie lange der Siegeszug von Nicolo Bulega in der Superbike-WM anhält: Am Trainings-Freitag in Donington Park war das Ducati-Ass in beiden Sessions der Schnellste.
Fantastische 25 Rennen ist Nicolo Bulega in der Superbike-WM unbesiegt – seit dem 11. Oktober 2025 in Estoril, als er dem späteren Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) im Sprint unterlag. Eine solche Serie ist einmalig in einer Straßenweltmeisterschaft und ringt jedem seiner Gegner höchsten Respekt ab.
Diese fanden auch am Freitag auf dem Donington Park Circuit kein Mittel gegen den Italiener, der b
«Schlecht war es nicht, weil ich Erster bin, aber das Gefühl war nicht, wie ich mir das wünsche», sagte Bulega über seine Aruba-Ducati. «In einigen Streckenabschnitten fühle ich mich nicht sehr wohl auf dem Bike, insgesamt war es aber nicht so schlecht.»
Nico Bulega ist kaum noch zuhause
Der WM-Leader hat derzeit einen vollgepackten Terminkalender: Neben den – nicht so vielen – Veranstaltungen der Superbike-WM testet er regelmäßig die neue 850er-MotoGP-Ducati, absolviert Superbike-Tests mit Michelin-Reifen, war vergangenes Wochenende bei der World Ducati Week und am Donnerstag auch noch
«Ich war noch nie in Goodwood, das ist ein großartiger Event mit vielen Motorsportfans», ergänzte der 26-Jährige am Freitagabend in kleiner Medienrunde in England. «Aber wenn du mein Programm mit so vielen Veranstaltungen hast, dann war es doch etwas stressig für mich. Vor allem, weil ich zwei oder drei Stunden im Leder in der Sonne geschwitzt habe. Vor einem Rennwochenende mit so hohen Temperaturen musst du für deinen Körper Energie sparen.»
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