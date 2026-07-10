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Nicolo Bulega fühlt sich ausgelaugt – «aber es gibt härtere Dinge im Leben»

Die Rennsportwelt fragt sich, wie lange der Siegeszug von Nicolo Bulega in der Superbike-WM anhält: Am Trainings-Freitag in Donington Park war das Ducati-Ass in beiden Sessions der Schnellste.

Superbike WM

Nicolo Bulega ist müde
Nicolo Bulega ist müde
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega ist müde
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Fantastische 25 Rennen ist Nicolo Bulega in der Superbike-WM unbesiegt – seit dem 11. Oktober 2025 in Estoril, als er dem späteren Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) im Sprint unterlag. Eine solche Serie ist einmalig in einer Straßenweltmeisterschaft und ringt jedem seiner Gegner höchsten Respekt ab.

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Diese fanden auch am Freitag auf dem Donington Park Circuit kein Mittel gegen den Italiener, der beide freie Trainings als Erster beendete und in der kombinierten Zeitenliste 0,207 sec vor dem erneut starken Yari Montella (Barni Spark Ducati) liegt, derzeit Dritter der Weltmeisterschaft.

«Schlecht war es nicht, weil ich Erster bin, aber das Gefühl war nicht, wie ich mir das wünsche», sagte Bulega über seine Aruba-Ducati. «In einigen Streckenabschnitten fühle ich mich nicht sehr wohl auf dem Bike, insgesamt war es aber nicht so schlecht.»

Im Artikel erwähnt

Nico Bulega ist kaum noch zuhause

Der WM-Leader hat derzeit einen vollgepackten Terminkalender: Neben den – nicht so vielen – Veranstaltungen der Superbike-WM testet er regelmäßig die neue 850er-MotoGP-Ducati, absolviert Superbike-Tests mit Michelin-Reifen, war vergangenes Wochenende bei der World Ducati Week und am Donnerstag auch noch beim Goodwood Festival of Speed. Bulega bestätigte, dass er etwas ausgelaugt ist: «In den vergangenen Wochen war ich mehr bei Events und beim Motorradfahren als zuhause. Okay, es gibt härtere Dinge im Leben als Motorräder zu fahren. Aber nach ein paar Tagen braucht der Körper etwas Entspannung, weil das ein sehr anstrengender Sport ist. Nach diesen Rennen habe ich einen weiteren MotoGP-Test, anschließend möchte ich mir 15 oder 20 Tage abseits von Bikes gönnen.»

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Nicolo Bulega in Donington Park
Nicolo Bulega in Donington Park
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega in Donington Park
© gold & goose

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«Ich war noch nie in Goodwood, das ist ein großartiger Event mit vielen Motorsportfans», ergänzte der 26-Jährige am Freitagabend in kleiner Medienrunde in England. «Aber wenn du mein Programm mit so vielen Veranstaltungen hast, dann war es doch etwas stressig für mich. Vor allem, weil ich zwei oder drei Stunden im Leder in der Sonne geschwitzt habe. Vor einem Rennwochenende mit so hohen Temperaturen musst du für deinen Körper Energie sparen.»

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Team

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Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

1:25,460

02

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+0,207

03

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+0,250

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+0,270

05

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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95

12

+0,528

06

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BARNI Spark Racing Team

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19

24

+0,661

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

22

+0,665

08

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Kawasaki WorldSBK Team

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Kawasaki WorldSBK Team

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18

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Superbike Advocates

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