Nicolo Bulega fühlt sich ausgelaugt – «aber es gibt härtere Dinge im Leben»

Fantastische 25 Rennen ist Nicolo Bulega in der Superbike-WM unbesiegt – seit dem 11. Oktober 2025 in Estoril, als er dem späteren Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) im Sprint unterlag. Eine solche Serie ist einmalig in einer Straßenweltmeisterschaft und ringt jedem seiner Gegner höchsten Respekt ab.

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Diese fanden auch am Freitag auf dem Donington Park Circuit kein Mittel gegen den Italiener, der b eide freie Trainings als Erster beendete und in der kombinierten Zeitenliste 0,207 sec vor dem erneut starken Yari Montella (Barni Spark Ducati) liegt, derzeit Dritter der Weltmeisterschaft.

«Schlecht war es nicht, weil ich Erster bin, aber das Gefühl war nicht, wie ich mir das wünsche», sagte Bulega über seine Aruba-Ducati. «In einigen Streckenabschnitten fühle ich mich nicht sehr wohl auf dem Bike, insgesamt war es aber nicht so schlecht.»

Nico Bulega ist kaum noch zuhause

Der WM-Leader hat derzeit einen vollgepackten Terminkalender: Neben den – nicht so vielen – Veranstaltungen der Superbike-WM testet er regelmäßig die neue 850er-MotoGP-Ducati, absolviert Superbike-Tests mit Michelin-Reifen, war vergangenes Wochenende bei der World Ducati Week und am Donnerstag auch noch beim Goodwood Festival of Speed . Bulega bestätigte, dass er etwas ausgelaugt ist: «In den vergangenen Wochen war ich mehr bei Events und beim Motorradfahren als zuhause. Okay, es gibt härtere Dinge im Leben als Motorräder zu fahren. Aber nach ein paar Tagen braucht der Körper etwas Entspannung, weil das ein sehr anstrengender Sport ist. Nach diesen Rennen habe ich einen weiteren MotoGP-Test, anschließend möchte ich mir 15 oder 20 Tage abseits von Bikes gönnen.»

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Nicolo Bulega in Donington Park Foto: gold & goose Nicolo Bulega in Donington Park © gold & goose

«Ich war noch nie in Goodwood, das ist ein großartiger Event mit vielen Motorsportfans», ergänzte der 26-Jährige am Freitagabend in kleiner Medienrunde in England. «Aber wenn du mein Programm mit so vielen Veranstaltungen hast, dann war es doch etwas stressig für mich. Vor allem, weil ich zwei oder drei Stunden im Leder in der Sonne geschwitzt habe. Vor einem Rennwochenende mit so hohen Temperaturen musst du für deinen Körper Energie sparen.»