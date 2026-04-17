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Nicolò Bulega (Ducati) hat mit Assen eine Rechnung offen: Einen Hattrick!

Im vergangenen Jahr war das Meeting in Assen ein Desaster für Nicolò Bulega. In der Superbike-WM 2026 scheint der Ducati-Werkspilot kaum zu besiegen zu sein – wenn seine V4R nicht kaputtgeht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega will einen weiteren Hattrick
Nicolo Bulega will einen weiteren Hattrick
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega will einen weiteren Hattrick
© Gold & Goose

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Vor dem Rennwochenende in Assen wurde Ducati von der FIM mit einer Reduzierung der Benzindurchflussmenge belegt, doch das änderte an der Dominanz des italienischen Herstellers nichts: Sieben Piloten in den Top-10 am Freitag fahren eine Ducati V4R!

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Einmal mehr überragend: Aruba.it-Werkspilot Nicolò Bulega. Der WM-Leader fuhr in 1:33,687 min um fast 0,3 sec schneller als Kundenpilot Lorenzo Baldassarri vom Kundenteam Go Eleven. Kein anderer Pilot fuhr so viele Rundenzeiten unter 1:34 min wie Bulega.

Für die Rennen bahnt sich ein weiteres Triple durch den 26-Jährigen an. Bereits auf Phillip Island und in Portimão gewann Bulega alle drei Rennen.

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«Ich würde mir gerne die verlorenen Punkte vom letzten Jahr zurückholen», spielte Bulega auf seine technisch bedingten Ausfälle in beiden Sonntagsrennen an. «Ich war 2025 schon sehr schnell in Assen und in diesem Jahr ist das Gefühl mit dem Bike erneut hervorragend – es ist noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran. Momentan kann ich mich beschweren, es läuft gut.»

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Was das Gefühl mit seinem Motorrad betrifft, hat Bulega eine hohe Messlatte. «Mit dem neuen Motorrad ist es am Freitag immer noch etwas schwieriger», gab der Italiener zu. «Ich fange zwar nicht bei null an, aber ich erinnere mich immer noch die vergangene Saison, als ich an jedem Wochenende schnell war. Um mit der neuen V4R ein gutes Gefühl zu erreichen, müssen wir einen etwas anderen Weg einschlagen.»

Und wie macht sich die Reduzierung des Fuel-Flows bemerkbar? «Das Problem daran ist, dass wir auch die Abstimmung daran anpassen müssen – in manchen Kurven fühlt sich die Übersetzung mal zu lang und mal zu kurz an», erklärte Bulega. «Im vergangenen Jahr wussten wir genau, wie wir auf eine Reduzierung reagieren müssen, jetzt müssen wir uns das erst erarbeiten.»

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

19

1:33,687

02

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+0,276

03

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+0,330

04

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+0,405

05

Xavier Vierge

Xavier Vierge

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Xavier Vierge

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Pata Maxus Yamaha

97

19

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Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Marc VDS Racing Team

14

21

+0,456

07

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+0,502

08

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BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

19

20

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09

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BARNI Spark Racing Team

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BARNI Spark Racing Team

5

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