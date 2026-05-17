Rekordsieger Nicolo Bulega (Ducati): «Bald müssen wir mit Diesel fahren»
Ducati-Werksass Nicolo Bulega eilt von Rekord zu Rekord und taucht in der Statistik der Superbike-WM nach Most neben Größen wie Corser, Sykes und Biaggi auf. Dabei liegt ihm die Strecke nicht einmal.
Was Nicolo Bulega derzeit in der Superbike-WM aufführt, gab es nie zuvor!
Bulega leistet Erstaunliches und hat mit seinen 35 Siegen inzwischen Troy Corser (33) und Tom Sykes (34) überholt, wobei es zu deren Zeit auch nur zwei Rennen pro Veranstaltung gab. Und mit 71 Podestplätzen zog er mit Max Biaggi gleich. 28 Podestplätze in Folge schaffte keiner vor Bulega, 15 Siege zum Saisonbeginn sind ebenfalls ein Rekord.
Nico Bulega hofft, dass es so weitergeht
«Letztlich habe ich wieder gewonnen und bin sehr glücklich mit meiner Leistung», unterstrich der 26-Jährige. «Im Rennen waren wir viel schneller als im Vorjahr und haben ein sehr gutes Level erreicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich erst am Beginn meines dritten Jahres in der Superbike-WM stehe. Und doch habe ich bereits großartige Erfolge erzielt, worauf ich sehr stolz bin. Ich habe ein sehr gutes Team und ein sehr gutes Motorrad, mit ihnen kann ich mein gesamtes Potenzial nutzen. Ich habe alles unter Kontrolle und kann Druck machen, wann ich will. Dass ich dieses Gefühl in Balaton und Most hatte, ist besonders wichtig für mich, weil diese Strecken nicht eben perfekt für meinen Fahrstil sind. Dort kann ich nicht drauflosfahren, sondern muss nachdenken. Und wenn du denkst, verlierst du ein paar Zehntelsekunden. Deshalb freue ich mich auf Aragon, das ist eine Piste, die ich mag. Zumindest dem Papierformat nach sollte ich dort besser sein als auf den vergangenen zwei Strecken. Ich hoffe darauf, so weitermachen zu können.»
Wenn sie uns weiter Benzin wegnehmen, dann ist unser Tank bald leer.
Nicolo Bulega
In Most erlebten wir erneut eine erdrückende Ducati-Überlegenheit, voraussichtlich für den übernächsten Event in Misano wird die
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