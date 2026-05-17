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Rekordsieger Nicolo Bulega (Ducati): «Bald müssen wir mit Diesel fahren»

Ducati-Werksass Nicolo Bulega eilt von Rekord zu Rekord und taucht in der Statistik der Superbike-WM nach Most neben Größen wie Corser, Sykes und Biaggi auf. Dabei liegt ihm die Strecke nicht einmal.

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

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Was Nicolo Bulega derzeit in der Superbike-WM aufführt, gab es nie zuvor! Seit 19 Rennen ist der Italiener unbesiegt und führt die Weltmeisterschaft 2026 nach fünf Rennwochenenden mit maximalen 310 Punkten an. Die Aussage, er habe keine Gegner, wollte er in Tschechien so nicht stehenlassen und lobte seinen starken Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona. Es ist richtig: Noch nie in dieser Saison war der Spanier so nahe am Italiener dran. Gleichzeitig vermittelte Iker in Most aber zu keiner Sekunde den Eindruck, dass er Nicolo schlagen könnte – Bulega war selbst nach Fahrfehlern und kleineren Problemen mit der Bremse oder den Reifen jederzeit Herr der Lage.

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Bulega leistet Erstaunliches und hat mit seinen 35 Siegen inzwischen Troy Corser (33) und Tom Sykes (34) überholt, wobei es zu deren Zeit auch nur zwei Rennen pro Veranstaltung gab. Und mit 71 Podestplätzen zog er mit Max Biaggi gleich. 28 Podestplätze in Folge schaffte keiner vor Bulega, 15 Siege zum Saisonbeginn sind ebenfalls ein Rekord.

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Nico Bulega hofft, dass es so weitergeht

«Letztlich habe ich wieder gewonnen und bin sehr glücklich mit meiner Leistung», unterstrich der 26-Jährige. «Im Rennen waren wir viel schneller als im Vorjahr und haben ein sehr gutes Level erreicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich erst am Beginn meines dritten Jahres in der Superbike-WM stehe. Und doch habe ich bereits großartige Erfolge erzielt, worauf ich sehr stolz bin. Ich habe ein sehr gutes Team und ein sehr gutes Motorrad, mit ihnen kann ich mein gesamtes Potenzial nutzen. Ich habe alles unter Kontrolle und kann Druck machen, wann ich will. Dass ich dieses Gefühl in Balaton und Most hatte, ist besonders wichtig für mich, weil diese Strecken nicht eben perfekt für meinen Fahrstil sind. Dort kann ich nicht drauflosfahren, sondern muss nachdenken. Und wenn du denkst, verlierst du ein paar Zehntelsekunden. Deshalb freue ich mich auf Aragon, das ist eine Piste, die ich mag. Zumindest dem Papierformat nach sollte ich dort besser sein als auf den vergangenen zwei Strecken. Ich hoffe darauf, so weitermachen zu können.»

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Wenn sie uns weiter Benzin wegnehmen, dann ist unser Tank bald leer.

Nicolo Bulega

In Most erlebten wir erneut eine erdrückende Ducati-Überlegenheit, voraussichtlich für den übernächsten Event in Misano wird die erlaubte Benzindurchflussmenge erneut um 0,5 kg/h reduziert. «Wenn sie uns weiter Benzin wegnehmen, dann ist unser Tank bald leer und wir müssen mit null starten», meinte Bulega. «Oder wir müssen mit Diesel fahren.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

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Superbike Advocates

Thomas Bridewell

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46

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