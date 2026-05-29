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Nicolo Bulega redet Klartext: «Es ist nicht mein Fehler, dass ich gewinne»

Mit 19 Siegen in Folge in der Superbike-WM hat Ducati-Ass Nicolo Bulega den Rekord von Toprak Razgatlioglu (13) zerschmettert. Was der 26-jährige Italiener über teilweise geringe Wertschätzung sagt.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Toprak Razgatlioglu hat in den Saisons 2024 und 2025 auf BMW jeweils 13 Rennen in Folge gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Viele dachten, er wäre für die Ewigkeit – oder zumindest für länger.

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Doch Nicolo Bulega gewann bereits die vier letzten Rennen der Saison 2025 und setzt seine Serie nach dem Wechsel von Toprak in die MotoGP fort. Vor den Rennen in Aragon an diesem Wochenende hält er bei 19 Triumphen! «Das ist ein unglaublicher Rekord», meinte der Italiener beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wichtig ist für mich aber, dass ich ein Rennen nach dem anderen gewinne. Rekorde bleiben, darüber bin ich glücklich. Vielleicht wird man noch in ein paar Jahren meinen Namen neben diesem Rekord sehen. Ich denke aber immer bereits an den nächsten Sieg, dafür versuche ich an jedem Wochenende das Maximum heimzubringen. Ich denke nicht an die 19 Siege, sondern an die bevorstehenden Rennen – nach diesem Wochenende haben wir gerade einmal die Hälfte der Meisterschaft hinter uns. Ich denke an die Zukunft, nicht an die Vergangenheit.»

Geringe Wertschätzung von Bulegas Erfolgen

Statt Bulega für die längste und beeindruckendste Siegesserie in der Geschichte der 1988 ins Leben gerufenen Superbike-WM zu feiern, tendieren einige Berichterstatter und Kommentatoren dazu, ihm seine Dominanz vorzuwerfen. Sie meinen, er habe keine Gegner, deshalb wären seine Erfolge weniger wert.

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Im Artikel erwähnt

Ich bin nicht der Einzige auf einer Ducati.

seriensieger nicolo bulega

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«Es sind genügend Jungs da, die in der Vergangenheit in der MotoGP fuhren», unterstrich Bulega. «Wie mein Teamkollege Iker Lecuona, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci oder Miguel Oliveira. Es sind viele starke Gegner hier mit jeder Menge Erfahrung, während ich erst in meinem dritten Jahr in der Superbike-WM bin. Okay, ich habe viele Rennen gewonnen, was mit der Ducati einfacher ist, weil sie das beste Motorrad ist. Aber ich bin nicht der Einzige auf einer Ducati. Mir ist es wichtig, Rennen zu gewinnen. Schaffe ich noch mehr, dann bin ich froh darüber, weil ich jeden Tag zuhause dafür arbeite. Und auch Ducati arbeitet für Siege. Jetzt haben wir ein Paket, mit dem wir gewinnen können. Es ist nicht mein Fehler, dass ich siege und die Ducati das beste Bike ist. Ich will einfach nur gewinnen.»

Die erlaubten Benzindurchflussmengen für Aragon:

  • Yamaha 47 kg/h

  • Honda 46,5 kg/h

  • Kawasaki 46 kg/h

  • Bimota 45,5 kg/h

  • BMW 45 kg/h

  • Ducati 44 kg/h

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Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

15

1:49,578

02

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

17

+0,010

03

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

+0,081

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+0,278

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

18

+0,310

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

16

+0,352

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

15

+0,413

08

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

16

+0,564

09

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

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Superbike Advocates

46

13

+0,749

10

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

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Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

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