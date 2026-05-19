Perfekter Nicolo Bulega (Ducati) in der MotoGP: Scheitert es am Gehalt?
Nach fünf Events der Superbike-WM 2026 liegt Nicolo Bulega mit der maximalen Punktzahl vorne. Dennoch gestaltet sich sein Umstieg in die MotoGP für 2027 nicht so einfach wie angenommen.
Nicolo Bulegas Aufgabenstellung für 2026: Den WM-Titel bei den Superbikes gewinnen und beim Entwickeln der neuen 850er-MotoGP-Maschine helfen – der erste Test in Mugello auf Pirelli-Reifen ist bereits absolviert. Erfüllt er diese Aufgaben wie erwartet, wollte ihn Ducati Corse in die Premier-Class befördern.
Doch längst ist klar: Das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. Im Lenovo-Werksteam sind Marc Marquez (
Fest steht auch: Fermin Aldeguer wird von Ducati von Gresini zum VR46-Team von Valentino Rossi transferiert. Und der WM-Dritte Fabio Di Giannantonio wird das Team verlassen und gemeinsam mit Alex Marquez bei Red Bull KTM andocken.
Nur noch ein Ducati-Platz ist zu haben – bei VR46
Der zweite Platz neben Aldeguer bei VR46 für 2027 und 2028 ist frei, denn Franco Morbidellis Zeit dort läuft ab. Drei Fahrer zieht VR46 für seine Nachfolge in Betracht: Academy-Mitglied Celestino Vietti, der sich in Barcelona für die Pole-Position qualifizierte und aktuell Dritter der Moto2-WM ist, Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega und Rossis Halbbruder Luca Marini, der seinen Platz im Honda-Werksteam nach dieser Saison verlieren wird.
Offen ist die Frage, ob sich Ducati für nächstes Jahr erneut vier Fahrer leistet und diesen einen Werksvertrag gibt. Oder ob das Kontingent nach dem Abgang von «Diggia» auf drei reduziert wird.
Bulega ist in der Superbike-WM saisonübergreifend
«Mein Manager spricht mit Ducati, um eine gute Lösung für mich zu finden», sagte Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Most. «Wir werden sehen – es ist zu früh, um etwas zu sagen. Mein Ziel ist, einen Ducati-Sitz in der MotoGP zu haben. Ducati arbeitet daran, mein Manager ebenfalls. Ich hoffe, dass ich sehr bald etwas zu erzählen habe.»
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