Perfekter Nicolo Bulega (Ducati) in der MotoGP: Scheitert es am Gehalt?

Nicolo Bulegas Aufgabenstellung für 2026: Den WM-Titel bei den Superbikes gewinnen und beim Entwickeln der neuen 850er-MotoGP-Maschine helfen – der erste Test in Mugello auf Pirelli-Reifen ist bereits absolviert. Erfüllt er diese Aufgaben wie erwartet, wollte ihn Ducati Corse in die Premier-Class befördern.

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Doch längst ist klar: Das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. Im Lenovo-Werksteam sind Marc Marquez ( vorbehaltlich seinem Rücktritt nach dieser Saison) und Pedro Acosta gesetzt. Gresini hat ein Auge auf Moto2-Talent Daniel Holgado (21) geworfen und möchte Ex-Weltmeister Joan Mir als Teamleader.

Fest steht auch: Fermin Aldeguer wird von Ducati von Gresini zum VR46-Team von Valentino Rossi transferiert. Und der WM-Dritte Fabio Di Giannantonio wird das Team verlassen und gemeinsam mit Alex Marquez bei Red Bull KTM andocken.

Nur noch ein Ducati-Platz ist zu haben – bei VR46

Der zweite Platz neben Aldeguer bei VR46 für 2027 und 2028 ist frei, denn Franco Morbidellis Zeit dort läuft ab. Drei Fahrer zieht VR46 für seine Nachfolge in Betracht: Academy-Mitglied Celestino Vietti, der sich in Barcelona für die Pole-Position qualifizierte und aktuell Dritter der Moto2-WM ist, Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega und Rossis Halbbruder Luca Marini, der seinen Platz im Honda-Werksteam nach dieser Saison verlieren wird.

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Offen ist die Frage, ob sich Ducati für nächstes Jahr erneut vier Fahrer leistet und diesen einen Werksvertrag gibt. Oder ob das Kontingent nach dem Abgang von «Diggia» auf drei reduziert wird.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Bulega ist in der Superbike-WM saisonübergreifend seit 19 Rennen (!) ungeschlagen und führt die Gesamtwertung nach fünf Events mit erstaunlichen 95 Punkten Vorsprung auf seinen Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona souverän an. Natürlich möchte der 26-Jährige für die MotoGP einen Werksvertrag und ein ordentliches Gehalt. Entscheidet sich Ducati zu diesem Schritt, wird der Wechsel sehr wahrscheinlich vollzogen. Muss VR46 für den Fahrer aufkommen, hat Vietti die viel besseren Karten, weil er wesentlich günstiger ist. Hinzu kommt, dass er ein Eigengewächs ist, das Rossi gerne nach oben bringen möchte.

«Mein Manager spricht mit Ducati, um eine gute Lösung für mich zu finden», sagte Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Most. «Wir werden sehen – es ist zu früh, um etwas zu sagen. Mein Ziel ist, einen Ducati-Sitz in der MotoGP zu haben. Ducati arbeitet daran, mein Manager ebenfalls. Ich hoffe, dass ich sehr bald etwas zu erzählen habe.»

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