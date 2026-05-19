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Perfekter Nicolo Bulega (Ducati) in der MotoGP: Scheitert es am Gehalt?

Nach fünf Events der Superbike-WM 2026 liegt Nicolo Bulega mit der maximalen Punktzahl vorne. Dennoch gestaltet sich sein Umstieg in die MotoGP für 2027 nicht so einfach wie angenommen.

Superbike WM

Nicolo Bulega ist die Nummer 1 der Superbike-WM
Nicolo Bulega ist die Nummer 1 der Superbike-WM
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega ist die Nummer 1 der Superbike-WM
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Nicolo Bulegas Aufgabenstellung für 2026: Den WM-Titel bei den Superbikes gewinnen und beim Entwickeln der neuen 850er-MotoGP-Maschine helfen – der erste Test in Mugello auf Pirelli-Reifen ist bereits absolviert. Erfüllt er diese Aufgaben wie erwartet, wollte ihn Ducati Corse in die Premier-Class befördern.

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Doch längst ist klar: Das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen. Im Lenovo-Werksteam sind Marc Marquez (vorbehaltlich seinem Rücktritt nach dieser Saison) und Pedro Acosta gesetzt. Gresini hat ein Auge auf Moto2-Talent Daniel Holgado (21) geworfen und möchte Ex-Weltmeister Joan Mir als Teamleader.

Fest steht auch: Fermin Aldeguer wird von Ducati von Gresini zum VR46-Team von Valentino Rossi transferiert. Und der WM-Dritte Fabio Di Giannantonio wird das Team verlassen und gemeinsam mit Alex Marquez bei Red Bull KTM andocken.

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Im Artikel erwähnt

Nur noch ein Ducati-Platz ist zu haben – bei VR46

Der zweite Platz neben Aldeguer bei VR46 für 2027 und 2028 ist frei, denn Franco Morbidellis Zeit dort läuft ab. Drei Fahrer zieht VR46 für seine Nachfolge in Betracht: Academy-Mitglied Celestino Vietti, der sich in Barcelona für die Pole-Position qualifizierte und aktuell Dritter der Moto2-WM ist, Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega und Rossis Halbbruder Luca Marini, der seinen Platz im Honda-Werksteam nach dieser Saison verlieren wird.

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Offen ist die Frage, ob sich Ducati für nächstes Jahr erneut vier Fahrer leistet und diesen einen Werksvertrag gibt. Oder ob das Kontingent nach dem Abgang von «Diggia» auf drei reduziert wird.

Willkommen zum Rennwochenende in Most
Willkommen zum Rennwochenende in Most
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona, Montella
Bulega, Lecuona, Montella
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt den ersten Lauf
Nicolò Bulega gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Most
© Gold & Goose

Bulega ist in der Superbike-WM saisonübergreifend seit 19 Rennen (!) ungeschlagen und führt die Gesamtwertung nach fünf Events mit erstaunlichen 95 Punkten Vorsprung auf seinen Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona souverän an. Natürlich möchte der 26-Jährige für die MotoGP einen Werksvertrag und ein ordentliches Gehalt. Entscheidet sich Ducati zu diesem Schritt, wird der Wechsel sehr wahrscheinlich vollzogen. Muss VR46 für den Fahrer aufkommen, hat Vietti die viel besseren Karten, weil er wesentlich günstiger ist. Hinzu kommt, dass er ein Eigengewächs ist, das Rossi gerne nach oben bringen möchte.

«Mein Manager spricht mit Ducati, um eine gute Lösung für mich zu finden», sagte Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Most. «Wir werden sehen – es ist zu früh, um etwas zu sagen. Mein Ziel ist, einen Ducati-Sitz in der MotoGP zu haben. Ducati arbeitet daran, mein Manager ebenfalls. Ich hoffe, dass ich sehr bald etwas zu erzählen habe.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

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Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

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Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

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Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

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Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

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46

22

+27,740

1:31,373

6

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