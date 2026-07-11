Nicolo Bulega hat seinen Meister gefunden: «Der Kampf war wie mit Toprak»

Keine Serie hält ewig. 2019 gewann Alvaro Bautista elf Rennen in der Superbike-WM in Folge und stellte damit einen Rekord auf. 2024 schraubte Toprak Razgatlioglu die Bestmarke auf 13 und wiederholte diese Bestleistung im Vorjahr. Seit dem 12. Oktober 2025 blieb Nicolo Bulega 25 Mal in Folge ungeschlagen, bis zu Lauf 1 in Donington Park am 11. Juli 2026, als ihm Aruba-Ducati-Teamkollege Iker Lecuona die Show stahl .

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Um diese fantastischen Zahlen einzuordnen: Den MotoGP-Rekord hält Marc Marquez mit zehn GP-Siegen in Serie in der Saison 2014. Im Vorjahr gewann der Spanier sogar 14 Mal am Stück, dabei wurden aber Sprint- und GP-Siege zusammengezählt, wie es bei den Superbikes üblich ist.

Bulega kann der Niederlage etwas Gutes abgewinnen

«Zweiter ist okay, das ist ein gutes Ergebnis», sagte Bulega über seine erste Niederlage in dieser Saison. «Klar, Erster wäre besser. Aber manchmal Zweiter zu werden, bedeutet nicht das Ende der Welt. Wenn ich weiter siegen kann, dann bin ich ein bisschen glücklicher. Aber das passt, ich habe 100 Prozent gegeben. Iker zu überholen war sehr schwierig, weil er aus den letzten beiden Haarnadelkurven hinaus in den ersten beiden Gängen eine bessere Beschleunigung hatte. Ich freue mich für Iker und sein Team über diesen Sieg, sie haben ihn verdient. Sie haben besser gearbeitet – ich werde versuchen, für Sonntag etwas zu finden. Für mich hat sich nichts geändert: Wenn ich auf die Strecke gehe, versuche ich Erster zu werden, das gelang mir 25 Mal in Folge. Dass ich jetzt Zweiter wurde, ist nicht dramatisch. Ich glaube sogar, dass mir das guttut. Wenn man oft gewinnt, dann denkt man, das wäre das Maximum. Aber jetzt wurde mir klar, dass wir uns in gewissen Bereichen verbessern müssen.»

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Zum ersten Mal in diesem Jahr sahen wir einen Kampf an der Spitze bis zur Zielflagge, Lecuona und Bulega waren dem Rest des Feldes aber wie immer weit voraus: Der Dritte Yari Montella (Barni Spark Ducati) verlor bereits 6,7 sec.

«Ich habe den Kampf sehr genossen», schmunzelte Bulega in kleiner Medienrunde. «Endlich mal ein Rennen, bei dem ich nicht allein fuhr. Das war wie bei meinen Kämpfen mit Toprak im Vorjahr. Es waren einige gute Überholmanöver dabei, manchmal etwas am Limit. Das lag daran, weil ich auf der Bremse immer drei oder vier Motorradlängen gutmachen musste. In solchen Fällen ist ein sauberes Manöver schwierig, weil die Abstände bei hoher Geschwindigkeit schwierig zu kontrollieren sind.»

Teamorder gab es keine, wie der WM-Führende bestätigte: «Wir sind beide intelligent und wissen, dass wir keine dummen Sachen machen sollen. Aber klar, manchmal kann etwas passieren, im Rennsport sowieso. Bis jetzt fuhren wir immer hart aber sauber gegeneinander, das ist gut.»