Nicolo Bulega (Ducati): «Toprak war der Einzige, der mit der BMW stark war»
Zwei Superbike-Weltmeisterschaften hat Nicolo Bulega gegen Toprak Razgatlioglu und BMW verloren. Mit der neuen Ducati Panigale V4R hat der Hersteller aus Bologna das Niveau deutlich angehoben.
Nicolo Bulega hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich: Nach dem Gewinn der Supersport-Weltmeisterschaft 2023 beförderte ihn Ducati ins Superbike-Werksteam, in dem er sofort den zweifachen Champion Alvaro Bautista in den Schatten stellte. Der Italiener war in den beiden BMW-Jahren von Toprak Razgatlioglu dessen einziger ebenbürtiger Gegner: Im Vorjahr Unterlag Bulega dem Türken im Titelkampf um 13 Punkte, 2024 um 43.
Seit diesem Jahr tritt Razgatlioglu für Yamaha in der MotoGP an – und Bulega ist bei den Superbikes konkurrenzlos. Der 26-Jährige gewann alle bislang 15 Rennen, saisonübergreifend ist er sogar seit 19 Läufen ungeschlagen!
Ducati hat die technische Messlatte nach zwei Niederlagen gegen BMW mit der neuen Panigale V4R deutlich höher gelegt und fährt mit dieser Maschine in einer eigenen Liga, wie die ersten fünf Plätze in der Fahrer-WM-Wertung belegen. Längst fragen sich die Anhänger von Bulega, ob er mit diesem Bike im Vorjahr gegen Toprak gewonnen hätte.
«Ich habe gegen Toprak auch mit dem alten Motorrad gefightet», hielt Nico fest. «Toprak war mit der BMW auf einem unglaublichen Level, er war der Einzige, der mit diesem Bike stark war. Er war herausragend – wir haben trotzdem viel gekämpft und ich hatte letztes Jahr etwas Pech. Ich bin glücklich darüber, dass er den Titel erst im letzten Rennen gewinnen konnte.»
Ducati-Rekord auf jeder Strecke
«Mit dem neuen Bike sind wir noch schneller», unterstrich der WM-Führende. «Wenn du die Rundenzeiten mit jenen aus dem Vorjahr vergleichst, dann sind wir viel schneller. Ich habe auf jeder Strecke einen Rundenrekord aufgestellt und auch in den Rennen waren wir über die Distanz immer markant besser.»
Bulega hat Topraks Rekord von 13 Rennsiegen in Folge inzwischen
Ich glaube, dass ich eine Chance in der MotoGP verdient habe.
nicolo bulega
Noch immer ist nicht entschieden,
«Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Ducati, wir gewinnen gemeinsam jedes Rennen», betonte Bulega. «Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, mich bei den Superbikes zu einem großartigen Fahrer zu entwickeln, dafür werde ich ihnen immer dankbar sein. Gleichzeitig glaube ich, dass ich eine Chance in der MotoGP verdient habe. Wenn ich diese nicht bekomme, werde ich nicht glücklich sein. Mal sehen, was mir die Zukunft dann bringt.»
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