Nur sechs Punkte in Misano – Sam Lowes (Ducati) sagt dreimal «Sorry»

Als Schnellster der drei freien Trainings war die Welt von Sam Lowes in Misano noch in Ordnung. Doch nachdem der Engländer am Samstagvormittag im FP3 die bis dahin schnellste Rundenzeit in den Asphalt brannte, kam es zu einem Bruch in seinem Wochenende.

Werbung

Werbung

Denn nach Sturz in der Superpole ging der Marc-VDS-Ducati-Pilot nur von Startplatz 10 in den ersten Lauf und stürzte in Runde 6 auf Position 6 liegend in Kurve 6.

«Es tut mir leid für das Team, denn es war ein harter Tag. Ich hatte ein gutes drittes Training und war auf gebrauchten Reifen schnell, aber dann habe ich im Qualifying auf dem ersten Reifen einen Fehler gemacht. Das war bitter, weil ich keine sichere Runde hinbekommen habe», erklärte der 35-Jährige. «Im Rennen habe ich mich gut gefühlt, die ersten paar Runden waren ziemlich schnell, und dann habe ich den Vorderreifen verloren. Ich hatte kaum Vorwarnung, und die Bedingungen waren schwierig, aber das gilt für alle gleichermaßen.»

Weil Lowes am Sonntagvormittag im Superpole-Race bereits in Runde 2 seinen dritten Sturz fabrizierte, war die Ausgangsposition für das zweite lange Rennen erneut der zehnte Startplatz. Ducati-Privatier kreuzte ohne Verbesserung die Ziellinie.

Werbung

Werbung

«Immerhin habe ich es geschafft, mich unter die Top 10 vorzukämpfen, aber ganz ehrlich: Es war wieder ein schwieriger Tag. Ich musste mental wirklich alles geben, um das letzte Rennen zu beenden, und habe am Ende einige wichtige Punkte für die Meisterschaft geholt», stöhnte ein enttäuschter Lowes. «Ich muss mich beim Team entschuldigen, denn wir hatten in der ersten Hälfte des Wochenendes einen guten Speed. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, entsprechende Ergebnisse zu liefern. Ich habe zu viele Fehler gemacht und mich bei den heißen Bedingungen nicht wohlgefühlt, also kann ich mich nur beim Team entschuldigen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Bitter für Lowes: Beim siebten Saisonmeeting verlor er den dritten WM-Rang an Barni-Pilot Yari Montella (Ducati) und fiel auch noch hinter seinen Zwillingsbruder Alex (Bimota) auf den fünften WM-Rang zurück!

«Ich werde das Wochenende analysieren und wie immer daran arbeiten, mich zu verbessern, damit wir beim nächsten Mal stärker sind. Als Nächstes steht Donington Park auf dem Programm – mein Heimrennen –, und ich werde dort versuchen, eine deutlich bessere Leistung zu zeigen», sagte Lowes an die Adresse seines Teams.