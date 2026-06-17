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Nur sechs Punkte in Misano – Sam Lowes (Ducati) sagt dreimal «Sorry»

Als WM-Dritter mit sechs Podestplätzen und zwölf Top-6-Ergebnissen fuhr Sam Lowes eine starke erste Saisonhälfte der Superbike-WM 2026. In Misano lief beim Ducati-Privatier aber wenig zusammen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes hatte in Misano gleich dreimal Sturzpech
Sam Lowes hatte in Misano gleich dreimal Sturzpech
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes hatte in Misano gleich dreimal Sturzpech
© Gold & Goose

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Als Schnellster der drei freien Trainings war die Welt von Sam Lowes in Misano noch in Ordnung. Doch nachdem der Engländer am Samstagvormittag im FP3 die bis dahin schnellste Rundenzeit in den Asphalt brannte, kam es zu einem Bruch in seinem Wochenende.

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Denn nach Sturz in der Superpole ging der Marc-VDS-Ducati-Pilot nur von Startplatz 10 in den ersten Lauf und stürzte in Runde 6 auf Position 6 liegend in Kurve 6.

«Es tut mir leid für das Team, denn es war ein harter Tag. Ich hatte ein gutes drittes Training und war auf gebrauchten Reifen schnell, aber dann habe ich im Qualifying auf dem ersten Reifen einen Fehler gemacht. Das war bitter, weil ich keine sichere Runde hinbekommen habe», erklärte der 35-Jährige. «Im Rennen habe ich mich gut gefühlt, die ersten paar Runden waren ziemlich schnell, und dann habe ich den Vorderreifen verloren. Ich hatte kaum Vorwarnung, und die Bedingungen waren schwierig, aber das gilt für alle gleichermaßen.»

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Weil Lowes am Sonntagvormittag im Superpole-Race bereits in Runde 2 seinen dritten Sturz fabrizierte, war die Ausgangsposition für das zweite lange Rennen erneut der zehnte Startplatz. Ducati-Privatier kreuzte ohne Verbesserung die Ziellinie.

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«Immerhin habe ich es geschafft, mich unter die Top 10 vorzukämpfen, aber ganz ehrlich: Es war wieder ein schwieriger Tag. Ich musste mental wirklich alles geben, um das letzte Rennen zu beenden, und habe am Ende einige wichtige Punkte für die Meisterschaft geholt», stöhnte ein enttäuschter Lowes. «Ich muss mich beim Team entschuldigen, denn wir hatten in der ersten Hälfte des Wochenendes einen guten Speed. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, entsprechende Ergebnisse zu liefern. Ich habe zu viele Fehler gemacht und mich bei den heißen Bedingungen nicht wohlgefühlt, also kann ich mich nur beim Team entschuldigen.»

Bitter für Lowes: Beim siebten Saisonmeeting verlor er den dritten WM-Rang an Barni-Pilot Yari Montella (Ducati) und fiel auch noch hinter seinen Zwillingsbruder Alex (Bimota) auf den fünften WM-Rang zurück!

«Ich werde das Wochenende analysieren und wie immer daran arbeiten, mich zu verbessern, damit wir beim nächsten Mal stärker sind. Als Nächstes steht Donington Park auf dem Programm – mein Heimrennen –, und ich werde dort versuchen, eine deutlich bessere Leistung zu zeigen», sagte Lowes an die Adresse seines Teams.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

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