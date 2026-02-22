Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Oliveira beweist Charakter: Ärmel hochkrempeln, Frustration fehl am Platz

BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira leistete sich bei seiner Premiere in der Superbike-WM auf Phillip Island nur einen Fehler, für den er in allen Rennen büßen musste. Er blieb erstaunlich gefasst.

Ivo Schützbach
Von

Superbike WM

Miguel Oliveira (re.) mit BMW-Rennchef Sven Blusch
Miguel Oliveira (re.) mit BMW-Rennchef Sven Blusch
Foto: BMW
Miguel Oliveira (re.) mit BMW-Rennchef Sven Blusch
© BMW

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Miguel Oliveiras Debüt in der Superbike-WM war – sagen wir, ereignisreich. «Ja, das ist eine gute Beschreibung», schmunzelte der Portugiese, als er sich mit einer Handvoll Journalisten zusammensetzte.

Werbung

Werbung

Sein Wochenende im Schnelldurchlauf: Weil er im Qualifying stürzte, musste er im ersten Hauptrennen am Samstag und im Sprint am Sonntag vom letzten Startplatz losfahren. Im ersten Rennen gelang Oliveira mit einer starken Leistung Platz 8, im Sprint hätte er seine Grid-Position für das zweite Hauptrennen mit einer Top-9-Platzierung massiv verbessern können. Nachdem er sich durch das halbe Feld gekämpft hatte, lag er auf dem rettenden neunten Platz, als seine BMW zickte und er auf Rang 18 zurückfiel.

Damit stand er auch im dritten Lauf des Wochenendes in der Startaufstellung ganz hinten – und brillierte erneut. Dieses Mal im Regen kämpfte sich Miguel bis auf Platz 7 vor, unterm Strich hat er nach Australien 17 Punkte auf dem Punkto und liegt auf dem achten WM-Rang.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Für BMW ungewöhnliche Ergebnisse

Das ist weit vom dem entfernt, an was sich BMW in den zwei Jahren mit Toprak Razgatlioglu gewöhnt hat. Doch auch der begnadete Türke tat sich auf der einmaligen Rennstrecke im Staat Victoria mit der BMW schwer. Dass die Neuzugänge Oliveira und Danilo Petrucci im Januar keinen Test im Trockenen hatten und das Potenzial ihrer neuen Maschine erst am Montag und Dienstag bei den Einstellfahrten auf gleicher Strecke erörtern konnten, erschwerte ihre Aufgabe zusätzlich.

Werbung

Werbung

«Ich hatte nicht erwartet, es im Sprint in die Top-9 zu schaffen, aber irgendwie gelang mir das», schilderte der 31-Jährige aus Almada bei Lissabon. «Ich fühlte mich gut, in den zwei letzten Runden bekam ich aber Schaltprobleme, blieb in der letzten Runde im sechsten Gang hängen und konnte nicht mehr zurückschalten. Das Team stellte schnell fest, dass es ein Problem mit dem Quickshifter gab.»

Willkommen zurück auf Phillip Island
Willkommen zurück auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Mattia Rato
Der Unfall von Mattia Rato
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Der Start des Superpole Rennens
Der Start des Superpole Rennens
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega führt das Feld an
Nicolò Bulega führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes & Axel Bassani
Alex Lowes & Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Willkommen zurück auf Phillip Island
© Gold & Goose

«Das machte mein Leben für das Regenrennen deutlich härter. Wenn du dich nach vorne kämpfen willst und fast nichts siehst, ist das beinahe unmöglich», hielt Oliveira fest. «Der Einzige, der großartige Sicht hatte, war Nicolo Bulega, der einen super Start hatte und vorne lag. Für den Rest war es tückisch. Nur auf dem Motorrad sitzen zu bleiben, war grenzwertig gefährlich. Ich bekam es hin, hatte schöne Kämpfe, gute Überholmanöver und konnte das Maximum aus meinen Umständen herausholen. Spaß gemacht hat das nicht. Mein Hintern rutschte schon in der Einführungsrunde vom Sitz, so nass war es. Während des Rennens drehten sich die Gummigriffe an meinem Lenker, ich hing nur noch dran. Ich hoffe, dass alles, was passieren muss, an diesem Wochenende geschah.»

Miguel Oliveira: «Schlüsselmoment war der Sturz»

Der fünffache MotoGP-Sieger blieb trotz sämtlicher Schwierigkeiten und Vorkommnisse bewundernswert ruhig und gut gelaunt. «Der Schlüsselmoment war der Sturz, das war mein Fehler», bemerkte das BMW-Ass. «Das Bike ließ sich anschließend nicht mehr starten und ich akzeptierte die Situation. Ich krempelte die Ärmel hoch und ging zur Arbeit – dreimal. Wir gewinnen als Team zusammen und verlieren auch zusammen. Nach meinem Sturz standen alle hinter mir und unterstützten mich. Dann gab es die Probleme mit dem Motorrad und ich stand zum Team. Da ist es fehl am Platz Frustration zu zeigen, sie brauchen die Unterstützung genauso. Ich bin glücklich, wie wir das zusammen gehandhabt haben, das macht uns stärker. Wir haben in den vergangenen Wochen viel gelernt, vor allem an diesem Wochenende. Wir haben viel durchgemacht – wahrscheinlich ist es so besser, als hätten wir drei Rennen in Folge gewonnen und alles ist fantastisch. Wir haben gelernt, das ist gut für die Beziehungen in der Box und wie wir uns anpassen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien